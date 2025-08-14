Colombia

Sala Penal negó recurso de apelación del exfiscal Fabio Martínez Lugo, condenado por caso de parapolíticos

Las investigaciones a exfuncionarios fueron cerradas por Lugo en 2015, decisión que fue reprochada por varios sectores, pues, al parecer, se contaba con las suficientes pruebas para continuar con el proceso

El exfiscal, Fabio Augusto Martínez
El exfiscal, Fabio Augusto Martínez Lugo, quien pretendió cerrar una investigación contra 3 exgobernadores - crédito redes sociales/X

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de Fabio Augusto Martínez Lugo, exfiscal de la nación, por la omisión que realizó en las investigaciones a exgobernadores de Sucre y un excongresista, por financiamiento a grupos paramilitares de esa región.

De acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio, la magistrada Miriam Ávila Roldán decidió el 6 de agosto que “el recurso de apelación que interpuso la defensa de Fabio Augusto Martínez Lugo en contra de la sentencia 11 de julio de 2023 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual ordenó al procesado, en virtud de un preacuerdo, por el delito de prevaricato por acción”.

A los exgobernadores de Sucre Edgar Enrique Martínez Romero, Jorge Carlos Barraza Frank, Salvador Arana Sus, y contra el excongresista Álvaro Alfonso García, se les acusó de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y financiamiento de grupos armados, investigaciones que fueron cerradas por Lugo en 2015, decisión que fue reprochada por varios sectores, pues al parecer, se contaba con las suficientes pruebas para continuar con el proceso.

La Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en contra de Fabio Augusto Martínez Lugo, exfiscal de la nación - crédito Colprensa

En el momento de la sentencia se había realizado un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación para ser condenado a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción y negarle cualquier solicitud de casa por cárcel, por lo cual, la Sala penal estableció lo siguiente:

“En ese orden de ideas, como no se advierte irregularidad alguna en que la primera instancia haya negado la prisión domiciliaria en este caso, debido a que la conducta por la que se profiere condena está enlistada en el inciso 2º de artículo 68A del Código Penal, la consecuencia es que se confirme la decisión apelada”, indicó la Sala.

un juez penal de conocimiento
un juez penal de conocimiento en Bogotá había determinado una pena de cinco años, tres meses y quince días de prisión, junto con la imposición de una multa de 197 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas - crédito redes sociales/X

Por otro lado, el magistrado José Joaquín Burbano condenó a Martínez Lugo a 4 años y 9 meses de prisión por el delito de chuzadas con falsa motivación.

Los hechos habrían ocurrido en el 2012 en medio de un caso de secuestro, en el que, aprovechándose de su cargo y apelando al ejercicio de sus deberes, incurrió en varios delitos conducidos a la intervención ilegal de comunicaciones, de acuerdo con la W Radio.

La revisión del caso de Martínez Lugo en la Corte Suprema resultó en una reducción de su condena en cuatro meses, motivada por “inconsistencias en la formulación de la imputación”. A pesar de este ajuste, la instancia judicial dejó incólume el reconocimiento de su responsabilidad como exfiscal por la utilización ilícita de su cargo para ejecutar interceptaciones ilegales.

Exfiscal Fabio Martínez, en su
Exfiscal Fabio Martínez, en su audiencia de imputación de cargos - crédito Colprensa

En un fallo anterior, un juez penal de conocimiento en Bogotá había determinado una pena de cinco años, tres meses y quince días de prisión, junto con la imposición de una multa de 197 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. Tras la confirmación de la culpabilidad en segunda instancia, la intervención de la Corte Suprema solo modificó la extensión de la sanción privativa de la libertad.

La reducción de la condena responde exclusivamente a errores técnicos en el procedimiento acusatorio, sin modificar el fondo de la sentencia, que mantiene como probado el uso indebido del cargo por parte del exfuncionario en beneficio de actividades no autorizadas por la ley. La decisión de la Corte reafirma la gravedad de la conducta y la firmeza institucional frente a las vulneraciones cometidas dentro de la administración de justicia.

Claudia Estela Bernal Galindo y Marta Cecilia Salazar Jiménez habrían sido las personas víctimas de estas chuzadas, sin lograr la justificación de esta conducta por parte del exfiscal, por lo que se le imputaron los cargos de falsa ideológica en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

