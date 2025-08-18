Extorsión en Medellín: 405 denuncias en lo corrido de 2025; delincuentes cobran “vacunas íntimas”

Extorsión crece en Medellín; redes sociales están entre las modalidades - crédito Infobae México

La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más preocupa en Medellín. Entre enero y agosto de este año se han reportado 405 casos, según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Aunque se evidencia una ligera reducción frente al mismo periodo de 2024, las autoridades advierten que el fenómeno no da tregua y adopta modalidades cada vez más diversas.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 24 de julio. Una mujer fue contactada a través de redes sociales por personas que afirmaban conocer detalles de una relación extramatrimonial y que exigieron siete millones de pesos a cambio de guardar silencio.

La víctima acudió a las autoridades, con quienes se montó un operativo encubierto en el municipio de Bello. Allí se simuló la entrega de un paquete con el dinero, lo que permitió la captura de tres hombres señalados de participar en la extorsión: Víctor Alonso Palacio Quicen, Yeison Orlando Posada Bolívar y Leonardo Grajales Montoya. El caso, revelado por El Colombiano, hace parte de los 16 reportes de extorsiones vinculadas a temas sexuales o íntimos que han sido denunciados este año en la ciudad.

Situaciones de esta naturaleza no son nuevas. El pasado 4 de junio fue detenida en Medellín una mujer que pedía a un hombre sumas de dinero para no divulgar videos íntimos. Según los registros judiciales, el monto exigido ya superaba el millón y medio de pesos.

Modalidades en crecimiento

Aunque el cobro ilegal a comerciantes y transportadores continúa siendo la forma más frecuente de extorsión, con amplio registro en barrios y zonas de movilidad, otras variantes se han consolidado. La presión a través de redes sociales figura como la segunda práctica más común, con 59 denuncias en lo corrido de 2025. A este fenómeno se suman los llamados casos de “vacunas íntimas”, en los que los criminales utilizan información de carácter personal para chantajear a sus víctimas.

Una modalidad que ha ganado fuerza este año es la extorsión por devolución de bienes. Consiste en el robo de vehículos —motos o automóviles— cuyo rescate se ofrece a cambio de dinero. El colectivo Motos Robadas y Encontradas (MRE), consultado por El Colombiano, advirtió que se trata de un mecanismo de revictimización, pues en varios episodios las víctimas pagan la suma exigida y aun así no logran recuperar su bien. En lo que va del año se han denunciado 53 hechos de este tipo, frente a 42 reportes en el mismo lapso de 2024.

La extorsión carcelaria, que se materializa a través de llamadas telefónicas desde centros penitenciarios, también persiste, con 28 denuncias en 2025. La microextorsión, caracterizada por montos menores exigidos de manera sistemática a pequeños comerciantes o ciudadanos, suma 21 casos.

Balance de las autoridades

El Sisc registra una disminución de 88 denuncias respecto a 2024 y 15 menos en los últimos tres meses frente al mismo periodo del año anterior. A pesar de esa reducción, la Secretaría de Seguridad de Medellín sostiene que la dinámica del delito sigue siendo un reto para la ciudad.

El titular de la dependencia, Manuel Villa Mejía, insistió —según información recogida por El Colombiano— en que no se permitirá que los grupos criminales utilicen la intimidación como mecanismo de lucro. La estrategia oficial se concentra en fortalecer la denuncia ciudadana, ya que las cifras muestran que el 90 % de los casos reportados permiten materializar capturas. En lo corrido del año se contabilizan 141 detenciones por este delito en Medellín.

Las líneas 147 y 165 del Gaula siguen siendo el principal canal para alertar sobre situaciones de extorsión. Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna es determinante no solo para desactivar los hechos de chantaje, sino también para judicializar a las estructuras responsables.