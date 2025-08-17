Colombia

MinDefensa ofrece millonarias recompensas por cabecillas de las disidencias de las Farc en Cauca y Huila

Los pagos se darán por información que permita ubicar a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, ‘El Viejo’ y ‘Karla’, señalados como responsables de ataques, extorsiones y reclutamiento de menores.

Por Dahana Ospina

Guardar
- crédito AFP
- crédito AFP

El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos (aprox. 124.000 dólares) por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Este llamado fue hecho público tras un extenso consejo de seguridad realizado en el municipio de La Plata, Huila, encuentro en el que participaron la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación.

En los primeros compases del anuncio, el titular de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ ostenta el liderazgo de operaciones armadas y actos violentos en el nororiente de Cauca y el occidente de Huila. El funcionario explicó que este individuo está implicado en ataques a la fuerza pública, reclutamiento de menores indígenas y asesinatos de líderes sociales e indígenas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales...”, puntualizó Sánchez. El alto funcionario detalló que alias ‘David’ ascendió en la estructura tras la neutralización de alias ‘Libardo’ y ‘Cholinga’, quienes previamente comandaron estas redes y fueron abatidos por las fuerzas militares.

MinDefensa anunció una recompensa de
MinDefensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. - crédito X@PedroSanchezCol

Además de la recompensa principal, el ministro de Defensa confirmó pagos de hasta 50 millones de pesos (aprox. 12.400 dólares) por información que permita dar con el paradero de los responsables de un ataque armado contra el representante a la Cámara Julio César Triana y su esquema de seguridad, hecho que ocurrió el pasado 13 de agosto, en la vía que conecta La Plata con Paicol en Huila.

La estrategia también contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos, dirigidas a quienes ayuden a ubicar y capturar a alias ‘El Viejo’ y alias ‘Karla’, descritos como cabecillas del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. De acuerdo con el gobierno, estos jefes criminales son responsables de extorsión y amenazas continuas en la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata (occidente del Huila), donde el riesgo para la población civil y la seguridad rural se ha incrementado en los últimos meses.

Durante la reunión, que se extendió por varias horas, Pedro Arnulfo Sánchez estuvo acompañado por la Cúpula Militar y de Policía, el gobernador del Huila Rodrigo Villalba y el alcalde de La Plata Camilo Ospina. El objetivo fue examinar nuevas medidas que permitan contener la amenaza de los grupos armados ilegales. Tras el consejo de seguridad, el ministro enfatizó que “hemos neutralizado en este año a 101 criminales de los grupos armados organizados”.

El Ejército colombiano enfrenta a
El Ejército colombiano enfrenta a disidencias de las Farc en Cauca. - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

Sánchez atribuyó a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ el diseño y la ejecución del atentado contra el congresista Triana, así como múltiples ataques contra comunidades rurales. El Ministerio de Defensa subrayó que “estos sujetos están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque atacan a la población civil y reclutan menores para el conflicto”.

La ofensiva oficial también incluye la activación de una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional, acompañada de un incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional en la región. De acuerdo con datos publicados en medios de comunicación, Sánchez señaló que se adelantan operativos conjuntos con los ministerios del Interior, Transporte y Agricultura para reforzar la seguridad en estos departamentos y garantizar la presencia del Estado.

El reporte del Ministerio de Defensa asegura que existe un “cartel criminal” identificado como Hernando González Acosta, estructurado para controlar actividades ilícitas en la región y que en el límite con Cauca opera bajo el nombre de “Dagoberto Ramos”. Por su parte, Pedro Arnulfo Sánchez envió un mensaje directo a los pobladores: “No hay temor de la Fuerza Pública para emplear todas sus capacidades y neutralizar esa amenaza”.

El titular de Defensa remarcó la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando a la comunidad confiar en la institucionalidad, respetar a la fuerza pública y suministrar información relevante para la desarticulación de estos grupos criminales. “La operación depende en parte del apoyo de la ciudadanía, que puede evitar que estos sujetos continúen sembrando terror en Cauca y Huila”.

Sánchez atribuyó a alias ‘David’
Sánchez atribuyó a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ el diseño y la ejecución del atentado contra el congresista Triana. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La serie de anuncios realizados en La Plata, Huila, constituyen una respuesta inmediata frente a la escalada de violencia y hechos recientes vinculados a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. El gobierno nacional ratificó el despliegue permanente de fuerzas militares y policiales en la zona, así como la existencia de recompensas económicas sustanciales para quienes permitan la captura de los cabecillas de estas estructuras armadas.

Temas Relacionados

Recompensa MinDefensaDisidencias FarcAlias DavidReclutamiento de menoresAlias El viejoAlias KarlaColombia-Noticias

Más Noticias

Portal Américas y estación Tintal seguirán operando: se aplaza cierre por obras del Metro

Las autoridades informaron que se detectaron ajustes técnicos pendientes, por lo que los usuarios podrán acceder al servicio sin cambios este fin de semana.

Portal Américas y estación Tintal

Sismo de magnitud 3.0 con epicentro en Santander

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.0 con

Predicción del clima en Medellín para antes de salir de casa este 17 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima en Medellín

Clima en Cartagena de Indias: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias:

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cali este 17 de agosto

El clima en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Colombia: temperatura y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por niños que habrían

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más populares

Las 10 producciones más populares de Disney+ Colombia para engancharse este fin de semana largo

Grupo Firme encabezará festival de regional mexicano en El Campín: ya hay fecha definida

Jhovanoty juntó a Petro y ‘El Chavo’ en una de sus rutinas: “La vecindad, es el reflejo del pueblo colombiano”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Sara Corrales se casó con Damián Pasquini en Medellín, con ceremonia y fiesta por todo lo alto

Deportes

Richard Ríos prendió las alarmas

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

Nairo Quintana recibe dura noticia del Movistar para la Vuelta a España: vea de qué se trata