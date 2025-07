Senadores se quedaron sin tiquetes para viajar a sus regiones porque el Gobierno no ha girado los recursos

Los senadores provenientes de las regiones del país no podrían acudir a las sesiones - crédito Luisa González/Reuters

A través de una carta, el secretario General del Senado de la República, Diego González, anunció a los congresistas que el Ministerio de Hacienda no le ha desembolsado los recursos a la corporación correspondientes a los tiquetes aéreos para su movilización dentro del terriotiro nacional.

“De conformidad con la información remitida por la Dirección Administrativa del Senado de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la fecha no ha realizado el pago de la factura del mes de abril del 2025 a la empresa Mercado y Bolsa S.A, por concepto del servicio de expedición de tiquetes aéreos a esta corporación“, dicta el texto firmado por el secretario.

El documento destaca que la empresa Mercado y Bolsa S.A, encargada de esta labor en el Congreso, no ha recibido los recursos desde abril de 2025, por lo que no podría seguir garantizando los traslados de los parlamentarios hasta que dicho ministerio no entregue los dineros correspondientes.

La ausencia de los recursos impide el desarrollo de las primeras sesiones de la nueva legislatura en el Senado, dado que sin estos dineros los congresistas no podrían desplazarse entre Bogotá y las regiones del país en las que adelanten su trabajo político.

Con este documento se le anunció a los senadores que la corporación no podrá expedir más tiquetes aéreos - crédito Senado de la República

“En consecuencia, me permito informar Honorables Senadores y Senadoras que, la agencia de viajes Subatours S.A.S ha señalado que no podrá garantizar la expedición de tiquetes aéreos hasta que se surtan los pagos adeudados“, continua la misiva.

Según el documento, la empresa encargada de la expedición de los tiquetes aéreos de los senadores tiene un convenio con una agencia de viajes para cumplir con esta labor. Sin embargo, la falta de los recursos impide que dicho convenio se siga manteniendo.

De acuerdo con el Senado, debido a su investidura, cada congresista tendría derecho a un tiquete de ida y uno de vuelta a la semana para poder cumplir con lo que implica la labor legislativa en las regiones y en Bogotá.

La ausencia de los recursos limitaria la labor legislativa - crédito Senado de la República

Con esta decisión, cada congresista tendrá que asumir el valor de sus traslados entre la ciudad y las regiones del país de su propio bolsillo. Lo que limitaría el desarrollo de las sesiones del Congreso porque no estaría, del todo, garantizado que los miembros de la corporación acudan a las sesiones programadas.

Si bien, los senadores no están obligados a presentarse a todas las sesiones que sean programadas, dado que pueden ausentarse por un número limitado de jornadas a lo largo de la legislatura; el anuncio de la corporación podría aumentar las ausencias de los parlamentarios que han desarrollado su carrera política en regiones distintas Bogotá y que requieren trasladarse constantemente por el país para mantener contacto con las comunidades que representan.

Esta noticia se suma a otras crisis fiscales que desde el Gobierno nacional ha deteriorado la relación con el legislativo. Las crisis anteriores fueron, también, por cuenta del desembolso tardío de recursos que impedía el correcto funcionamiento de esa rama del poder.

El Gobierno nacional adeudaría recursos desde abril de 2025 - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

La expedición de la gaceta del Congreso, fundamental para cumplir con el principio de publicidad que exige el trámite legislativo; y el pago de los honorarios de los funcionarios administrativos del Congreso, son algunos de los rubros que se han visto afectados a lo largo el Gobierno Petro por cuenta de las demoras en la entrega de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Si bien el ministro de Hacienda, Germán Ávila, todavía no se ha pronunciado al respecto, este episodio se suma a la crisis de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que afecta el trámite de las reformas que son fundamentales para la consolidación del proyecto político del Gobierno nacional.