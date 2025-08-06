Laura Sarabia se refirió a las presuntas adicciones de Gustavo Petro y áseguró que nunca fue a fiestas con él: “Nunca vi al presidente borracho”

Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Laura Sarabia, exjefa de gabinete y próxima embajadora de Colombia, se pronunció por primera vez sobre las versiones que señalan al presidente Gustavo Petro de consumir alcohol o sustancias, luego de que el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva hiciera públicos algunos señalamientos sin aportar pruebas.

Las declaraciones de Sarabia se dieron durante una entrevista con Darcy Quinn, periodista de La FM.

Ante las especulaciones surgidas por las cartas de Leyva, Sarabia descartó haber presenciado situaciones de ese tipo durante su experiencia en el entorno presidencial.

“Yo puedo decir que nunca he visto al presidente borracho. Jamás me ha ofrecido un trago. Tampoco lo he visto con esos videos que dicen que existen. Yo, Laura Sarabia, no lo he visto ni soy testigo de eso. Leyva dijo que no tenía ninguna prueba más allá de especulaciones”, expresó la exfuncionaria en la entrevista, según La FM.

Laura Sarabia descartó haber presenciado situaciones de ese tipo durante su experiencia en el entorno presidencial - crédito Alex Brandon/AP

Durante la conversación, Sarabia dejó claro que su relación profesional con el mandatario no le permitió observar comportamientos asociados a consumo de alcohol u otras sustancias.

“Yo nunca he estado en una fiesta con el presidente Petro. Voy a cerrar el tema con que yo no hablo de la vida privada del presidente y no tengo nada que hablar de la vida privada del presidente, ni tengo nada que decir. Yo nunca lo he visto borracho ni drogado, al contrario, he visto que es un presidente que respeta a las mujeres”, afirmó.

Sarabia buscó así poner fin a las especulaciones, señalando que no tiene conocimiento ni ha presenciado los hechos que se han divulgado en redes sociales o medios de comunicación.

La entrevista también abordó su relación con Armando Benedetti, exembajador y figura política que ha estado involucrado en diferentes controversias. Al respecto, Sarabia reconoció que la relación tuvo momentos de dificultad, pero sostuvo su postura de no dejar espacio para los resentimientos.

“Yo he sido leal con Armando Benedetti y él lo sabe. Que hemos tenido diferencias, tuvimos episodios difíciles, ambos fuimos muy duros el uno con el otro. Creo que estamos en un proceso que están llevando nuestros abogados, pero yo decidí perdonar a Benedetti. Lo que yo quería era soltar un odio o un resentimiento con Armando Benedetti”, sostuvo en la conversación citada por La FM.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

Por último, Sarabia relató el episodio que más la marcó durante su paso por el Gobierno: la muerte del coronel Óscar Dávila.

Describió ese momento como el más difícil de su vida, al afirmar que “mi momento más duro, no solo en los tres años de Gobierno, sino de mi vida, fue la muerte del coronel Dávila. Ese ha sido mi momento más duro y pocos saben lo que me fue la muerte del coronel. Creo que siempre he dicho que eso partió un poco mi vida. Fue muy difícil emocionalmente y personalmente”.

Qué dicen las cartas de Álvaro Leyva

En la primera carta publicada el 23 de abril de 2025, el excanciller Álvaro Leyva denunció que el presidente Petro, desapareció durante un viaje a Francia para, según él, consumir sustancias psicoactivas.

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto”, dijo Leyva, y añadió que uno de ellos sucedió en un viaje a Francia. “La ocasión en la que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente por no haber conocido su paradero”.

En la segunda carta, Álvaro Leyva volvió a cuestionar la capacidad del presidente de la República, Gustavo Petro, para liderar a Colombia, señalando una serie de episodios que, a su juicio, reflejan una condición personal preocupante.

“Señor Presidente, usted está enfermo”, escribió el exfuncionario como abrebocas para revelar nuevos patrones de conductas del primer mandatario en varios viajes diplomáticos. Para empezar, recordó que dejó plantado al ex primer ministro británico Tony Blair, luego de la cancelación inesperada de la agenda presidencial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero de 2023.

Denuncias de Álvaro Leyva sacuden entorno de Gustavo Petro - crédito red social X

Y agregó: “Sentí pesar por usted. Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable”.

Otro episodio destacado ocurrió durante una visita de Estado a Chile en el mismo año. Según Leyva, Petro no asistió a un compromiso oficial en el Palacio de los Tribunales de Justicia, dejando al excanciller, sin previo aviso, la tarea de representarlo.