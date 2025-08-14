Lina Garrido y Esmeralda Hernández discutieron por mensaje sobre el asesinato de Jaime Garzón: “Te sientes bien? Creo que tu CM ya se está sobreactuando”

Lina Garrido y Esmeralda Hernández discutieron en redes sociales por cuenta de un mensaje de Hernández sobre la muerte de Jaime Garzón - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Colprensa

El 13 de agosto de 1999, el asesinato del comediante Jaime Garzón marcó un episodio doloroso en la historia de Colombia. Garzón fue baleado por un sicario en el separador de la calle 40 con avenida Esperanza, en Bogotá.

En relación con este hecho, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, publicó un mensaje en su cuenta de X. La representante Lina Garrido respondió al mismo, criticando al Gobierno nacional y a los sectores afines, lo que dio inicio a un intercambio de mensajes entre ambas congresistas.

Durante el cruce de palabras, Hernández replicó: “Te sientes bien? Creo que tu CM ya se está sobreactuando”.

