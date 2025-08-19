Colombia

Incautan un cargamento de 352 kg de marihuana en Tolima transportados en 18 bultos: un presunto disidente murió en el operativo tras un intento de fuga

Dos hombres que se desplazaban en motocicletas y escoltaban la camioneta en la que se halló el alijo lograron evadir el cerco militar y huyeron del sitio: esto se sabe del hombre que murió

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Uno de los soldados resultó
Uno de los soldados resultó herido tras el operativo y fue trasladado para recibir atención médica en Neiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Freepik

Un grupo de soldados del Ejército Nacional incautaron un cargamento de 352 kilogramos de marihuana en el corregimiento de Herrera, del municipio de Rioblanco, en el departamento de Tolima, una operación que reveló la magnitud de las operaciones de tráfico de drogas en la región y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

El operativo se desarrolló cuando los efectivos del Ejército detuvieron dos motocicletas y una camioneta en un puesto de control. Al inspeccionar el vehículo, los soldados detectaron 18 bultos que desprendían un olor característico y presentaban rasgos propios de la marihuana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el procedimiento, un hombre perdió la vida tras enfrentarse a los soldados, mientras que un uniformado resultó herido y recibió atención médica en un centro asistencial de Neiva. Este episodio, según la información oficial, estaría vinculado a las actividades del Frente Ismael Ruiz, bajo el mando de alias Chapolo.

La reacción de los ocupantes de los vehículos fue inmediata y violenta. Al verse descubiertos, abrieron fuego contra las tropas en un intento de escapar: durante el intercambio de disparos falleció el aparente integrante de la estructura armada, que según la institución castrense conducía la camioneta. Por su parte, uno de los soldados resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica en Neiva.

En un intento de huir,
En un intento de huir, los sujetos dispararon contra las tropas: allí, murió un hombre, al parecer perteneciente a las redes de apoyo del Frente Ismael Ruiz y que conducía el vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras tanto, los dos hombres que se desplazaban en motocicletas y escoltaban la camioneta lograron evadir el cerco militar y huyeron del sitio. La operación permitió no solo la incautación de la droga, sino también la identificación de los métodos de transporte y protección empleados por la organización criminal.

La magnitud del decomiso y la violencia empleada durante el enfrentamiento evidencian la relevancia de este grupo en el tráfico de estupefacientes en el sur del Tolima. El procedimiento, según fuentes oficiales, se enmarca en los esfuerzos continuos del Ejército Nacional para combatir las estructuras criminales que operan en la región y reducir el flujo de drogas ilícitas.

La incautación de 352 kilogramos de marihuana representa un avance en la lucha contra el narcotráfico y pone de manifiesto los riesgos que enfrentan tanto las fuerzas de seguridad como la población civil en zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Al inspeccionar el vehículo, los
Al inspeccionar el vehículo, los soldados detectaron 18 bultos que desprendían un olor característico y presentaban rasgos propios de la marihuana - crédito Colprensa

Decomiso de marihuana, una tendencia creciente en Colombia

La Policía de Carreteras informó el 5 de agosto de 2025 sobre la incautación de 1.140 kilos de marihuana en un camión que fue abandonado por su conductor en una vía del departamento del Valle del Cauca. El operativo se desarrolló en la carretera que conecta los municipios de Andalucía y Cerritos, donde, durante un control de rutina, los agentes ordenaron detenerse al vehículo.

Según el mayor Alejandro Rivero, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, el conductor, al percatarse de la presencia policial y militar, optó por huir a pie, dejando el camión y adentrándose en una zona de cañaduzales. Las autoridades no lograron capturarlo tras su fuga.

Recientemente, las autoridades colombianas confiscaron
Recientemente, las autoridades colombianas confiscaron además 1,3 toneladas de marihuana en tubos utilizados en la industria petrolera en una operación realizada en el municipio de Piendamó - crédito Ejército Nacional

La magnitud de este decomiso se suma a otro incidente ocurrido horas antes del mencionado en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, donde la policía incautó 300 kilos de marihuana y confiscó el vehículo utilizado para su transporte. Estos sucesos, reportados por la Policía de Carreteras, reflejan la presión constante que ejercen las fuerzas de seguridad sobre las rutas empleadas por los traficantes para movilizar grandes cantidades de droga.

Al caso también se sumó el ocurrido el 22 de julio de 2025 en el municipio de Piendamó, en Cauca, donde las autoridades confiscaron 1,3 toneladas de marihuana ocultas en tubos usualmente empleados en la industria petrolera, ilustra la sofisticación y diversidad de métodos que utilizan las redes de narcotráfico en el suroeste del país. Este hallazgo, reportado por la Policía de Carreteras, se suma a una serie de incautaciones que evidencian la persistencia del tráfico de estupefacientes en la región.

Temas Relacionados

IncautaciónMarihuanaRioblancoTolimaDisidentesEjércitoFrente Ismael RuizColombia-Noticias

Más Noticias

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

El conjunto Tiburón se impuso a los Leopardos en un final polémico, que estuvo marcado por los múltiples desórdenes y discusiones por parte de los dos cuerpos técnicos

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

El cuadro Albo permanece en territorio argentino en la previa de lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Huracán

Jugadores de Once Caldas fueron

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

El Estéreo Pícnic hace parte de los festivales más importantes de la región, compitiendo directamente con el Lollapalooza de Argentina y Chile

El Festival Estéreo Pícnic 2026

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda de alias Tirofijo, desató la furia en redes tras fuerte acusación a papá de Miguel Uribe: “Escalofriante”

La firmante del Acuerdo de Paz del 2016, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo y que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, excabecilla de las extintas Farc, atacó al progenitor del senador y precandidato presidencial, al que acusó de politizar el magnicidio de su hijo

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda

Secretario de Seguridad de Nariño admitió control armado en Leiva: “La comunidad asiste por temor”

Fredy Gámez se pronunció sobre la entrega de un polideportivo liderada por las disidencias en Leiva y explicó las limitaciones estatales ante estos escenarios dominados por el miedo

Secretario de Seguridad de Nariño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército desmantela laboratorio de cocaína

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

ENTRETENIMIENTO

El Festival Estéreo Pícnic 2026

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano emocionó a sus seguidores al contar cómo fue el parto de su primer hijo: “Quedé en shock”

Deportes

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra