Lo que se sabe de la cabra decapitada hallada frente a una iglesia en Cali: comunidad le echó agua bendita

El animal decapitado provocó sorpresa en los habitantes del mencionado barrio - crédito Redes sociales/X

Hay consternación en la comunidad creyente del barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali, luego de que el miércoles 30 de julio de 2025, habitantes encontraron el cuerpo de una cabra decapitada en la entrada principal de una iglesia católica.

El hecho se registró en la intersección de la carrera 49 con calle 44, sorprendiendo a los feligreses que llegaban a la misa de la primera hora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo fue realizado por feligreses que se dirigían a la misa matutina y observaron una bolsa de basura negra en el acceso al templo. Al revisar el contenido, corroboraron que se trataba de una cabra sin cabeza.

Las cabras usualmente están relacionadas con rituales esotéricos - crédito AdobeStock

Por ello, algunos de los presentes rociaron agua bendita sobre el animal, bajo la creencia de que el hecho tenía connotaciones esotéricas adversas dirigidas contra la comunidad religiosa.

El uso de animales sacrificados se asocia frecuentemente a ritos y ofrendas, en los que suelen emplearse cabras, velas y símbolos. La presencia de este tipo de prácticas en espacios públicos preocupa a los residentes, que exigieron a las autoridades mayor vigilancia y acciones concretas para evitar la repetición de estos hechos.

Por su parte, colectivos animalistas expresaron su rechazo frente al caso y resaltaron el aumento de situaciones similares en el departamento.

Terry Hurtado, representante del Movimiento Animalista de Cali, afirmó: “No podemos permitir que estos hechos se presenten en nuestra ciudad. También debemos pensar como sociedad en el sufrimiento que tuvo el animal. Exigimos justicia y que los responsables paguen por esto”.

Los feligreses que presenciaron el macabro hallazgo le echaron agua bendita - crédito Gerald Herbert/AP Foto

La Policía de Cali informó que analiza el material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las personas involucradas en el abandono del animal.

Las autoridades recordaron que abandonar o lesionar animales constituye una conducta judicializable bajo la normativa vigente de protección animal.

Otros hechos relacionados con supuesto sacrificios de animales

Este episodio se suma a otros ocurridos en Cali en años recientes. En 2020, en el barrio Calimio Decepaz, dos mujeres fueron descubiertas con elementos asociados a rituales y varios gatos negros, mientras que en ese sector líderes comunales denunciaron la aparición de gatos con signos de tortura.

En 2021, se hallaron restos de una paloma y un gallo cerca de la Biblioteca Departamental, en la avenida Roosevelt.

La comunidad reiteró el llamado a la Policía y a la alcaldía para fortalecer la vigilancia y garantizar la judicialización de los responsables de maltrato o sacrificio animal.

La Alcaldía de Cali tiene habilitada líneas para denunciar casos de maltrato animal - crédito Alcaldía de Bogotá/Idpyba

“Tanta ignorancia, atrayendo más ruina y miseria a la ciudad, y sacrificando seres sintientes que no tienen nada que ver”; “Cada día hay más depravados dementes, hacer eso con un indefenso animalito que horror”; “Hola cómo puede ser existir gente malévola y escorias de la sociedad ya tienen el infierno ganado y harta candela q van a si saborear”; “Las autoridades no actúan cuando le arrebatan la vida a un ser humano trabajador ahora se van a poner según a y investigación de este acontecimiento no seamos tan ingenuos por Dios hay les dejo mi humilde opinión (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto en redes sociales.

Cabe recordar que el Distrito cuenta con un canal de atención que incorpora la línea WhatsApp 318 275 0101 y los correos bienestar.animal@cali.gov.co e inspeccion.uaepa@cali.gov.co, donde la ciudadanía puede enviar sus denuncias sobre casos de abuso.

La Alcaldía de Cali, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y la Inspección de Policía Especializada, reitera que el maltrato animal constituye un delito que puede conllevar sanciones económicas, decomisos definitivos y penas privativas de la libertad. La administración hace un llamado a la comunidad para utilizar estos mecanismos de denuncia y contribuir a la protección efectiva de los animales.