Colombia

Producción ilegal de carbón viene en aumento: así lo alertó la CAR Cundinamarca

Si bien la producción ilegal de este mineral genera buenos ingresos económicos, también deja graves afectaciones al medio ambiente y a la salud de los seres humanos

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El carbón vegetal es el
El carbón vegetal es el que más se produce de amnera ilegal - crédito Canva

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca alertó del aumento de quemas ilegales para producir carbón y comercializarlo en el departamento, lo que estaría vulnerando los suelos y aumentando los niveles de contaminación en el aire, que podrían afectar la salud respiratoria de los habitantes. De acuerdo con la entidad, estas prácticas ilegales se estaría produciendo en zonas rurales de Bogotá y Cundinamarca.

Si bien la producción de carbón, según lo establece la ley, debe realizarse garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la seguridad industrial y la legalidad en toda la cadena productiva. }

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Para la producción de carbón vegetal, el que se estaría produciendo en el departamento de manera ilegal, la Resolución 753 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exige a los productores información precisa sobre la fuente de la leña, el volumen que se usará y la cantidad de carbón que se obtendrá. Adicionalmente, para la comercialización de esta variación del mineral es necesario Salvoconducto Único Nacional (SUN), expedido por la autoridad competente y que objeto de control y seguimiento por las autoridades de control.

No obstante, según declaró Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, a Noticias Caracol, dicha normativa no se estaría cumpliendo en su totalidad ni se estaría realizando los controles correspondientes, por lo que no se tendría control sobre las emisiones contaminantes producto de estas quemas ilegales y, tampoco, existiría registro sobre los residuos de materiales que se estarían incinerando junto a la leña para producir el carbón.

De acuerdo con sus declaraciones, la ausencia de estos registros generarían una contaminación adicional a la atmosfera y, a su paso, estarían influyendo en la salud de las personas en municipios aledaños por cuenta del nulo control frente a las emisiones que generan.

Ballesteros explicó las implicaciones de
Ballesteros explicó las implicaciones de esta práctica para la salud humana - crédito CAR Cundinamarca

“El problema es que esta es una práctica ilegal cuando no se realiza en hornos que garanticen el cumplimiento de la norma de emisiones y cuando además se queman residuos que tienen pinturas, que tienen combustibles. Esto genera una afectación adicional a la atmósfera y pone en riesgo incluso la salud de los seres humanos”, aseguró Ballesteros al medio de comunicación citado.

Y es que estas prácticas ilícitas constituyen un grave riesgo para el medio ambiente y para la salud humana, dado que, gran parte del carbón que se produce bajo esta modalidad tiene como destino restaurantes y establecimientos comerciales en donde los ciudadanos no tienen conocimiento de si el mineral que están adquiriendo o que se está empleando para la preparación de los alimentos que consumen, fue producido bajo condiciones óptimas de salubridad o, siquiera, cumpliendo la normativa vigente.

Las autoridades realizan operativos para
Las autoridades realizan operativos para hacerle frente a la práctica ilegal - crédito iStock

Y es que para hacerle frente a la producción ilegal de carbón en el departamento y al mercado que acarrea jugosos ingresos económicos, la CAR realiza constantemente operativos en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Uno de los más recientes tuvo lugar en la zona rural de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde las autoridades llegaron con orden de allanamiento a un predio privado para hacer una inspección sobre presuntas quemas en el lugar.

Según lo reseño el medio televisivo citado, en el predio se encontraron a dos personas que fueron sorprendidas en flagrancia trabajando en una de estas quemas ilegales destinadas a la producción de carbón, por lo que fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por delitos ambientales.

El mercado ilegal de carbón se configura gracias, no solo, a los importantes recursos que se generan producto de estas, sino al aprovechamiento del desconocimiento de la normativa vigente por parte de las grandes estructuras dedicadas a esta actividad ilegal. Así lo explicó el coronel Luis González, comandante de la Caballería Brigada 13 del Ejército Nacional al medio citado.

La práctica tiene implicaciones para
La práctica tiene implicaciones para el medio ambiente y la salud humana - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Han aprovechado la falta de conocimiento del personal y que los hacen actuar dentro de la ilegalidad. Precisamente por el desconocimiento de ese marco legal es que incurren en este tipo de delitos. Sí. Y este tipo de delitos lo que hacen es aumentar, aumentar, aumentar, porque como los ingresos son bastante generosos, pues por eso es que se vuelve tan atractivo”, aseguró.

Temas Relacionados

CarbonMedio ambienteCAR CundinamarcaProduccion ilegalColombia-Noticias

Más Noticias

Feria de empleo en Bogotá ofrecerá 100 cargos para call center el lunes 11 de agosto: así puede participar

La estrategia Talento Capital prioriza a quienes han terminado el bachillerato, brindando acceso a convenios educativos, espacios de esparcimiento y posibilidades de ascenso en una jornada gratuita y sin intermediarios

Feria de empleo en Bogotá

Camilo Vargas se quedó sin técnico en México: Atlas anunció el despido de su entrenador

El equipo de Guadalajara cayó 0-3 con Pachuca en juego válido por la cuarta jornada de la Liga MX y quedó instalado en la décima casilla del campeonato, tras la eliminación en la Leagues Cup

Camilo Vargas se quedó sin

Carretera construida por disidencias en Jamundí y usada para extorsionar campesinos será asumida por la Gobernación del Valle

De acuerdo con la gobernadora del departamento, la carretera que las disidencias estarían denominando como ‘Marco Fidel Suárez’ será recuperada y puesta bajo gestión pública, con el objetivo de frenar las extorsiones

Carretera construida por disidencias en

Asesinaron a líder social José Evelio Muñoz en La Plata, Huila: criminales habrían lanzado su cadáver a un río

El ciudadano habría sido secuestrado el jueves 7 de agosto de 2025, presuntamente, por miembros de las disidencias de las Farc, uno de los grupos armados con mayor presencia en el suroccidente colombiano

Asesinaron a líder social José

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

El cantante reveló el precio que pagó por la fama y el momento en el que decidió cambiar su rumbo

Álzate aseguró que no se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Álzate aseguró que no se

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Deportes

Arturo Reyes finalizaría su travesía

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia