Karina García desató la polémica al exigir que los pretendientes de su hija Isabella Vargas sean empresarios

Sus palabras sorprendieron y causaron controversia

Karina García sorprendió a sus seguidores al referirse a los requisitos que debe cumplir cualquier joven que aspire a convertirse en pareja de su hija Isabella Vargas. La polémica desató todo un debate entre los seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues hasta le dijeron que esperaba cosas que ella no brindaba y que debía aterrizar sus estándares.

Aunque la famosa creadora de contenido dijo estas palabras en medio de risas durante una transmisión en vivo, sus exigencias no fueron bien recibidas: “El que me esté diciendo suegra, si no tiene un título universitario, que al menos tenga una empresa, que sea un gran empresario. Para empezar, me encanta. Que no tenga vicios, que no sea rumbero, alcohólico, que no tenga vicios”, aseguró.

Los usuarios de las diferentes plataformas en las que se viralizó el clip no dudaron en comentar su percepción sobre lo ocurrido, pues la mayoría consideran que las condiciones impuestas por Karina García resultan “desproporcionadas” para jóvenes que apenas inician su vida adulta, teniendo en cuenta que su hija acaba de cumplir la mayoría de edad. Aunque otros internautas creen que con sus exigencias demuestra que busca un hombre mucho mayor para ella.

“¿A los 18 años quién va a ser un gran empresario por Dios? Esa mentalidad las está jodiendo, yo a esa vieja definitivamente es que no la soporto”, dijo una de las usuarias de X que no estuvo de acuerdo con las palabras de la modelo.

La hija de Karina García también es famosa en redes sociales

Del mismo modo, otros comentarios se viralizaron en la plataforma y entre los más populares se encuentran: “¿Cómo le va a pedir a un muchacho de 18 años que sea empresario?” y “Parece que estuviera vendiendo a su hija al mejor postor”, lo que llevó a los internautas a reflexionar sobre el mensaje que transmite la mujer que cuenta con millones de seguidores en las diferentes plataformas digitales.

Entre tanto, un grupo menor de internautas interpretó la postura de la influencer como una muestra de preocupación por el futuro de su hija: “Prefiero una mamá exigente que una que permita cualquier tipo de relación”, dijo una de sus seguidoras.

Sin embargo, la polémica sigue encendida y este es otro caso en el que Karina García se vuelve a convertir en el centro de controversia, pues a lo largo de su trayectoria en modelaje y al ser un referente para las mujeres jóvenes ha recibido tanto elogios como críticas por su estilo directo y su disposición a abordar asuntos personales en público.

Entre tanto, la discusión sigue encendida, pues algunos defienden la postura de la figura pública, aunque son más los que le piden respeto por las decisiones de su hija y la pertinencia de exigir logros profesionales o empresariales a personas que apenas han alcanzado la mayoría de edad.

Karina García recibió críticas por los requisitos que impone a aquellos que aspiren a ser su yerno

El debate se intensificó con mensajes que cuestionan la coherencia de las demandas de Karina García. Algunos usuarios señalaron: “Como si ella o la hija tuvieran títulos universitarios” o “Es increíble cómo promociona a la hija como si fuera un producto, es decir, todo lo que Karina está pidiendo de yerno es algo que un hombre logra pasando los 30 años. Qué asco, hay que coordinar más la mente con la lengua”. Otros, en tono más crítico, acusaron a la creadora de contenido de “Ofrecerla al mejor postor”.

La discusión sigue vigente en las diferentes plataformas y muchos resaltan la respuesta de Isabella ante las exigencias de su madre: “Primero le tiene que gustar a ella y después me tiene que gustar a mi”.