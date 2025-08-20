Colombia

Cayó banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga: así fue el operativo

Los Temerosos operaban bajo la modalidad de extorsión digital, creando perfiles a través de las redes sociales para pedir material íntimo a sus víctimas

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Cayó la banda de extorsionistas
Cayó la banda de extorsionistas ‘Los Temerosos’: así engañaban a sus víctimas en Bucaramanga - crédito Policía

Las autoridades lograron esclarecer 14 casos de extorsión en el área metropolitana de Bucaramanga (Santander) luego de la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial Los Temerosos, grupo dedicado al chantaje con material íntimo a través de redes sociales.

Este avance se desarrolló durante un operativo conjunto realizado por el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula militar, en el que se desarticuló una estructura criminal que operaba bajo la modalidad de extorsión digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades, el grupo había recaudado cerca de 491 millones de pesos entre 2021 y 2025, provenientes de las amenazas ejercidas contra ciudadanos.

Los detenidos, identificados bajo los alias de Rubio, Garavito, Orfilia, Nata y Jenny, captaban a sus víctimas mediante la creación de perfiles falsos en internet.

Temas Relacionados

Banda de extorsión BucaramangaLos TemerososExtorsión en BucaramangaPerfil redes socialesVideos íntimosBucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Alfredo Saade insistió en la reelección para que Álvaro Uribe y Gustavo Petro sean candidatos en 2026: “Que el pueblo decida”

Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, aseguró que en caso de que no se acepte la propuesta, él será candidato presidencial

Alfredo Saade insistió en la

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 20 de agosto de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

La Dian ofrece descuento del 25% en renta: estos son los requisitos y documentos clave y para quienes aplica

Más de seis millones de personas naturales deberán presentar su declaración de renta este año, según la Dian, que exige soportes válidos para acceder a descuentos tributarios en el impuesto de trabajadores independientes

La Dian ofrece descuento del

Revelan identidades de las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca

Las autoridades afirman que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en Bogotá. Las víctimas tenían antecedentes penales

Revelan identidades de las víctimas

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

El volante verdolaga fue expulsado en la celebración del gol del empate en el estadio Morumbi y desperdició dos penaltis en el partido de ida, jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín

La insólita expulsión de Edwin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez en Antioquia: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Locutor de Los 40, Felipe

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

Novia de Fredy Guarín respondió a los comentarios del parecido que guarda con Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Participantes de ‘Masterchef Celebrity’ hicieron enojar a Jorge Rausch: el jurado los castigó

Johana Velandia habló sobre las relaciones en ‘La casa de los famosos’: “Hasta me amenazaron de muerte”

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la condena de Epa Colombia: “Contra las injusticias no podemos pelear”

Deportes

La insólita expulsión de Edwin

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Los mejores memes tras las eliminaciones de Atlético Nacional de la Copa Libertadores y América de Cali de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores del torneo internacional

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador