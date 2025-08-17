Caso de maltrato animal en Nariño: comunidad denuncia agresión a un perro tras conflicto vecinal

Un residente local fue señalado de atarle los genitales con una cuerda y causarle lesiones de consideración a un perro. - crédito referencia X @IzgMadeel

La vereda La Iguana, en el municipio de Nariño, Oriente antioqueño, reportó un incidente que ha generado preocupación entre sus habitantes. Según información recolectada, un residente local fue señalado de cometer un grave acto de maltrato animal contra un perro, al atarle los genitales con una cuerda y causarle lesiones de consideración. El hecho ocurrió cerca del cerro Santa Cruz, en una finca de la zona, y ha motivado un llamado urgente de la comunidad hacia las autoridades competentes.

De acuerdo con los testimonios difundidos por los habitantes de La Iguana, el señalado agresor es conocido por mantener disputas de convivencia con varios vecinos. Diversos reportes indican que durante el último año se le ha acusado de ingresar sin permiso a distintas fincas, incluso para atacar a animales de corral.

El episodio más reciente se presentó luego de una discusión entre el presunto agresor y un vecino. Testigos aseguran que en medio de la controversia, el hombre procedió a atar una cuerda en los genitales de un perro, situación que provocó heridas graves en el animal y una reacción inmediata por parte de la comunidad, quienes resolvieron denunciar públicamente lo ocurrido. Las imágenes del canino lesionado circularon en redes sociales locales, intensificando la presión para que las autoridades actúen.

Varias organizaciones de defensa animal, manifestaron su preocupación frente al hecho y advirtieron sobre la necesidad de pronta intervención oficial, tanto para proteger la vida del perro como para prevenir futuras agresiones en la región de Nariño.

La comunidad rural exige presencia urgente de las autoridades municipales y de la Policía de Antioquia para salvaguardar tanto la integridad de los animales como la tranquilidad entre habitantes. Diversos residentes señalaron que el ambiente en la vereda se encuentra enrarecido por frecuentes altercados protagonizados por el presunto responsable, quien, según los registros de convivencia elaborados por líderes comunitarios, ya había sido advertido por actos similares en otros predios.

El maltrato animal constituye delito penal en Colombia y la legislación vigente, representada por la Ley 1774 de 2016, fija sanciones tanto de carácter administrativo como de prisión para infractores. En 2024, Antioquia registró un total de 287 denuncias por delitos contra la integridad física y emocional de los animales de compañía, según informó El Colombiano.

Del total, 178 casos ocurrieron en Medellín, donde la Secretaría de Seguridad y Convivencia reportó la aprehensión de 134 animales domésticos en situaciones de maltrato durante el mismo período. Además, Corantioquia recibió en su Hogar de Paso a más de 1.600 animales derivados de diferentes acciones de incautación, rescate y entregas voluntarias en el departamento.

En el caso actualmente investigado en Nariño, Antioquia, los habitantes de la vereda La Iguana han reiterado su solicitud de intervención inmediata por parte de la Fiscalía y la inspección municipal. Organizaciones animalistas, por su parte, han ofrecido atención veterinaria gratuita para el perro afectado y asistencia jurídica para que el proceso correspondiente se adelante sin dilaciones.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre la apertura formal de una investigación penal contra el presunto responsable, aunque el caso fue remitido a la Fiscalía seccional de Oriente antioqueño. La comunidad, por su parte, insiste en la importancia de evitar una nueva tragedia y garantizar la seguridad tanto de personas como de animales en la región.

Otros hechos recientes han mantenido el tema en la agenda pública. La semana pasada, medios nacionales reportaron la judicialización de Edison Daniel Corzo Urrego, domiciliario en Bogotá, tras la muerte de un perro durante la entrega de un pedido en la localidad de Suba. En ese caso, una riña terminó en la agresión directa contra el animal, de nombre Mox, quien falleció por los golpes recibidos.

La Fiscalía imputó formalmente a Corzo Urrego por lesiones y maltrato animal agravado, conforme lo confirmó el ente acusador en un comunicado. “Corzo Urrego presuntamente le propinó golpes al usuario y le dio varias patadas a su animal de compañía [...]. Producto del ataque y ante la gravedad de las heridas, el canino sufrió varios traumatismos que desencadenaron su muerte”, según puntualizó la Fiscalía General de la Nación.