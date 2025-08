Ciudadano chileno que llegó a la Feria de las Flores de Medellín fue devuelto del aeropuerto: tenía antecedentes por abuso infantil

Detención de ciudadano chileno en aeropuerto de Rionegro, Antioquia - crédito redes sociales

Migración Colombia informó que un ciudadano de nacionalidad chilena, procedente de República Dominicana, fue impedido de ingresar a territorio colombiano, tras detectarse que contaba con antecedentes internacionales por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Según comunicó la entidad migratoria, los hechos se registraron en el aeropuerto José María Cordova de Rionegro, en el departamento de Antioquia, en la que el hombre tenía previsto participar en la Feria de las Flores de Medellín.

“Durante el proceso migratorio se evidenció que el individuo tenía anotaciones internacionales relacionadas con actos sexuales con menores de edad”, informó Migración Colombia en sus redes sociales.

Tras detectar que el viajero tenía antecedentes internacionales por delitos sexuales contra menores, las autoridades migratorias le negaron su entrada y fue dejado a disposición de las autoridades, en cumplimiento de los protocolos de verificación y control migratorio.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la inadmisión del ciudadano chileno y enfatizó en la necesidad de proteger a los niños y niñas de la capital antioqueña.

“Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas. No bajamos la guardia. ¡Con nuestros niños no se metan!”, escribió el mandatario local en las redes sociales.

La tendencia al alza en la detección y rechazo de viajeros con antecedentes penales, especialmente por delitos sexuales contra menores, responde a una política de Estado que busca blindar a las ciudades colombianas frente a la amenaza de la explotación infantil.

Otras razones para inadmitir el ingreso de extranjeros a Colombia

Migración Colombia ha endurecido sus criterios de admisión para ciudadanos extranjeros, aplicando de forma estricta el decreto 1727 de 2020, que modificó el marco normativo previo y estableció quince causales específicas para impedir el ingreso o tránsito de visitantes internacionales.

Esta política responde a la preocupación creciente por la vulneración de derechos de menores y la comisión de delitos sexuales, que han motivado una revisión profunda de los procedimientos migratorios.

La decisión de suspender contratos impactó a 186 trabajadores que colaboraban directamente con Migración Colombia - crédito EFE

En la normativa expedida por la entidad migratoria, se menciona que la falta de documentos exigidos, como el pasaporte o la visa temporal para trabajadores y estudiantes, constituye una de las primeras causas de inadmisión.

También se contempla el incumplimiento de las normas de salud pública, como la ausencia del esquema obligatorio de vacunación o la portación de elementos que representen un riesgo sanitario. Durante la pandemia de covid-19, la presencia de síntomas compatibles con enfermedades de potencial epidémico o pandémico fue motivo suficiente para rechazar el ingreso.

La existencia de antecedentes judiciales en archivos nacionales o internacionales es otra causa frecuente de inadmisión. No se requiere una investigación penal vigente; basta con que el nombre del extranjero aparezca en algún proceso abierto por las autoridades colombianas.

La seguridad nacional figura entre los motivos que pueden justificar la inadmisión, ya que la normativa faculta a los agentes migratorios a denegar la entrada a quienes representen un peligro potencial para el país. Además, el irrespeto o las amenazas a los funcionarios durante el proceso de control migratorio pueden derivar en la negativa de ingreso.

El historial migratorio del visitante también influye en la decisión. Si el extranjero ha sido deportado, extraditado o expulsado por las autoridades colombianas, no podrá ingresar hasta que finalice el periodo de sanción correspondiente. La presentación de documentos falsos constituye otra causal de inadmisión, reforzando la seguridad en las fronteras. La suficiencia de recursos económicos para la estadía en Colombia es un requisito indispensable.

La falta de fondos o el impago de sanciones monetarias impuestas previamente pueden motivar la negativa de ingreso. Proporcionar información falsa durante la entrevista migratoria también se considera motivo suficiente para denegar la entrada.

Las autoridades exigen la presentación de un tiquete de regreso al país de origen o a otro destino si la permanencia prevista es inferior a seis meses. Además, la normativa establece que un extranjero que haya permanecido en Colombia durante 180 días (seis meses) de forma continua no podrá reingresar en el mismo año.

Finalmente, Migración Colombia puede invocar razones de soberanía para justificar la inadmisión de un visitante internacional.

Cuantos extranjeros se han inadmitido en Colombia

El aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) se ha consolidado como el segundo terminal aéreo del país con mayor número de inadmisiones por diversas causas, con 175 casos en lo que va del año, solo superado por el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que registró 568.

Igualmente, Migración Colombia informó que, durante el primer trimestre de 2024, se impidió la entrada a 1.014 extranjeros en todos los puntos de acceso al país, como resultado de acciones de verificación y control.

Entre los países con mayor número de personas deportadas figuran Venezuela (239 casos), Estados Unidos (109), República Dominicana (102), Cuba (73), China (57), México (44), Ecuador (29), Perú (27), India (25) y Haití (21).