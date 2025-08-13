Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro por sus declaraciones contra el subsecretario de Estado de EE. UU.: “Cree que Colombia es su finca”

La aspirante presidencial reprochó la actitud del jefe de Estado ante la inminente visita de un alto funcionario estadounidense, advirtiendo sobre el impacto negativo de sus decisiones en la sociedad - crédito @VickyDavilaH/X y Andrea Puentes/Presidencia

Durante la ceremonia para la promoción de generales realizada en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió a la próxima llegada a Colombia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El presidente Sseñaló que tiene la facultad de evitar esta visita, pero decidió no ejercerla en esta ocasión.

Tras las declaraciones del presidente, la candidata presidencial y periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, cuestionó a Gustavo Petro al señalar: “Cree que Colombia es su finca”.

“El subsecretario de Estado, que va a venir esta noche, yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó, pero no soy igual que ellos. El señor Landau —debe pronunciarse, apellido francés— dice que el presidente ‘comunista’. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría, y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, dijo el primer mandatario durante su intervención.

Vicky Dávila criticó a Gustavo Petro por sus declaraciones - crédito @VickyDavilaH

Debido a estas declaraciones, Vicky Dávila criticó el planteamiento del presidente Gustavo Petro sobre la posible restricción al ingreso del subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Dávila consideró que las acciones del Gobierno afectan de manera creciente a la ciudadanía.

“Petro cree que Colombia es su finca. Ahora amenaza con no dejar entrar al subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó”. Cada día este Gobierno les hace más y más daño a los colombianos", escribió la candidata presidencial en su mensaje.

La publicación crítica hacia Gustavo Petro no fue la única que hizo Victoria Eugenia Dávila Hoyos en el contexto de la llegada del subsecretario de Estado de Estados Unidos a Colombia. Dávila instó al Gobierno estadounidense a que adelante una investigación independiente sobre el atentado en contra de Miguel Uribe para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“Ante la llegada del subsecretario de Estado de los Estado Unidos Cristóbal Landau a Colombia para acompañar los actos fúnebres de Miguel Uribe le pido al Gobierno del presidente Donald Trump. Que Estados Unidos haga una investigación independiente sobre el magnicidio de Miguel Uribe, para lograr identificar y castigar los responsables. Aquí quieren ocultar a los determinadores y ocultar la verdad”, dijo.

Vicky Dávila hace peticiones a Estados unidos por la visita del subsecretario de Estado - crédito @VickyDavilaH

También solicitó a Estados Unidos un monitoreo más riguroso sobre el actuar del gobierno colombiano, con el objetivo de proteger la vida de quienes hacen oposición política en el país. “Que Estados Unidos ejerza una vigilancia estrecha sobre el gobierno colombiano para asegurar que se garantice plenamente el derecho a la vida de quienes hacemos oposición en Colombia. Hoy estamos amenazados. Así están millones de colombianos”, escribió.

Y cerró su mensaje diciendo lo siguiente: “Que Estados Unidos nos ayude a impedir la interferencia, de cualquier tipo, de la narcodictadura de Maduro en el proceso electoral colombiano que debe ser libre y democrático. Que Estados Unidos nos ayude a proteger y garantizar la independencia de la Registraduria y del Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia de las elecciones”.

Y es que, Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, arribó a Bogotá este miércoles para asistir a las ceremonias fúnebres de Miguel Uribe Turbay, senador y aspirante presidencial, quien murió después de permanecer hospitalizado durante dos meses debido a un ataque.

El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, fue recibido en Bogotá por John McNamara, encargado de negocios de la Embajada estadounidense - crédito Embajada de Estados Unidos

A su llegada, Christopher Landau fue saludado por John McNamara, encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Colombia, quien subrayó que la presencia del funcionario representa un acto de solidaridad y apoyo para la sociedad colombiana ante esta situación difícil.

“Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, expresó McNamara a través de la cuenta oficial de la misión diplomática en la red social X.