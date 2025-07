Creador de contenido aseguró que famoso presentador de televisión lo puso a pagar la cuenta en costoso restaurante y después no le respondió por su parte: “Apareció después de un año”

El influencer paisa asegura que el presentador le debe un dinero de una cena que tuvieron en Poblado en Medellín - crédito @alejopeinado/ TikTok

El creador de contenido paisa Alejo Peinado expuso públicamente a un presentador de Caracol Televisión, a quien acusó de no pagar una deuda pendiente por una cena que compartieron en Medellín.

Alejo Peinado no compartió detalles sobre la identidad del presentador, con quien había salido hace algunos meses en El Poblado.

“Y resucitó el presentador de televisión que me puso a pagar la cuenta de la cena que nos comimos en El Poblado, enojado y que no me quiere volver a ver en su vida. ¿Ah? Oiga, la gente es hasta descarada. O sea, le sale a deber uno sabiendo que yo fui el que pagué esa cuenta. Les voy a mostrar el pantallazo de lo que me escribió”, relató Peinado en sus historias de redes sociales.

El influencer explicó que el presentador reapareció después de un año, y solo lo hizo tras la difusión del video que hizo pública la situación.

“Oiga, mi amor, yo no necesito esa plata. Después de un año vino a resucitar, vea, pues. Ahí sí, cuando publiqué el video, ahí sí ya, ahí sí, venga, yo, yo le pago. No, yo ya no necesito esa platica, mijo. Quédese con ella para que siga aparentando, porque es que a veces aparentan que porque trabajan en televisión, entonces que ganan mucho dinero. Entonces, ahí, ahí, ahí tiene. Y haciéndole eso a los demás, porque creo que como que se lo ha hecho varias personas, ¿oyó? Entonces, ya no me pague ese dinero”, expresó el creador de contenido.

Aunque aseguró que estuvo tentado a revelar la identidad del presentador de Caracol Televisión, afirmó que prefirió no exponerlo públicamente.

“Oiga, es que yo me quedo aterrado, o sea, me provoca hasta decir el nombre para hacerlo quedar mal, pero he sido buena gente. No he querido exponerlo”, concluyó.

La denuncia de Alejo Peinado fue respaldada por varios de sus seguidores, quienes exigieron mayor transparencia y responsabilidad a figuras públicas, principalmente a quienes trabajan en medios de comunicación nacionales.

Hasta el momento, la identidad del presentador implicado no ha sido revelada, pero la controversia continúa generando debate en redes sociales.

El momento desató las reacciones de los internautas e incluso algunos aseguran que se trata de Juan Carlos Giraldo de La Red, sin embargo, el influencer nunca revela el nombre, por lo que solo son especulaciones. “por favor Juan Carlos Giraldo done esa plata en un hogar de animales o fundación”, “Alguien que trabaja también en televisión me debe plata... (para mi es mucha) será que si hago un video aparece y me paga?????”, “Sin miedo. La gente no teme a las deudas pero sí al escarnio público”, “Jaja y todos queremos saber quién es”, son algunas de las reacciones en los comentarios.

