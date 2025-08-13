La Segura se despachó contra quienes la criticaron por vacunar a su bebé y distraerlo con pantallas: “Como si nos fueran a traer un tarro de leche a la casa”

La Segura pidió a sus seguidores que dejen de juzgar el contenido que publica de su bebé Luca - crédito @la_segura/Instagram

La Segura no se guardó nada a la hora de expresar su incomodidad por los cientos de mensajes que recibe en los que la cuestionan por la forma en la que está criando a su bebé.

Si bien la creadora de contenido caleña agradeció a los fanáticos que le comparten consejos positivos sobre maternidad, también arremetió contra aquellos que cuestionan cada contenido que comparte sobre su día a día como madre.

La Segura relató por qué decidió ponerle todas las vacunas de los cuatro meses en una sola visita al médico - crédito @la_segura/Instagram

“La crianza de nuestro hijo es solo nuestra”, enfatizó Natalia Segura, conocida como La Segura, al responder a las críticas sobre la vacunación de su hijo Lucca.

La influencer recalcó que continuará compartiendo su experiencia en la maternidad con sinceridad y confianza junto a Ignacio Baladán, sin ceder ante prejuicios ni opiniones desinformadas.

Con tono cercano y auténtico, La Segura instó a su comunidad digital a respetar las decisiones parentales ajenas, recordando que la maternidad no es un concurso y cada familia debe encontrar su propio camino para educar a sus hijos.

Entre bromas y firmeza, se refirió a ella y a su pareja como “los papás más funados del condado”, haciendo alusión a la ola de comentarios negativos surgidos tras publicar videos y mensajes acerca de la vacunación de Lucca en redes sociales, principalmente en Instagram.

“Primero yo siempre les digo, gracias a todas las personitas que nos dan consejos y tips desde el amor, o sea, como desde el no hagas esto, mira que puedo hacer esto se o inténtalo a ver qué tal te va. Pero a las que nos critican sin saber o a las que nos lo dicen con autoridad como que si nos fueran a traer un tarro de leche a la casa, no, mi reina hermosa, nuestro hijo, se los he dicho varias veces, nuestro hijo. La crianza, la forma de llevar a nuestro hijo es de nosotros, sus papás”, narró La Segura.

La Segura pidió a sus fanáticos no opinar tanto sobre la crianza de su hijo, ya que no tendrá en cuenta lo que piensen los demás - crédito @la_segura/Instagram

La Segura lanzó llamado a sus detractores para que dejen de juzgar la crianza de su hijo y el contenido que publica de su faceta como mamá

A lo largo de su intervención, la influencer valoró los consejos expresados con respeto y cariño, aunque rechazó con contundencia las críticas impositivas y desinformadas. Subrayó que tanto ella como Ignacio son los únicos responsables y quienes tienen el derecho exclusivo de decidir la crianza de su hijo, una postura en la que no admite interferencias externas.

La Segura afirmó que ella y su esposo Ignacio Baladán no seguirán consejos de nadie acerca de lo que es o no adecuado para su bebé - crédito @la_segura/Instagram

“Que por qué hicimos que le aplicaran las tres inyecciones de una, qué animales. Porque somos los papás y porque somos nosotros quienes lo conocen del día a día y porque literal pues eso fue idea de Nacho que dijo como, yo quiero que se la apliquen como un pinchazo de una que él sienta como si fuera un solo pinchazo para que sea como un solo dolor y se los juro que nosotros todos acá sentimos que él hoy ha estado menos peor que las veces anteriores”, explicó la exparticipante de La casa de los famosos.

La presión ejercida por las opiniones de terceros, reconoció La Segura, puede tornarse agotadora; no obstante, dejó claro que no permitirá que esto altere la tranquilidad ni la felicidad de su familia. Explicó que, pese a los cuestionamientos, continuará guiándose por lo que considere más adecuado para el bienestar de Lucca y defendió la libertad parental como principio esencial.

“Nos dicen que no le pongamos pantalla para distraer, se la ponemos. Y se la vamos a poner hasta si quiero los 5 años que cumpla las vacunas de los 5 años. Si yo quiero distraer a mi hijo, si mi esposo también quiere como verlo distraído para que no sienta tanto esas inyecciones, lo vamos a hacer y punto y punto. Son 30 segundos que duraba ahí el momento aquel de la de la de la vacunación y de la de la aguja la que la acomode y todo. mami, si tú le dices a tu hijo o a tu hija X, Y o Z, está perfecto, es tu hijo o es tu hija. ”, agregó.

Natalia Segura e Ignacio Baladán son los padres de Lucca, quien nació en Colombia.

Hace aproximadamente cuatro meses, la pareja celebró públicamente el nacimiento de su primogénito. Desde entonces, han compartido con entusiasmo distintos momentos de su vida familiar, incluyendo la reciente decisión de administrar las primeras vacunas al bebé, evento que detonó la controversia y el debate en la comunidad digital.

“O sea, si nosotros compartimos eh a nuestro hijo, las vivencias con nuestro hijo, capaz que muchas cosas la vamos a cagar, somos papás primerizos, no somos papás ni vamos a ser papás perfectos nunca y tampoco ustedes lo son. Pero ya dejen de estar juzgando, o sea, esto es una maternidad, una paternidad real, real”, concluyó.