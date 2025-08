Mea culpa de Petro por el Metro de Bogotá: “Mal la pasividad de mi alcaldía de no rebelarse ante Vargas Lleras, y haber licitado el metro subterráneo”

El mandatario aseguró que su puesta en marcha hará que sus usuarios gasten más tiempo del que invierten ahora en transporte público - crédito Metro de Bogotá y Agencia EFE

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente al proyecto del metro elevado de Bogotá, esta vez a través de un mensaje divulgado en su cuenta de X.

En su publicación, el mandatario expresó su preocupación por lo que considera una estrategia ineficaz para resolver los problemas de movilidad de la capital, al advertir que la integración del metro con las troncales de Transmilenio no disminuiría sustancialmente los tiempos de desplazamiento diario de los ciudadanos.

“Usar un metro para potenciar las troncales de TransMilenio, tiene una consecuencia fatal: Al hacer lo contrario de la solución, la ciudad no bajará su tiempo promedio de movilidad diaria. No es solución. Y sí dinero gastado”, señaló.

Según la postura expuesta por el presidente, la ciudad podría enfrentar consecuencias negativas si persiste en desarrollar una solución que, a su juicio, contradice lo recomendado por varios expertos internacionales.

Petro hizo referencia a estudios previos, encargados y difundidos en años anteriores, que habrían advertido sobre los impactos de construir un sistema elevado en lugar de una red subterránea.

A pesar de esas recomendaciones, recordó que una parte importante de la ciudadanía respalda actualmente el trazado en marcha, impulsada por la necesidad de soluciones inmediatas ante la congestión que enfrenta la capital.

“De esto solo se dará cuenta la Bogotá después de hecho, tal como ya lo dijeron decenas de expertos internacionales en estudio hecho y divulgado. Como la divulgación del estudio no es tanta, en la oscuridad, el metro elevado que no sirve, lo apoya buena parte de la ciudad ahora, desesperada por una solución que no llega y, olvidando que sí estaba lista para construir, la solución posible”, expuso.

En su mensaje, el jefe de Estado señaló que durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, su administración no logró revertir la decisión que se tomó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a quien responsabilizó de modificar el modelo originalmente planeado.

Petro reconoció como un error propio la falta de determinación para frenar el proyecto tal como fue estructurado en ese momento y admitió que su equipo no avanzó en la contratación de la alternativa subterránea por cuenta propia.

Petro habló otra vez del Metro de Bogotá

“Mal la decisión de Santos de hacer trampa, y mal la pasividad de mi alcaldía en ese momento de no rebelarse ante Vargas Lleras, y haber licitado el metro subterráneo por nuestra cuenta, ese será mi pecado con Bogotá, ciudad en la que he vivido la mayor parte de mi vida”, expuso.

El presidente también explicó que la financiación de la obra continúa asegurada desde el Gobierno Nacional debido a que, según expuso, la administración de Iván Duque dejó comprometidos los recursos el 6 de agosto, apenas un día antes de su posesión como jefe de Estado.

Petro aseguró que esa maniobra se llevó a cabo de forma acelerada y que ninguna entidad de control ni el Congreso intervinieron para modificarla.

En sus palabras, esa operación fortaleció intereses privados vinculados al negocio del transporte de buses, una práctica que, según él, se remonta a mediados del siglo pasado cuando, relató, se desmontaron los tranvías en la capital bajo presiones políticas y empresariales.

Como parte de su actual gestión, el mandatario indicó que su administración respalda la reintroducción de los tranvías como componente del sistema de transporte público bogotano.

El objetivo, en su visión, es recuperar una modalidad que, afirma, no circula por la ciudad desde hace más de siete décadas. Petro manifestó su intención de poner en marcha no solo un primer tranvía, sino también un segundo, como parte de su propuesta para diversificar la red de movilidad en Bogotá.

Este pronunciamiento se suma a otras intervenciones recientes del presidente sobre el futuro del metro, en medio de un debate que enfrenta posturas técnicas, políticas y ciudadanas alrededor de la conveniencia del trazado elevado o la viabilidad de retomar el diseño subterráneo, propuesta que Petro defiende desde que fue alcalde de la ciudad.

El metro de Bogotá, cuya construcción avanza bajo la supervisión de la Alcaldía y de la Empresa Metro de Bogotá, es una de las obras de infraestructura más grandes de la capital.

El proyecto, impulsado inicialmente en forma subterránea y luego modificado a un modelo elevado, ha enfrentado múltiples controversias políticas, técnicas y jurídicas desde su planeación y adjudicación.

Hasta el momento, la administración distrital mantiene el cronograma vigente para la ejecución de la primera línea, mientras persisten las discusiones entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional sobre posibles ajustes, obras complementarias y alternativas de ampliación o modificación del trazado.

Con este nuevo pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro reafirma su posición histórica y vuelve a ubicar en la agenda pública el debate sobre el modelo de transporte que necesita la capital, en medio de una de las coyunturas de infraestructura más relevantes del país.