Producción ilegal de carbón viene en aumento: así lo alertó la CAR Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca alertó del aumento de quemas ilegales para producir carbón y comercializarlo en el departamento, lo que estaría vulnerando los suelos y aumentando los niveles de contaminación en el aire, que podrían afectar la salud respiratoria de los habitantes. De acuerdo con la entidad, estas prácticas ilegales se estaría produciendo en zonas rurales de Bogotá y Cundinamarca.

Si bien la producción de carbón, según lo establece la ley, debe realizarse garantizando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la seguridad industrial y la legalidad en toda la cadena productiva. }

Para la producción de carbón vegetal, el que se estaría produciendo en el departamento de manera ilegal, la Resolución 753 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible exige a los productores información precisa sobre la fuente de la leña, el volumen que se usará y la cantidad de carbón que se obtendrá. Adicionalmente, para la comercialización de esta variación del mineral es necesario Salvoconducto Único Nacional (SUN), expedido por la autoridad competente y que objeto de control y seguimiento por las autoridades de control.

No obstante, según declaró Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, a Noticias Caracol, dicha normativa no se estaría cumpliendo en su totalidad ni se estaría realizando los controles correspondientes, por lo que no se tendría control sobre las emisiones contaminantes producto de estas quemas ilegales y, tampoco, existiría registro sobre los residuos de materiales que se estarían incinerando junto a la leña para producir el carbón.

De acuerdo con sus declaraciones, la ausencia de estos registros generarían una contaminación adicional a la atmosfera y, a su paso, estarían influyendo en la salud de las personas en municipios aledaños por cuenta del nulo control frente a las emisiones que generan.

“El problema es que esta es una práctica ilegal cuando no se realiza en hornos que garanticen el cumplimiento de la norma de emisiones y cuando además se queman residuos que tienen pinturas, que tienen combustibles. Esto genera una afectación adicional a la atmósfera y pone en riesgo incluso la salud de los seres humanos”, aseguró Ballesteros al medio de comunicación citado.

Y es que estas prácticas ilícitas constituyen un grave riesgo para el medio ambiente y para la salud humana, dado que, gran parte del carbón que se produce bajo esta modalidad tiene como destino restaurantes y establecimientos comerciales en donde los ciudadanos no tienen conocimiento de si el mineral que están adquiriendo o que se está empleando para la preparación de los alimentos que consumen, fue producido bajo condiciones óptimas de salubridad o, siquiera, cumpliendo la normativa vigente.

Y es que para hacerle frente a la producción ilegal de carbón en el departamento y al mercado que acarrea jugosos ingresos económicos, la CAR realiza constantemente operativos en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Uno de los más recientes tuvo lugar en la zona rural de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde las autoridades llegaron con orden de allanamiento a un predio privado para hacer una inspección sobre presuntas quemas en el lugar.

Según lo reseño el medio televisivo citado, en el predio se encontraron a dos personas que fueron sorprendidas en flagrancia trabajando en una de estas quemas ilegales destinadas a la producción de carbón, por lo que fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por delitos ambientales.

El mercado ilegal de carbón se configura gracias, no solo, a los importantes recursos que se generan producto de estas, sino al aprovechamiento del desconocimiento de la normativa vigente por parte de las grandes estructuras dedicadas a esta actividad ilegal. Así lo explicó el coronel Luis González, comandante de la Caballería Brigada 13 del Ejército Nacional al medio citado.

“Han aprovechado la falta de conocimiento del personal y que los hacen actuar dentro de la ilegalidad. Precisamente por el desconocimiento de ese marco legal es que incurren en este tipo de delitos. Sí. Y este tipo de delitos lo que hacen es aumentar, aumentar, aumentar, porque como los ingresos son bastante generosos, pues por eso es que se vuelve tan atractivo”, aseguró.