Presidente de la Corte Constitucional respondió a Petro y emitió nuevas órdenes al Congreso sobre la reforma pensional

La confrontación entre el presidente y el alto tribunal sumó un nuevo episodio luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar rechazara las acusaciones en su contra

El magistrado defendió la independencia judicial y rechazó las acusaciones de “odio ideológico” - crédito Andrea Puentes/Presidencia y Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, contestó a las críticas del presidente Gustavo Petro por el trámite judicial de la reforma pensional, defendió la independencia del alto tribunal y emitió una nueva orden a la Cámara de Representantes

El origen del conflicto se remonta a las declaraciones del presidente Petro, que aseguró que Ibáñez “desconfía del presidente de la República” y que actúa motivado por “odio ideológico”, después de que el magistrado ordenara nuevas pruebas, entre ellas, información sobre el viaje del mandatario a España y Francia.

Ante estos señalamientos, Ibáñez respondió con firmeza en un auto judicial: “No corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, se entenderá que la intención del señor presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad del asunto”.

La réplica se da en el marco de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Según la congresista, el trámite legislativo habría omitido el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que vulneraría el artículo 48 de la Constitución.

La nueva orden a la Cámara y la “reserva legal”

En su auto, el magistrado decidió ampliar el plazo para que se alleguen las pruebas solicitadas, fijando un segundo y último término de tres días hábiles. El objetivo, dijo, es “garantizar la oportunidad de que los ciudadanos y las autoridades interesadas en este proceso puedan manifestar lo que estimen pertinente, y aportar las pruebas necesarias para la adopción de una decisión de fondo se impone insistir en la práctica de la prueba”.

La Corte Constitucional confirmó que recibió información sobre si el presidente Petro estaba en Colombia al momento de las convocatorias de las sesiones. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Secretaría Jurídica señalaron que esta tiene “reserva legal”, por lo que no podrá publicarse.

El alto tribunal también dispuso que, una vez vencido el plazo o recibidas las pruebas, se traslade la documentación a la demandante, a los intervinientes y al procurador general, sin necesidad de un nuevo auto que califique la prueba, con el fin de avanzar en el proceso.

