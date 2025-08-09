La actriz Angelica Blandón tomó posición en el conflicto en la Franja de Gaza: “La neutralidad también es un mensaje”

La actriz Angélica Blandón utilizó sus redes sociales para referirse a su postura en el conflicto entre Israel y Palestina - crédito @angelique_blandon/Instagram

En medio del recrudecimiento del conflicto en la Franja de Gaza, el ámbito del entretenimiento también se ve impactado, con algunas figuras públicas tomando partido e influenciadas por sus seguidores en redes sociales.

Las opiniones se dividen entre quienes respaldan las decisiones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y quienes expresan solidaridad con el pueblo palestino, afectado por la violencia del conflicto y las dificultades para recibir ayuda humanitaria en la región.

Esta situación, a su vez, ha generado un debate sobre hasta qué punto es pertinente que las celebridades se manifiesten sobre estas y otras situaciones similares a nivel internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese no parece ser el caso de Angélica Blandón, que el pasado viernes 8 de agosto hizo público en su cuenta de Instagram su apoyo al bando palestino. “En este perfil se condena el genocidio en Gaza”, escribió la actriz en sus historias instantáneas.

En sus redes sociales, Angélica Blandón hizo público su apoyo a Palestina en medio del recrudecimiento de su conflicto con Israel - crédito @angelique_blandon/Instagram

La actriz, reconocida por sus papeles en Las muñecas de la mafia, Tres milagros o Paraíso Travel, aprovechó el momento para hacer una serie de publicaciones en las que no solo defendió su punto de vista acerca del conflicto, sino que abordó el porqué es “bueno y hasta necesario” manifestar una posición clara sobre este tipo de problemáticas.

En primer lugar, Blandón afirmó que en crisis humanitarias como la de la Franja de Gaza “quedarse en silencio o hablar de forma tibia muchas veces se interpreta como indiferencia o complicidad”, remarcando el rol de las redes sociales en darle resonancia a ese tipo de posturas.

La actriz expuso sus argumentos para defender la causa palestina - crédito @angelique_blandon/Instagram

Después, hizo referencia al hecho de que un lenguaje suave o moderado no siempre resulta efectivo. “Cuando el sufrimiento es masivo y documentado, un mensaje contundente corta el ruido y obliga a reflexionar, incluso a quienes prefieren no mirar”, escribió. Más adelante manifiesta que “la radicalidad puede ser ética” cuando hay vidas humanas en juego, como en este caso.

Sobre el caso concreto del conflicto entre Israel y su intervención en la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas ―que usa a la población civil como escudo humano, según denuncias e informes de inteligencia―, Blandón defendió que no es un conflicto meramente político o ideológico, sino que “son personas reales perdiendo su vida y su hogar”.

Adicionalmente, salió al paso de las consideraciones de que puede ser un tema que por su lejanía no concierne al resto del planeta, recalcando que de ahí la importancia de ser claro en su postura al respecto.

La actriz expuso sus argumentos para defender la causa palestina - crédito @angelique_blandon/Instagram

Por último, la actriz indicó que estos puntos de vista reflejados en redes sociales son útiles para generar presión internacional, obligando a que gobiernos y organismos internacionales tomen medidas para afrontar esta situación.

La comunidad internacional muestra su preocupación por el anuncio de Israel de ampliar operaciones en Gaza

El domingo 10 de agosto se realizará una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, para tratar el anuncio de Israel de intensificar los operativos en la Franja de Gaza - crédito Europa Press

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su intención de que Israel mantenga el control de la seguridad en la Franja de Gaza una vez finalizadas las operaciones militares, una postura que ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional.

Esta declaración motivó la convocatoria a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que inicialmente estaba programada para el sábado 9 de agosto, pero fue postergada para el domingo 10.

“Varios países, en nuestro nombre y en el suyo propio, están solicitando una reunión”, indicó Ryad Mansour, representante palestino ante la ONU, al referirse al encuentro que busca discutir las nuevas directrices propuestas por el gobierno israelí. Según versiones preliminares, el plan no contempla una ocupación política ni la instauración de un gobierno israelí en Gaza, sino la creación de una administración temporal que no esté vinculada ni a Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y que se acompañe de medidas para garantizar la seguridad israelí en la zona.

El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que el plan “no aclara cómo se pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamas, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego”.

Como consecuencia, Alemania anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de exportaciones de material militar a Israel que pueda ser utilizado en la Franja de Gaza, una medida sin precedentes desde el inicio del conflicto.