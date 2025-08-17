MinDefensa ofrece millonarias recompensas por cabecillas de las disidencias de las Farc en Cauca y Huila

- crédito AFP

El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos (aprox. 124.000 dólares) por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Este llamado fue hecho público tras un extenso consejo de seguridad realizado en el municipio de La Plata, Huila, encuentro en el que participaron la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación.

En los primeros compases del anuncio, el titular de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ ostenta el liderazgo de operaciones armadas y actos violentos en el nororiente de Cauca y el occidente de Huila. El funcionario explicó que este individuo está implicado en ataques a la fuerza pública, reclutamiento de menores indígenas y asesinatos de líderes sociales e indígenas.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales...”, puntualizó Sánchez. El alto funcionario detalló que alias ‘David’ ascendió en la estructura tras la neutralización de alias ‘Libardo’ y ‘Cholinga’, quienes previamente comandaron estas redes y fueron abatidos por las fuerzas militares.

MinDefensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. - crédito X@PedroSanchezCol

Además de la recompensa principal, el ministro de Defensa confirmó pagos de hasta 50 millones de pesos (aprox. 12.400 dólares) por información que permita dar con el paradero de los responsables de un ataque armado contra el representante a la Cámara Julio César Triana y su esquema de seguridad, hecho que ocurrió el pasado 13 de agosto, en la vía que conecta La Plata con Paicol en Huila.

La estrategia también contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos, dirigidas a quienes ayuden a ubicar y capturar a alias ‘El Viejo’ y alias ‘Karla’, descritos como cabecillas del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. De acuerdo con el gobierno, estos jefes criminales son responsables de extorsión y amenazas continuas en la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata (occidente del Huila), donde el riesgo para la población civil y la seguridad rural se ha incrementado en los últimos meses.

Durante la reunión, que se extendió por varias horas, Pedro Arnulfo Sánchez estuvo acompañado por la Cúpula Militar y de Policía, el gobernador del Huila Rodrigo Villalba y el alcalde de La Plata Camilo Ospina. El objetivo fue examinar nuevas medidas que permitan contener la amenaza de los grupos armados ilegales. Tras el consejo de seguridad, el ministro enfatizó que “hemos neutralizado en este año a 101 criminales de los grupos armados organizados”.

El Ejército colombiano enfrenta a disidencias de las Farc en Cauca. - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

Sánchez atribuyó a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ el diseño y la ejecución del atentado contra el congresista Triana, así como múltiples ataques contra comunidades rurales. El Ministerio de Defensa subrayó que “estos sujetos están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, porque atacan a la población civil y reclutan menores para el conflicto”.

La ofensiva oficial también incluye la activación de una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional, acompañada de un incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional en la región. De acuerdo con datos publicados en medios de comunicación, Sánchez señaló que se adelantan operativos conjuntos con los ministerios del Interior, Transporte y Agricultura para reforzar la seguridad en estos departamentos y garantizar la presencia del Estado.

El reporte del Ministerio de Defensa asegura que existe un “cartel criminal” identificado como Hernando González Acosta, estructurado para controlar actividades ilícitas en la región y que en el límite con Cauca opera bajo el nombre de “Dagoberto Ramos”. Por su parte, Pedro Arnulfo Sánchez envió un mensaje directo a los pobladores: “No hay temor de la Fuerza Pública para emplear todas sus capacidades y neutralizar esa amenaza”.

El titular de Defensa remarcó la importancia de la colaboración ciudadana, solicitando a la comunidad confiar en la institucionalidad, respetar a la fuerza pública y suministrar información relevante para la desarticulación de estos grupos criminales. “La operación depende en parte del apoyo de la ciudadanía, que puede evitar que estos sujetos continúen sembrando terror en Cauca y Huila”.

Sánchez atribuyó a alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ el diseño y la ejecución del atentado contra el congresista Triana. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La serie de anuncios realizados en La Plata, Huila, constituyen una respuesta inmediata frente a la escalada de violencia y hechos recientes vinculados a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. El gobierno nacional ratificó el despliegue permanente de fuerzas militares y policiales en la zona, así como la existencia de recompensas económicas sustanciales para quienes permitan la captura de los cabecillas de estas estructuras armadas.