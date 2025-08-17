Colombia

Miguel Polo Polo se fue en contra de Francia Márquez: “Más caro es el traje que lleva puesto que el muelle de palitos que fue a inaugurar”

La publicación del legislador sobre el valor del traje de la vicepresidenta frente a un video que compartió de ella provocó reacciones y cuestionamientos sobre la gestión de ambos políticos en plataformas digitales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El congresista Miguel Polo Polo,
El congresista Miguel Polo Polo, crítico del actual Gobierno encabezado por Gustavo Petro, reaccionó al video de la inauguración del muelle diciendo que el costo del atuendo de la vicepresidenta Francia Márquez era superior al de la obra entregada - crédito @MiguelPoloP/X y Luisa González/AP

Circula un video en redes sociales donde se observa a la vicepresidenta Francia Márquez durante lo que sería la inauguración de un muelle de madera para pangas en Suárez, Cauca, su municipio natal, según el portal web Chicanoticias.

Debido a la circulación de este video, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo criticó a la vicepresidenta Francia Márquez al señalar que el valor del traje que llevaba puesto superaba el costo del muelle inaugurado, al que calificó como “muelle de palitos”.

El congresista Miguel Polo Polo, crítico del actual Gobierno encabezado por Gustavo Petro, reaccionó al video de la inauguración del muelle diciendo que el costo del atuendo de la vicepresidenta Francia Márquez era superior al de la obra entregada. Polo Polo cuestionó el impacto de la infraestructura y la forma en la que se presentó el acto ante la comunidad, aludiendo a la durabilidad del muelle y la gestión de Márquez como vicepresidenta.

Video de Francia Márquez con el que el representante Miguel Polo Polo la criticó - crédito redes sociales

“Más caro es el traje que lleva puesto que el muelle de palitos que fue a inaugurar, como si se tratara de una gran obra de infraestructura. Debería darle vergüenza. Vicepresidente, y lo único que llevó a su pueblo fue un embarcadero de madera que en dos años estará podrido o se lo habrá llevado el río”, escribió en una publicación de su cuenta en la red social X (antes Twitter) el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Miguel Polo Polo lanzó duras
Miguel Polo Polo lanzó duras criticas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @MiguelPoloP

La publicación de Miguel Polo Polo no pasó desapercibida por los usuarios de la red social X y generó numerosos comentarios, creando debate en torno a las palabras dichas por el congresista de oposición.

Por ejemplo, el usuario @frsalazar82 respondió cuestionando la gestión del propio Polo Polo y solicitó información sobre sus proyectos, leyes o logros como congresista

“Honorable Senador. ahora que ya vimos el puente de palitos. Ilumínenos con sus megaobras, proyectos, leyes o normas hechas Usted, además qué fue elegido por la comunidad y partido afro. Cuéntenos sus logros, éxitos y metas alcanzadas en el Sena...Do”, escribió el internauta en su respuesta.

Esta no es la única ocasión en la que Miguel Polo Polo dirige críticas a la vicepresidenta Francia Márquez. En el mes de febrero, durante la ausencia del presidente Gustavo Petro por su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025 en Emiratos Árabes, Polo Polo cuestionó desde su cuenta de X el papel que se le asignó a Márquez.

Ante la decisión de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumiera temporalmente las funciones presidenciales, el representante señaló el trato que, a su juicio, el mandatario otorga a la vicepresidenta dentro del Gobierno.

Polo Polo cuestionó la relevancia de Francia Márquez dentro del Gobierno al referirse a su exclusión en la línea de sucesión presidencial. El representante sostuvo que esta decisión evidencia el papel marginal que le asignan. “Definitivamente, a Francia Márquez la tienen de adorno. Ni a un mueble se le da menos uso del que este gobierno le da a ella”, afirmó.

Polo Polo sostuvo además que la inclusión de Francia Márquez en la fórmula presidencial respondió a su origen étnico y a una intención simbólica de inclusión, sin asignarle un ministerio o responsabilidades concretas dentro del gabinete.

Miguel Polo Polo cuestionó el
Miguel Polo Polo cuestionó el rol de Francia Márquez dentro del Gobierno nacional - crédito @MiguelPoloP

“Petro viaja a Emiratos Árabes y firma un decreto en el que deja como presidente encargado al ministro de Salud. Definitivamente, a Francia Márquez la tienen de adorno.Ni a un mueble se le da menos uso del que este gobierno le da a ella. Pusieron su rostro en él trajeron junto a Petro solo por ser negra y para mostrarse inclusivos, pero ni siquiera le asignaron un ministerio de servicio. Pobre mujer tan nula, que ni su propio gobierno cree en ella”, escribió el congresista opositor por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Investigación del magnicidio de Miguel

Asesinato Alexis Delgado: madre del

Él es José Villafañe, el

Jota Pe Hernández se despachó

Alerta meteorológica en Colombia este
Indignación por niños que habrían

Él es José Villafañe, el

David Alonso era podio en

