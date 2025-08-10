Jaziel, exparticipante de ‘La voz kids’, sorprendió con relato sobre el abuso del que fue víctima durante años: “Mi padrastro está libre”

Jaziel Ruiz aseguró que el presunto agresor siempre le decía que la "dejaría en paz", pero nunca cumplió - crédito Fernando Vergara/AP y @jaziel_oficial/TikTok

Jaziel formó parte de La voz kids de Caracol Televisión en 2019 cuando tenía 16 años y era una de las grandes favoritas para quedarse con el primer lugar de la competencia de canto; sin embargo, detrás de su talento musical se escondía una historia que salió a la luz en el más reciente capítulo de La red.

De acuerdo con lo dicho por la joven, que actualmente tiene 22 años, desde que tenía 9 años su padrastro venía abusando de ella, con tan mala suerte que el hombre se fugó a Europa y sin responderle a la justicia colombiana.

“Mi padrastro está libre, hoy en día está en España, la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”, denunció Jaziel, exparticipante de La voz kids Colombia, en una entrevista reciente con el programa de variedades del Canal Caracol.

Exparticipante de 'La Voz Kids' denunció que durante años fue abusada por su padrastro - crédito @jaziel_oficial/IG

Con esta declaración, la joven expuso la impunidad tras años de sufrimiento, revelando la dimensión del drama personal que permaneció oculto durante la emisión del popular reality musical en 2019. La artista abrió su corazón y expuso los abusos sexuales que padeció en su propio hogar desde la infancia, un testimonio que pone en cuestión la respuesta institucional ante estos delitos.

Recordada por formar parte del equipo de Sebastián Yatra, recordó que detrás de la exposición televisiva enfrentaba una situación de abuso sexual continuado por parte de su padrastro, un hecho que solo ahora sale a la luz.

En su relato, Jazieldetalló que los abusos comenzaron cuando tenía 9 años y se extendieron hasta los 15 años, justo antes de ingresar al formato musical.

Jaziel, participante de La Voz Kids en 2019, reveló que asistió al programa cuando era víctima de abuso sexual - crédito Caracol Televisión

El agresor, quien se presentaba como un hombre religioso y trabajaba con niños, aprovechaba la noche para ingresar en la habitación de la menor y perpetrar los ataques mientras ella dormía.

La joven explicó que, debido a su corta edad, no comprendía plenamente lo que ocurría, lo que dificultó que pudiera comunicar la situación a su madre: “En ese momento yo no sabía cómo decirle a mi mamá, ella estaba embarazada y podía perder el bebé por mi culpa”, expresó la joven, destacando el sentimiento de culpa que la embargaba.

La reacción materna, según el testimonio de la exparticipante estuvo marcada por la incredulidad y la negación, que incapaz de aceptar que su pareja pudiera cometer un acto tan grave, no prestó la atención necesaria a la denuncia de su hija.

Esta falta de apoyo familiar se agravó por el hecho de que el padrastro mantenía una relación paralela con una adolescente de 16 años, lo que incrementó la carga emocional sobre Jaziel, que temía las consecuencias que la verdad podría acarrear para su hermano y su madre.

Ante la falta de respuesta materna, Jaziel recurrió a sus abuelos, quienes finalmente tomaron la decisión de denunciar al agresor. Esto gracias a que fue su hermano el que se dio cuenta de todo lo que ocurría y recurrió a los abuelos paternos que tomaron cartas en el asunto.

Así lo dio a conocer en el programa La Red de Caracol Televisión - crédito @jaziel_oficial/IG

No obstante, seis años después de que se conociera la verdad, el padrastro permanece en libertad y su paradero es incierto, aunque la denunciante afirmó que el hombre reside actualmente en España y que las autoridades colombianas no han actuado para garantizar justicia: “la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”.

Finalmente, en un video en sus redes sociales en el que denunció la situación, aseguró que se ha sentido juzgada mientras que a su abusador lo premian lejos de la justicia en el país para que responda por sus delitos.

“A él lo protegen y a mi me juzgan por hablar. Me costó abrir los ojos y darme cuenta de cómo me tenían manipulada, supongo que también es difícil para ustedes abrir los ojos y darse cuenta de la verdad”, concluyó la joven cantante.