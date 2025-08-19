Este fue el conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera de ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

Claudia Bahamón conmovió a sus seguidores con el mensaje dedicado a don Jorge Herrera - crédito @claudiabahamon/IG

La noche del 18 de agosto de 2025 fue en la que Jorge Herrera cerró su participación en la reciente edición de Masterchef Celebrity, pues el ambiente del set se impregnó de nostalgia y complicidad con uno de los actores más queridos, al mismo tiempo que “odiado”, de la televisión.

El artista, conocido por varias generaciones de televidentes como Hermes Pinzón, el fiel y peculiar padre de Betty en la recordada telenovela Yo soy Betty, la fea, dejó la competencia tras presentar un plato en el que, en palabras de los jueces, la papa no alcanzó el punto de cocción esperado.

Su salida, más allá de una simple eliminación culinaria, marcó la despedida de uno de los personajes que más singularidad aportó al reality, tanto en sus triunfos como en los retos donde no supo seguir los consejos del balcón.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jorge Herrera recordó cómo convenció a Ana María Orozco de quedarse en las grabaciones de 'Yo soy Betty la fea' en un momento que la actriz consideró abandonar - crédito @jorgeherrera_oficial/Instagram

La presentadora Claudia Bahamón utilizó sus redes sociales para expresar el sentir compartido por buena parte del equipo y la audiencia, quienes durante semanas fueron testigos de la relación particular que mantuvo con el actor dentro de Masterchef.

Desde su cuenta de Instagram, Bahamón dedicó unas palabras llenas de cariño y un toque de humor, reflejando la complejidad y calidez de la convivencia con Herrera en el programa.

“Hoy se fue de Masterchef Jorgito, un hombre que al principio muchos no entendieron (yo incluida 😂). Directo, terco, con un humor negro único y con esa mezcla de cascarrabias adorable que solo él sabe manejar”, relató la presentadora, evidenciando la primera impresión y el proceso de adaptación que tanto ella como el grupo vivieron con quien fue uno de los concursantes más auténticos del formato de cocina.

El mensaje que le dedicó Claudia Bahamón a Jorge Herrera tras salir de MasterChef - crédito @claudiabahamon/IG

Bahamón continuó su mensaje, deteniéndose en la transformación de la percepción que el grupo experimentó al compartir con el actor día tras día.

“Lo que algunos veían como dureza, con el tiempo se volvió autenticidad pura. Porque detrás de cada comentario ácido había verdad, detrás de cada ‘regaño’ un corazón enorme y detrás de cada burla hacia mis pintas… Un bullying delicioso que terminé disfrutando y hasta extrañaré! 💃👗🤣”, agregó la presentadora.

De esta forma, dejó claro que las diferencias, las bromas y los reclamos, se convirtieron poco a poco en gestos entrañables que sumaron a la experiencia de todos los integrantes de MasterChef Celebrity.

El actor de 'Betty, la fea' se mostró inconforme con las devoluciones de los jurados - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

En sus palabras se asomó no solo reconocimiento, sino gratitud. Bahamón resaltó el aporte personal de Herrera dentro y fuera de la pantalla, recordando la importancia de reírse y disfrutar a pesar de las exigencias de la competencia:

“Gracias por las risas, por tu forma única de ver la vida y por recordarnos que no hay que tomarse todo tan en serio. Se va un grande, pero nos deja momentos memorables y, sobre todo, esa terquedad maravillosa que al final nos conquistó a todos”.

Cerró el mensaje con una muestra de afecto y complicidad construida a lo largo de la temporada: “Te quiero Jorgito. PD: no olvides que el calamar, pistacho, cereza marrasquino etc. te adora!”.

El actor, famoso por 'Yo soy Betty, la fea', divide opiniones entre los seguidores del ‘reality’ culinario - crédito cortesía del Canal RCN

La salida de Herrera no solo representó el fin de su paso por la competencia gastronómica, sino también el cierre de una etapa para quienes compartieron el set con él, incluida Claudia Bahamón, quien encontró en el veterano actor a un aliado inesperado para el humor y, sobre todo, a un referente de autenticidad que no pasó inadvertido.

Entre los mensajes que dejaron los seguidores en el post de Bahamón, destacan: “Qué hermosas palabras, definitivamente nunca entendimos por qué se portaba así”; “su humor negro y ácido siempre harán falta, porque muchas veces su sinceridad pasaba de agache con sus risas”, entre otras más.