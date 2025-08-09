Colombia

Mabel Cartagena confesó cuál ha sido su funa más grande y reveló los detalles del mal momento que vivió por ese episodio

La presentadora Mabel Cartagena compartió con sus seguidores el episodio más duro de acoso digital que vivió durante la pandemia, indicando el impacto emocional que sufrió

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena reveló cuál ha sido el episodio de funa más grande que ha enfrentado y el profundo impacto que tuvo en su vida personal.

Según relató, todo ocurrió en pleno encierro por la pandemia, una época que ya de por sí era difícil para su familia por varias situaciones personales por las que estaban atravesando y les tocó sobrellevar en la intimidad y silencio.

“Todo el mundo encerrado pasando un muy mal momento, en mi caso no perdí a ningún familiar, pero mi mamá estuvo muy grave, pero se salvó y mi papá quedó con una depresión terrible”, contó, explicando que aunque no perdió a ningún ser querido, fue un momento duro para cada uno de los integrantes.

En medio de esa situación, aceptó una entrevista con la comediante Alejandra Azcárate, la cual fue publicada en el canal de YouTube de la también actriz y tan pronto salió a la luz, recibió muy buenos comentarios, pero a medida que la iban viendo y escuchando el panorama cambió.

De acuerdo con las declaraciones de Cartagena, un día una mujer famosa y supuestamente “experta en crianza respetuosa”, tomó un fragmento de la conversación que sostuvo la presentadora con la comediante y en ese espacio ella expresaba ser una “mamá vieja escuela y lo que siente que es la crianza respetuosa” y esa información la habría sacado de contexto al punto de que terminó acusándola de maltratadora infantil.

“Jamás dije que maltrato o le pego a mis hijos y aun así ese pedazo de la entrevista la hicieron viral entre los grupos de personas de crianza respetuosa, que en ese entonces era de mucho cuidado y me acabaron”, expresó Mabel

La situación escaló rápidamente y Mabel comenzó a recibir miles de mensajes agresivos de diferentes países y personas que criticaban sus palabras y el manejo de la situación en su casa.

La ‘experta’ dijo abiertamente que yo era una maltratadora infantil, una abusadora, que incentivaba el maltrato y el abuso, y me empezaron a llegar miles de personas de todas partes del mundo a insultarme de una manera tenebrosa. Una de esas personas era un experto de Chile y años después tuvo varias demandas por abusos, todo mal la verdad”, reveló Mabel, asegurando que en ese momento le escribió a la persona llorando y pidiéndole que la dejara explicarse sin recibir respuesta.

Según Mabel, cuando buscó a la persona detrás del odio que se infundió en las redes sociales en su contra, no le dio oportunidad de tener una conversación ni tampoco de resolver el asunto o frenarlo.

“Recuerdo sus palabras: ‘Siento lástima por sus hijos’. No frigue, gordi, la pasé full mal”, aseguró.

En medio de la crisis, destacó el respaldo que recibió de Azcárate: “Esa mujer me defendió a capa y espada, y se lo agradezco de todísimo mi corazón”, afirmó, agregando que en ese momento optó por atravesar el dolor en silencio junto a su familia.

Con el tiempo, Mabel asegura haber perdonado a la mayoría de las personas que la atacaron, pero admite que con la “experta” que inició la polémica aún no lo ha logrado por completo, así que indicó que le tocará regresar a ayuda terapéutica para dejar el mal momento en el pasado por completo.

“Seguiré trabajando en ello. No vamos a promover el odio masivo… Si ella se equivocó, soy yo quien debe trabajar en perdonarla. No tiene sentido devolverle con odio, críticas o insultos lo que ella me hizo a mí. Estaría repitiendo la historia”, reflexionó debido a que sus seguidores le pidieron el nombre de la persona que la hizo atravesar por ese momento y ella se negó a dar mayor información.

Pese a lo vivido, la presentadora asegura que este episodio le reafirmó la importancia de su círculo cercano. “Estoy agradecida de mi regalo más bonito, mi familia… Hoy tengo los hijos más hermosos, amorosos y educados, una familia preciosa y un hogar sólido”, concluyó.

