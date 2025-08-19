Colombia

Pronóstico del tiempo en Colombia advierte nubosidad y lluvias en amplias zonas hoy 19 de agosto 2025

El Ideam reporta condiciones meteorológicas inestables con lluvias de distinta intensidad en regiones como Caribe, Orinoquia, Amazonia y áreas andinas

Por Armando Montes

Según el IDEAM, el país experimenta al menos cuatro tipos de clima principales: tropical, seco, templado y frío de alta montaña. (Video Infobae)

El pronóstico del tiempo ayuda a prevenir situaciones adversas que se vayan a registrar a lo largo del día, gracias al estudio del clima se puede saber con precisión cuáles serán las condiciones de lluvia, temperatura y viento que se van a registrar en las próximas horas en una región y de esta forma planear desde la vestimenta adecuada hasta evitar escenario de riesgo.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió un comunicado en el que detalla todas las condiciones climatológicas que se registraron en las últimas horas y el pronóstico del estado del tiempo que se va a registrar en territorio colombiano.

Durante las últimas horas, diferentes regiones del país han experimentado condiciones meteorológicas marcadas por nubosidad abundante y lluvias de diversa intensidad. Las precipitaciones más intensas se concentraron principalmente en la región Caribe, la Orinoquia y la Amazonia, donde también se reportaron tormentas eléctricas aisladas.

Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM (YouTube IDEAM Colombia)

Los departamentos más afectados han sido el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar y Córdoba, suroriente de Chocó, noroccidente de Norte de Santander, sur de Santander, norte de Boyacá, oriente de Antioquia, Arauca, oriente de Casanare, sur y oriente de Meta, Vichada, Caquetá, oriente de Vaupés, Guaviare y Amazonas. En otras zonas como Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Quindío, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, las lluvias fueron menos intensas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se reporta cielo parcialmente nublado y tiempo mayormente seco.

A continuación le compartimos cuál es el pronóstico del tiempo de este martes 19 de agosto en el territorio colombiano.

Alertas de lluvias en Colombia de hoy

Clima Medellín (Foto: Alcaldía Medellín)

En las próximas horas, se prevé el desarrollo de nubosidad significativa y lluvias de distinto nivel en diversas zonas del país.

Se espera que las precipitaciones sean más notorias sobre el sur de la región Caribe, la región Pacífica, la Orinoquia, el norte de la región Andina y la Amazonia. También se pronostica actividad lluviosa en áreas marítimas y costeras de la cuenca central y sur del Pacífico colombiano.

Los modelos indican que los acumulados más altos de lluvia, con posibilidad de episodios de tormenta eléctrica, se presentarán en departamentos como el sur de Cesar, Bolívar y Sucre, el oriente de Córdoba, el sur de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el norte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, el oriente de Caldas, el norte de Tolima, el occidente de Cundinamarca, el norte de Vichada, Casanare, el oriente de Arauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

Se prevén también precipitaciones relevantes en la región de La Mojana y en las aguas y costas de los golfos de Morrosquillo y Urabá, además de los litorales del sur del Caribe y del Pacífico. Lluvias menos intensas podrían afectar sectores de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima cielo parcialmente nublado y condiciones secas, aunque podrían presentarse lluvias moderadas en el área marítima.

Temperaturas en Colombia hoy 19 de agosto

Se espera un clima parcialmente
Se espera un clima parcialmente lluvioso en la mayoría de las ciudades de Colombia (Alcaldía de Bogotá)

En cuanto a las condiciones meteorológicas en las principales ciudades del país, el pronóstico detalla escenarios diferenciados.

Bogotá se espera que esté parcialmente nuboso con lluvia débil en la tarde y noche de este 19 de agosto con una temperatura máxima 19°C.

Cartagena experimentará cielo parcialmente nublado, con lluvias débil en la tarde y una máxima de 32°C.

Medellín tendrá cielo parcialmente nuboso y lluvias intermitentes a lo largo del día, con temperatura máxima de 29°C.

Tunja mantendrá nubosidad variable, aunque podrían presentarse lloviznas en la tarde, con máxima de 17°C.

Bucaramanga alternará entre cielo parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al final de la tarde y más intensas en la noche, y máxima de 28 °C.

Cali iniciará la jornada con tiempo seco y aumento de nubosidad, mientras que las lloviznas se concentrarán al final de la tarde y en la noche, con temperatura máxima de 29°C.

