Colombia

Miles de colombianos cometen errores al declarar renta por esta razón: así sabrá si necesita un contador

Diversos sectores están obligados a cumplir con la declaración. Falta de información y descuidos en la documentación pueden derivar en sanciones

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La temporada de declaración de
La temporada de declaración de renta en Colombia inicia el 12 de agosto de 2025 para personas naturales - crédito Ilastec Software

La temporada de declaración de renta en Colombia se aproxima, y con ella, vuelven las dudas: ¿todos los contribuyentes deben contratar a un contador? ¿Hay casos en los que es obligatorio? ¿Qué pasa si no lo hago? Aunque el proceso puede parecer complejo, en realidad no siempre requiere asesoría especializada, salvo en ciertos escenarios muy puntuales.

Para comenzar, no todos los contribuyentes están obligados a contar con un contador público o revisor fiscal al momento de presentar su declaración ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, hay una excepción clave que conviene tener en cuenta, si durante el año gravable 2024 los ingresos brutos de una persona natural o jurídica superaron los $4.706.500.000 —es decir, 100.000 UVT—, entonces sí será necesario que la declaración esté firmada por un contador titulado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Solo quienes superen los $4.706
Solo quienes superen los $4.706 millones en ingresos brutos deben presentar la declaración firmada por contador público - crédito Colprensa

Este requisito está estipulado en el numeral 6 del artículo 596 del Estatuto Tributario, que menciona expresamente que deben cumplirlo aquellos contribuyentes “obligados a llevar libros de contabilidad y a cumplir con lo que ordene el Código de Comercio”. Además, el documento presentado debe incluir el nombre completo y número de matrícula profesional del contador o revisor fiscal que lo respalda.

Pero, ¿por qué hay que declarar renta en primer lugar, incluso si no se tienen ingresos dentro del país? Juan Santiago Rodríguez Prieto, abogado y exfuncionario de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dian, lo explicó con claridad en Portafolio.

Un colombiano residente fiscal “debe declarar renta porque, al tener la calidad de residente fiscal, está sujeto a las reglas del sistema tributario colombiano, que se basa en el principio de renta mundial. Esto significa que debe reportar todos sus ingresos anuales, sin importar si los obtuvo dentro o fuera del país”.

Desde una perspectiva legal, declarar renta no es solo un trámite, es una herramienta de control fiscal que permite al Estado monitorear los ingresos y evitar la evasión. Rodríguez añadió que esta obligación responde al principio de equidad tributaria, pues se vincula con la capacidad económica de cada ciudadano y contribuye al financiamiento de servicios públicos y programas sociales.

Eso sí, declarar no siempre significa pagar. “En muchos casos, la declaración puede reflejar un saldo en cero o incluso a favor del contribuyente”, aclaró el experto. Por eso, más allá del temor habitual que genera este proceso, es importante entender que se trata de un ejercicio de responsabilidad fiscal, y que conocer las reglas puede evitar errores, sanciones o pagos innecesarios.

El proceso de declaración de
El proceso de declaración de renta ante la Dian puede realizarse personalmente si no se supera el umbral de ingresos - crédito @SenadoGOV/X

La recomendación general es revisar cuidadosamente si se está dentro del umbral de ingresos que exige la firma de un contador. Si no, el proceso puede hacerse de manera personal a través del sistema de la Dian, siempre que se tenga la documentación al día.

Los que no declaran renta

A partir del 12 de agosto de 2025, millones de colombianos deberán ponerse al día con una de las obligaciones fiscales más importantes del año: la declaración de renta. El proceso, dirigido por la Dian, aplicará a las personas naturales que durante 2024 hayan superado ciertos umbrales de ingresos, patrimonio o movimientos financieros.

Entre quienes deben presentar su declaración se encuentran empleados, trabajadores independientes, emprendedores y cualquier ciudadano que haya tenido una actividad económica relevante el año anterior. La exigencia no se basa solo en los ingresos recibidos, también en el valor del patrimonio, las compras realizadas y los movimientos en cuentas bancarias.

Declarar renta es una obligación
Declarar renta es una obligación fiscal basada en el principio de renta mundial y equidad tributaria - crédito Colprensa

Para este año, quedan exentas de declarar las personas que no sean responsables de IVA, cuyo patrimonio neto al cierre de 2024 haya sido igual o inferior a $211.793.000, cuyos ingresos brutos anuales no hayan superado los $65.891.000, y cuyos gastos o movimientos bancarios no hayan rebasado ese mismo valor.

El calendario fiscal se extiende hasta el 24 de octubre y la fecha exacta de presentación dependerá de los dos últimos dígitos del NIT o cédula del contribuyente. Antes de iniciar, es indispensable tener actualizado el RUT, habilitada la firma electrónica y todos los documentos de respaldo a la mano.

El trámite se realiza únicamente a través del portal oficial de la Dian, que ya dispone de guías, videos y herramientas interactivas para orientar a los contribuyentes en cada paso del proceso.

Temas Relacionados

DianDeclaración de rentaPago de impuestosColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Hombre que le prendió fuego a su pareja fue capturado en Atlántico y tendrá que responder por tentativa de feminicidio

La víctima sufrió lesiones severas tras ser rociada con líquido inflamable por su compañero sentimental

Hombre que le prendió fuego

Los Pibes Chorros se pronunciaron sobre la trifulca en el concierto de Damas Gratis, que dejó un muerto: “Nos duele Colombia”

La agrupación musical enfatizó en que el género debe ser interpretado como un acto de resistencia y no a través de hechos violentos como los acontecidos en la noche del miércoles 6 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá

Los Pibes Chorros se pronunciaron

Reconocido actor reveló el compromiso que tenía Jaime Garzón antes de ser asesinado: “Habíamos reactivado la promesa”

El comediante fue asesinado el 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a Radionet en Bogotá

Reconocido actor reveló el compromiso

Sofía Vergara se sumó como invitada especial del programa ‘Project Runway’: la colombiana tendrá que tomar una importante decisión

La actriz fue anunciada como novedad para uno de los próximos episodios del “reality show”, uno de los más prestigiosos de la televisión norteamericana

Sofía Vergara se sumó como

Este es el paradisiaco destino donde Karen Sevillano y su novio fueron a vacacionar

La ‘influencer’ ha sido centro de atención no solo por como se desenvuelve en la televisión, sino por el cambio positivo que ha experimentado en su imagen personal

Este es el paradisiaco destino
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sicarios mataron a tiros a

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara se sumó como

Sofía Vergara se sumó como invitada especial del programa ‘Project Runway’: la colombiana tendrá que tomar una importante decisión

Este es el paradisiaco destino donde Karen Sevillano y su novio fueron a vacacionar

Yeison Jiménez se confesó y los seguidores del cantante reaccionaron inmediatamente ante la polémica: “No soy un santo”

Camilo Echeverry ‘derritió’ a sus seguidores en redes sociales con su dedicatoria de cumpleaños para Evaluna Montaner

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

Deportes

James Rodríguez ya genera dudas

James Rodríguez ya genera dudas por su futuro en León de México, luego de fracaso en la Leagues Cup: esto se sabe sobre su contrato

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina