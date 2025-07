Gustavo Petro le contestó al presidente del Senado, que calificó de “lamentable” la decisión de primera instancia en contra de Álvaro Uribe: “La justicia es independiente del legislativo”

El mandatario colombiano rechazó públicamente la postura del presidente del Senado, quien lamentó el fallo que halló culpable a Álvaro Uribe, subrayando la independencia de la justicia frente al legislativo - crédito Colprensa / Colprensa

El fallo contra el expresidente Álvaro Uribe marcó el inicio de un desacuerdo entre el presidente Gustavo Petro y el congresista Lidio García, presidente del Senado.

Petro expresó en un mensaje en su cuenta de la red social X su desacuerdo a la opinión de García, quien calificó como “lamentable” la resolución judicial.

Y es que, Sandra Liliana Heredia Aranda, jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, resolvió este lunes que Álvaro Uribe, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 2002 y 2010, incurrió en los delitos de soborno a testigos en proceso penal y fraude procesal.

El presidente del Senado se pronunció sobre la decisión judicial de primera instancia emitida contra Álvaro Uribe. Consideró que la sentencia no representa el cierre del proceso y destacó que el Estado de Derecho garantiza la existencia de recursos para revisar los argumentos y fallos involucrados. Expresó además el respaldo institucional hacia el expresidente en esta etapa.

Manifestó su expectativa de que los argumentos de Uribe sean analizados con imparcialidad y cuidado, dada la relevancia y las reacciones que genera el caso.

Lidia García cuestionó el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe - crédito @Lidiosenado

“La decisión de primera instancia en contra del Presidente Uribe es lamentable, pero no constituye el final del proceso. El Estado de Derecho establece mecanismos y recursos para que se revaloren los argumentos y las decisiones tomadas. Expresamos nuestro pleno respaldo al Ex Presidente en estas instancias y confiamos en que podrá demostrar nuevamente la solidez de sus fundamentos. Esperamos que sus argumentos sean evaluados con la serenidad y el rigor que exige un caso que, debido a su naturaleza, despierta tantas pasiones”, opinó el congresista por medio de su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro respondió de manera clara al pronunciamiento del presidente del Senado, subrayando la separación de poderes y la importancia de la independencia judicial frente a otras ramas del Estado.

“No señor presidente del Senado, la justicia es independiente del legislativo y es un principio liberal respetarla”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Gustavo Petro le contestó al presidente del Senado - crédito @petrogustavo

Y es que, el primer mandatario del país ha intervenido de forma reiterada en el debate público respecto al proceso judicial contra Álvaro Uribe. Aunque no ha adoptado una postura concreta sobre el caso, ha insistido en la necesidad de garantizar la autonomía del sistema judicial.

El lunes 28 de julio, fecha de la sentencia, el presidente publicó mensajes en los que reiteró la importancia de proteger la autonomía judicial.

“Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, dijo Gustavo Petro durante la audiencia.

En una publicación posterior, Gustavo Petro mostró una postura más firme y aseveró lo siguiente: “La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos. Parece que hubiera pasado nada desde que algunos medios radiales y escritos, arrojaron a campesinos conservadores y liberales a matarse entre sí, por centenares de miles”.

Gustavo Petro habló del fallo en contra de Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo

Y agregó: “Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia. Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.