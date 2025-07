Fiscalía investigará mensaje anónimo enviado a la Junta Directiva de Ecopetrol sobre supuesto complot en megaproyecto de gas en La Guajira

La denuncia de posibles acuerdos ilegales relacionados con el suministro de gas y la campaña presidencial de Gustavo Petro puso bajo la lupa al directorio de Ecopetrol y motivó la actuación de organismos de control - crédito Naturgas

La denuncia de un supuesto complot relacionado con el megaproyecto de regasificación Chuchupa, considerada la iniciativa más relevante para garantizar el suministro de gas en Colombia ante la reducción de extracción por parte de Ecopetrol, generó una serie de reacciones en los niveles más altos de la compañía y del sector.

El viernes 18 de julio, varios miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol recibieron simultáneamente mensajes de WhatsApp enviados por una persona identificada como ‘Brandon’, que relató presuntas reuniones realizadas en el exterior en las que se habrían discutido y, supuestamente, acordado acciones sobre dos asuntos clave: por un lado, la estructura accionaria del nuevo regasificador Chuchupa, ubicado en La Guajira; y, por el otro, el proceso en curso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por alegada violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según una investigación adelantada por El Tiempo, el contenido de los mensajes, mencionaba supuestas reuniones en suelo europeo donde se habría negociado una participación accionaria en el complejo gasífero Chuchupa con el objetivo de influir en la resolución del proceso que lleva el CNE.

Una fuente interna de la Junta Directiva confirmó al diario que el mensaje anónimo fue recibido por varios miembros y discutido previamente en el comité de auditoría.

Un anónimo sobre supuestas irregularidades en el proyecto gasífero Chuchupa y procesos electorales alrededor de Ricardo Roa movilizó a la cúpula de Ecopetrol y a autoridades de control - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto al avance del proyecto Chuchupa, actualmente se encuentra en fase de requerimientos de información (RFI, por sus siglas en inglés), que implica la búsqueda de contratar un buque flotante especializado en el transporte de gas licuado, así como la implementación de la infraestructura terrestre cercana para llevar a cabo la gasificación y su posterior entrega.

Según fuentes técnicas consultadas por el medio, este es el proyecto más relevante en materia de abastecimiento energético nacional ante la ausencia de nuevos yacimientos de gas de Ecopetrol.

El mensaje anónimo también incluyó un documento reservado en inglés sobre el trámite de Chuchupa y señaló un presunto complot contra Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol —filial de Ecopetrol—, quien recientemente dejó su cargo en medio de controversias sobre contratos e investigaciones.

Con relación al tratamiento institucional del mensaje, El Tiempo logró establecer que el asunto fue abordado en la junta directiva de Ecopetrol realizada el viernes 25 de julio; no obstante, las fuentes internas consultadas coincidieron en que, hasta el momento, no se han encontrado elementos probatorios sólidos para proseguir formalmente, y consideraron el contenido del anónimo poco verosímil.

La Junta Directiva de Ecopetrol pidió revisión de los organismos de control sobre el supuesto complot - crédito Luisa González/Reuters

De manera preventiva, se determinó solicitar acompañamiento de la Procuraduría General y la Contraloría General durante todo el desarrollo del megaproyecto Chuchupa.

A pesar de la decisión interna de mantener cautela, el caso ya ha sido elevado ante la Fiscalía por iniciativa de Juan Guillermo Mancera, coronel en retiro de la Policía y que aparece citado en el mensaje de WhatsApp.

Mancera, conocido por su relación con la adquisición del apartamento 901 comprado por Ricardo Roa antes de asumir como presidente de Ecopetrol —una propiedad asociada a la firma del empresario petrolero Serafino Iacono—, fue consultado por el medio tras solicitar información sobre si las reuniones mencionadas en el escrito habrían ocurrido en Madrid (España).

Mancera negó categóricamente su participación en reuniones de ese tipo, señalando que su estancia en Madrid obedeció exclusivamente a actividades personales relacionadas con su familia y la asistencia al cumpleaños de Iacono el 6 de julio, evento al que no asistió ninguna de las otras personas mencionadas en el escrito.

La denuncia de posibles acuerdos ilegales relacionados con el suministro de gas y la campaña presidencial de Gustavo Petro puso bajo la lupa al directorio de Ecopetrol - crédito Ministerio de Minas

“Toda la información pretende enlodar mi nombre. Estuve en Madrid (España) llevando a mi hijo a un campamento, no me reuní con ninguna de las personas que están en el escrito. Estuve en el cumpleaños de Serafino Iacono y ninguno de ellos estaba (...). Con respecto al tema de Luis Enrique Rojas, quien es amigo mío, no sé qué pretenden. Mis abogados están instaurando una denuncia al respecto”, transmitió Mancera a El Tiempo mediante mensaje de WhatsApp.

El coronel en retiro anexó copia de la denuncia por injuria y calumnia directas e indirectas, la cual incluye a cualquier persona que reproduzca los señalamientos, e instruyó también que se instale la investigación penal respectiva.

El apoderado de Mancera solicitó, adicionalmente, que la Policía Judicial rastree el origen y responsables del mensaje original, cuya línea desde la que se emitieron los mensajes sigue activa según verificó el diario.

En la denuncia, se demanda especial protección para Luis Enrique Rojas y el reconocimiento formal de Mancera como víctima, así como un pedido para que se emprendan acciones tendentes a la reparación integral por posibles daños económicos, morales y reputacionales derivados de la situación.

Serafino Iacono, por su parte, declaró a El Tiempo que ninguna de las personas señaladas en el mensaje anónimo estuvo presente en su cumpleaños. Únicamente asistió Juan Mancera, que se encontraba de vacaciones con sus hijos.