Colombia

Incautan más de 14.000 dosis de “tusi falso” en Pereira, valoradas en más de 800 millones de dólares

Las autoridades advierten sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de esta droga sintética, cuya incautación supera los 853 millones de pesos

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Autoridades decomisaron una cantidad récord
Autoridades decomisaron una cantidad récord de droga sintética en un operativo reciente, advirtiendo sobre los graves riesgos para la salud y el impacto en la juventud colombiana - crédito @PedroSanchezCol/ X

Las autoridades colombianas lograron una incautación de “tusi falso” en Pereira, donde la Policía Nacional capturó en flagrancia a Yhoan Sebastián Vargas Castañeda por el delito de narcotráfico.

La operación, realizada en la vereda El Manzano, permitió decomisar 107 viales de ketamina, anestésico veterinario que se utiliza como base para la fabricación de esta peligrosa droga sintética.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la sustancia incautada equivale a 14.231 dosis, con un valor superior a 853 millones de pesos. Esta cantidad representa una amenaza directa para la salud y la vida de miles de jóvenes, ya que el consumo de “tusi falso” puede provocar daño neurológico, pérdida de memoria, alteraciones en el ritmo cardíaco, depresión respiratoria e incluso la muerte.

El ministro subrayó que, con este decomiso, se evita que una cifra considerable de dosis llegue a los consumidores, lo que constituye un avance significativo en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas en la región. La Policía Nacional, en lo que va de 2025, ha logrado incautar 154.354 dosis de estas sustancias, demostrando el compromiso de la Fuerza Pública con la protección de las comunidades y la prevención del consumo entre la población más joven.

El operativo permitió decomisar 107 viales de ketamina, base utilizada para fabricar la peligrosa droga sintética - crédito @PedroSanchezCol/ X

La ketamina incautada, además de emplearse en la elaboración de “tusi falso”, tiene importantes efectos adversos cuando es consumida de manera recreativa y fuera de los parámetros médicos. Las autoridades recuerdan que la lucha contra el narcotráfico no solo se concentra en la captura de grandes cargamentos, sino también en impedir que cada dosis llegue a las calles y a los lugares de recreación juvenil.

El ministro de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico de drogas, recordando que existen líneas disponibles como el 314 358 7212, 107, 157, 147, 165 y 141, con absoluta confidencialidad. “El Estado somos todos, y… ¡los buenos somos mayoría!”, resaltó, invitando a la sociedad a colaborar activamente en la protección de la salud pública y la seguridad en Colombia.

Incautaciones de cocaína en Colombia alcanzan cifra récord en 2025: más de 300 toneladas decomisadas

Colombia superó este año un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico tras incautar más de 300 toneladas de clorhidrato de cocaína en lo corrido de 2025, según confirmó el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán. Este resultado, el más alto registrado en los últimos 20 años, representa un aumento del 38,94% respecto a lo alcanzado en 2024.

El general Triana destacó que el despliegue operativo, tanto por vía terrestre como marítima, permitió “afectar de manera contundente a las organizaciones criminales que se lucran de la producción de este estupefaciente en aproximadamente 10.000 millones de dólares”.

En su cuenta oficial de X, el funcionario resaltó: “¡300 toneladas de cocaína! En un hecho histórico, la @PoliciaColombia hoy superó la barrera de las 300 toneladas de cocaína incautadas en lo que va corrido del presente año, el equivalente a haber impedido la comercialización de 750 millones de dosis”.

300 toneladas de clorhidrato de
300 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas en 2025 en Colombia - crédito captura de pantalla @DirectorPolicia/X

Uno de los golpes más recientes se llevó a cabo en el mar Caribe, donde las autoridades confiscaron cerca de dos toneladas de cocaína transportadas en una embarcación tipo Go Fast, equipada con tres motores fuera de borda. El operativo, realizado a 71 millas náuticas de Santa Marta en el departamento de Magdalena, terminó con la detención de cuatro tripulantes (dos colombianos y dos jamaiquinos) y la incautación de 80 sacos que contenían 2.000 paquetes rectangulares de droga.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó que la operación contó con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, subrayando la importancia de la articulación institucional para combatir el tráfico internacional de drogas.

“La embarcación, equipada con 3 motores fuera de borda, transportaba 80 sacos con 2.000 paquetes rectangulares de droga. Fueron capturados 4 tripulantes (2 colombianos y 2 jamaiquinos), quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes”, detalló Sánchez.

Este mismo perímetro marítimo fue escenario de una segunda incautación de 475 kilogramos adicionales de cocaína, cargamento que equivale a unas 1,1 millones de dosis y está valorado en aproximadamente 22 millones de dólares.

Embarcaciones interceptadas en aguas colombianas
Embarcaciones interceptadas en aguas colombianas que transportaban cocaína - crédito @FNC_ArmadaCol/X

El impacto de estos operativos, según las autoridades, trasciende el territorio nacional y limita la llegada de la droga a otros países del continente. “Con esta operación se sacaron más de 49 millones de dosis de las calles de diferentes países del mundo”, señaló el reporte oficial.

El ministro Sánchez hizo un llamado a la comunidad para reportar actividades sospechosas a los números oficiales, enfatizando la confidencialidad de las denuncias y la importancia del apoyo ciudadano en la ofensiva contra el narcotráfico.

Temas Relacionados

tusi falsotusi falso incautaciónketaminaPereiranarcotráfico Colombiaministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchezministro de Defensadrogas sintéticasColombia-Noticias

