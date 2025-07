Viuda de Darío Gómez compartió conmovedor mensaje tras tres años del fallecimiento del “Rey del Despecho”

Nini Johana Vargas Gómez rindió homenaje a Darío Gómez a tres años de su fallecimiento - crédito @ninivargas06/Instagram

Nini Johana Vargas Gómez rindió homenaje a Darío Gómez, el legendario “Rey del Despecho”, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

“Amor mío. Hoy se cumplen tres años desde que te fuiste. 1095 días de aprender a vivir con tu ausencia. Aunque el tiempo ha pasado, te sigo recordando con amor, con gratitud y con la certeza de que dejaste una huella imborrable en mi vida y en el corazón de quienes te conocimos. Han pasado tantas cosas desde entonces… momentos que jamás imaginé vivir”, escribió la viuda del cantante.

Nini Johana expresó la profundidad de su duelo y la manera en que ha enfrentado la ausencia de su esposo: “Hay días en los que tu ausencia duele mucho. Y aun así, aquí estoy… sosteniéndome, recordándote, amándote como siempre. Tu recuerdo vive en mí, en cada paso, en cada suspiro, en cada silencio. Gracias por haberme dado tanto amor. Te amo hasta el cielo. 💔🕊️“.

El mensaje de Nini Johana en Instagram generó una ola de reacciones entre seguidores y familiares - crédito @ninivargas06/Instagram

El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, acompañó un video con imágenes íntimas de la pareja y generó una ola de reacciones de seguidores y familiares, que aún sienten la ausencia del artista

Entre los comentarios destacados, algunos afirmaron: “Sí, tres años, que para muchos nos ha pasado el tiempo muy rápido y para ustedes sus familiares aún es eterno. Es difícil entender que ya no está”; “❤️ el rey del despecho siempre será el mejor cantante de música popular"; “Por siempre Darío❤️🕊️🥹“; ”Tres años sin el rey del despecho... leyenda musical por siempre... Que bonitos recuerdos“.

Mientras otros resaltaron la fortaleza de Nini: “Eres una mujer fuerte, valiente y muestra fiel de resiliencia, porque has tenido que luchar con su ausencia”; “Lo mejor son esos recuerdos al lado de quien amas y te amo cada segundo, me alegra que tengas tan lindo recuerdos con tu amado 😍🙌“; ”Que fuerte eres a pesar de todo lo que te a tocado pasar, te admiro un montón"; “Eres una guerrera siempre te lo he dicho el siempre estará en tu corazón ❤️ bendiciones 😘 🙌“.

Darío Gómez, el "Rey del Despecho", falleció en 2022 dejando un legado imborrable en la música popular colombiana - crédito @elreydeldespecho/Instagram

El 26 de julio de 2022, la música popular colombiana perdió a uno de sus exponentes más emblemáticos. Darío de Jesús Gómez Zapata falleció a los 71 años en la Clínica Las Américas de Medellín tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Su despedida fue multitudinaria: durante cuatro días, el Coliseo Yesid Santos acogió a miles de fanáticos, familiares y colegas que acudieron a rendirle tributo entre flores, canciones y lágrimas.

La relación entre Nini Johana y el cantante estuvo marcada por una historia singular. Ambos eran familiares en segundo grado y se conocieron cuando ella era niña. El reencuentro se produjo cuando Nini tenía 16 años, momento a partir del cual comenzaron a frecuentarse hasta consolidar una relación sentimental, a pesar de los 30 años de diferencia de edad. Esta unión, que muchos consideraron inusual, se mantuvo sólida hasta el final de la vida del artista.

Nini Johana, a través de sus redes sociales, abordó aspectos menos conocidos de su historia con el artista. Indicó que, en la serie de televisión Darío Gómez: el rey del despecho inspirada en la vida de Darío Gómez, su papel fue omitido, lo que considera una forma de invisibilizar su experiencia junto al cantante.

Nini Johana denunció su omisión en la serie sobre la vida de Darío Gómez - crédito cortesía Canal RCN

“Yo no soy mucho de aparecerme por acá a hacer este tipo de publicaciones, pero debido a la gran cantidad de mensajes y preguntas que he recibido sobre el personaje de Carolina en la novela, que al parecer está relacionado conmigo, lo haré (...) Es completamente ajena a la realidad, como prácticamente el 90% de la novela”, expresó en su momento.