Alarma en León por ausencia de James Rodríguez: se perdió el duelo ante Monterrey por molestia muscular

La ausencia del colombiano alimentó rumores sobre su estado físico y elevó la presión en el equipo, que sufrió una nueva derrota.

Por Dahana Ospina

James Rodríguez por molestia muscular
James Rodríguez por molestia muscular se pierde el duelo entre León y Monterrey. - crédito Club León

James Rodríguez encendió las alarmas en León al quedar fuera de la convocatoria para el partido frente a Monterrey en la cuarta jornada de la Liga MX. El mediocampista colombiano, quien se perfilaba como titular, no apareció ni siquiera en la banca de suplentes, lo que generó preocupación e incertidumbre en todo el entorno del club.

El compromiso ante Monterrey era el primer encuentro de León tras haber quedado eliminado de la Leagues Cup. El regreso al torneo local se presentaba como una posibilidad para retomar confianza, pero la ausencia del ‘10’ se convirtió en el eje de la cobertura mediática y en el foco principal de la conversación entre los aficionados.

Motivos de la baja: reporte sobre molestias musculares

Desde la prensa mexicana se confirmó que James Rodríguez no fue incluido en la convocatoria debido a una molestia muscular. Paco Montes, periodista encargado de dar seguimiento a la actualidad del León, informó: “James Rodríguez por molestia muscular se pierde el duelo entre León y Monterrey. El colombiano no llegó con La Fiera al estadio”.

Paco Montes
Paco Montes afirmó que James Rodríguez se perdió el partido por molestia muscular se pierde el duelo entre León y Monterrey. - crédito X @PacoMontesLA

Días previos al duelo, circulaban rumores sobre un posible inconveniente físico que venía afectando al colombiano. Aun así, Rodríguez había jugado los tres compromisos en la reciente Leagues Cup, lo que incrementó la sorpresa por su ausencia ante Monterrey.

Declaraciones de Berizzo tras la derrota

El director técnico Eduardo Berizzo aclaró la situación en la conferencia posterior al partido. “James tenía una dolencia ayer. Hoy no se recuperó, se sentía incómodo y no pudo comenzar el partido”, explicó el entrenador. De esta manera, confirmó que la baja del mediocampista se debió a motivos físicos y descartó una decisión técnica o disciplinaria.

Hasta el momento, León no ha publicado un parte médico oficial que precise el estado de Rodríguez ni el tiempo estimado de recuperación. El seguimiento a la evolución física del colombiano es prioritario para el cuerpo técnico, que espera contar nuevamente con uno de sus jugadores más influyentes en el corto plazo.

El director técnico Eduardo Berizzo
El director técnico Eduardo Berizzo aclaró la situación en la conferencia posterior al partido. - crédito Conmebol

Gol de Arcila y nueva derrota en casa

El equipo dirigido por Berizzo no logró revertir la tendencia negativa y sumó una nueva derrota como local. León cayó por 1-3 ante Monterrey, en un partido marcado por los errores defensivos y la falta de contundencia en ataque.

El debutante Daniel Arcila, también colombiano, marcó el tanto del descuento para León, aprovechando la oportunidad en ausencia de Rodríguez. Por Monterrey anotaron Jesús Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales, quienes aseguraron los tres puntos para los Rayados. Con este resultado, Monterrey llegó a nueve puntos, ubicándose en el tercer lugar de la tabla, mientras que León se quedó con solo tres unidades, muy lejos de los puestos de vanguardia.

León cayó por 1-3 ante
León cayó por 1-3 ante Monterrey sin la presencia de James Rodríguez. - crédito AFP

Preocupación por James Rodríguez en la Selección Colombia

La situación física de James genera inquietud también en la Selección Colombia, que pronto deberá definir la lista de convocados para los últimos encuentros de eliminatorias al Mundial. Una lesión prolongada podría afectar la planificación del cuerpo técnico colombiano, que considera clave al mediocampista en su esquema.

La situación física de James
La situación física de James genera inquietud también en la Selección Colombia. - crédito AFP

Números de James Rodríguez en el Apertura 2025

En el actual torneo Apertura 2025 de la Liga MX, James Rodríguez registra:

  • 3 partidos jugados
  • 209 minutos en cancha
  • 1 gol anotado

Su aporte ofensivo y su experiencia han sido importantes en las primeras fechas, por lo que la expectativa por su regreso se mantiene alta entre los seguidores del club.

¿Cuándo volvería James a la actividad?

Según los reportes extraoficiales, James Rodríguez podría reaparecer el viernes 15 de agosto ante Necaxa, en el duelo programado para las 22:05 horas (hora Colombia), por la quinta jornada del torneo. La confirmación de su participación dependerá de la evolución de la molestia muscular que lo marginó del encuentro con Monterrey.

Lo que sigue para León y Monterrey

El próximo compromiso para León será como visitante ante Necaxa el viernes 15 de agosto, donde esperan contar nuevamente con James Rodríguez y cortar la racha negativa. Monterrey, por su parte, recibirá a Mazatlán el domingo 17 de agosto buscando consolidar su buen inicio de campaña.

La incertidumbre sobre la recuperación de James Rodríguez y la presión sobre el cuerpo técnico mantienen a León en el centro de atención en la Liga MX, a la espera de una pronta recuperación de su principal figura y una mejora en los resultados del equipo.

