Lluvia de críticas a Gustavo Petro por alocución del martes: “No, señor presidente, aquí no odiamos a nadie”

Las gobernadoras de Meta y Tolima llamaron a la unidad nacional, resaltaron los logros de sus departamentos y pidieron evitar discursos que generen división.

Por Dahana Ospina

La alocución del presidente Gustavo Petro el pasado martes generó controversia y respuestas inmediatas de varios líderes regionales. Sus declaraciones, en las que sugirió que algunas gobernadoras “odian” al Gobierno del cambio, desataron un fuerte rechazo por parte de las mandatarias de Meta y Tolima, quienes reivindicaron la gestión de sus departamentos y llamaron a la unidad nacional.

Durante la intervención transmitida por canales oficiales, el presidente Petro mencionó expresamente a los departamentos de Meta, Tolima y Huila. Aseguró que allí, a pesar de registrar avances en la disminución de la pobreza extrema, existe una supuesta oposición cargada de animadversión hacia su proyecto político.

El mandatario expresó que son los departamentos que más han bajado pobreza extrema y, sin embargo, son los que más “odian” al “Gobierno del cambio”.

En contraste, Petro excluyó de sus acusaciones a la región de la costa atlántica, señalando otros problemas y apuntando: “La costa sigue con terratenientes improductivos, que son el mayor daño que tiene este país”.

Estas afirmaciones provocaron respuesta en las gobernadoras aludidas, quienes a través de sus redes sociales y comunicados oficiales se desmarcaron tajantemente de cualquier sentimiento de odio hacia el Gobierno Nacional.

El Meta responde: “No es tarde para tender puentes”

Rafaela Cortés, gobernadora de Meta, fue la primera en reaccionar. En su cuenta de X, compartió un mensaje dirigido al presidente: “Presidente, en el Meta trabajamos, gobernamos, y vivimos sin odio, sin rencor, y sin malos sentimientos. Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente: unión y un propósito común, sacar el departamento y al país adelante”.

Cortés resaltó los avances en materia social y de seguridad que ha tenido su administración, al tiempo que extendió una invitación a la articulación institucional: “No deje que quienes mal lo aconsejan rompan la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno Nacional.”

La mandataria manifestó también su preocupación por los posibles efectos de los señalamientos desde la Presidencia, alertando sobre el riesgo que esto podría implicar para su seguridad y la de su homóloga del Tolima: “No puedo finalmente dejar de confesarle que preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida, la de mi familia o la de la gobernadora Adriana Matiz. Mucho le agradecería expresar que no existe, ni tiene por qué existir odio entre colombianos.”

El mensaje concluye reafirmando la vocación dialogante y constructiva de la región: “El Meta no odia. El Meta construye.”

Tolima también responde: “Aquí no odiamos”

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, también se pronunció ante las declaraciones presidenciales. En un comunicado público, Matiz resaltó los logros de su departamento, atribuyéndolos al compromiso de su gobierno más que al respaldo nacional:“En el Tolima están pasando cosas buenas, muy buenas. Como usted mismo lo reconoció en su alocución presidencial. Cosa que agradecemos los tolimenses y que se puede respaldar en cifras.”

Matiz destacó la importancia del respeto institucional y la independencia crítica:“Estos buenos resultados se dan por la firme convicción que he mantenido en mi Gobierno: mayor respeto institucional, pero cero genuflexión personal.”

Dirigiéndose directamente a Petro, enfatizó el carácter de sus reclamos:“El reclamo público y puntual y la crítica no se dan desde el rencor sino desde el compromiso que hay con la gente y sus justos reclamos.”

Y sentenció:“No tenemos tiempo para perder en ello (el odio). En el Tolima no tenemos tiempo para odiar, sí, para impulsar el verdadero cambio. El país reclama unidad, el país añora un diálogo y, como decía Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental.”

