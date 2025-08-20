Cayó banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga: así fue el operativo

Cayó la banda de extorsionistas ‘Los Temerosos’: así engañaban a sus víctimas en Bucaramanga - crédito Policía

Las autoridades lograron esclarecer 14 casos de extorsión en el área metropolitana de Bucaramanga (Santander) luego de la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial Los Temerosos, grupo dedicado al chantaje con material íntimo a través de redes sociales.

Este avance se desarrolló durante un operativo conjunto realizado por el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula militar, en el que se desarticuló una estructura criminal que operaba bajo la modalidad de extorsión digital.

Según las autoridades, el grupo había recaudado cerca de 491 millones de pesos entre 2021 y 2025, provenientes de las amenazas ejercidas contra ciudadanos.

Los detenidos, identificados bajo los alias de Rubio, Garavito, Orfilia, Nata y Jenny, captaban a sus víctimas mediante la creación de perfiles falsos en internet.