La mexicana Danna Paola respondió a acusaciones por copiar a Karol G en su nuevo álbum: “Todas crecimos con telenovelas”

Danna Paola habló sobre las acusaciones por supuestamente copiar a Karol G en la estética de su nuevo sencillo - crédito @danna @karolg/ Instagram

Recientemente, la cantante mexicana Danna Paola y la reguetonera colombiana Karol G han sido noticia por el lanzamiento de nuevos proyectos musicales que cada una se ha encargado de promocionar en sus redes sociales.

En el caso de Karol G, se encuentra promocionando su más reciente álbum Tropicoqueta, que decidió hacerlo de la mano de grandes actrices mexicanas como si su álbum se tratara de una telenovela de los años 2000, lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Semanas después, Danna anunció el lanzamiento de su sencillo titulado Khe calor, que será promocionado con un proyecto que lleva el mismo nombre, pero en formato de telenovela y una foto promocional que recuerda a las telenovelas de hace años, lo que despertó comparaciones entre los dos proyectos de los cantantes.

Danna Paola y Karol G protagonizan nuevos lanzamientos musicales inspirados en las telenovelas - @danna @karolg/ Instagram

Recientemente, en una entrevista concedida por la cantante mexicana, uno de los periodistas le cuestionó sobre las comparaciones con la colombiana. “Dicen que has copiado a Karol G”, a lo que ella respondió: “Grandes mentes piensan igual, me encanta que al final en Latinoamérica estamos criados por las telenovelas, y yo al final estoy honrando mi paso por las novelas y lo que me dio ser protagonista de novelas”.

La también actriz se refirió a protagónicos que realizó como María Belén, Atrevete a soñar, Vivan los niños, entre otras producciones en las que participó en su infancia.

“Ellas no tienen ningún problema y los fandom se encargan de ponerlas en contra”, “sería bueno una colaboración entre las dos”, “tiene razón, ella hizo novelas y Karol se inspiró en ellas”, “dos reinas y las ponen en contra”, “Karol es muy buena, pero Danna canta mejor”, “ambas reinas latinas, paren de compararlas”, fueron algunos de los coementarios.

Karol G reunió a cinco divas mexicanas para lanzar ‘Tropicoqueta’ al estilo telenovela

Karol G sorprendió a sus seguidores con un video promocional inspirado en las telenovelas mexicanas, como parte de la campaña de lanzamiento de su álbum Tropicoqueta, previsto para el 20 de junio.

En la pieza audiovisual, la cantante antioqueña comparte escena con cinco actrices emblemáticas de la televisión: Anahí, Ninel Conde, Gaby Spanic, Azela Robinson e Itatí Cantoral. El resultado es un homenaje a los melodramas clásicos, con una narrativa que incorpora temas de amor, traición y venganza, y una estética que remite a las producciones de los años noventa y dos mil.

Karol G reunió a las divas de la pantalla como Anahí, Ninel Conde e Itatí Cantoral y Gaby Spanic mexicana para la promoción de su álbum - crédito @karolg/Instagram

El video fue difundido en redes sociales y generó rápidamente nostalgia y expectativa entre el público. Karol G expresó su entusiasmo por materializar este proyecto, que calificó como un sueño personal. Ella misma relató que, tras idear la campaña, Anahí fue la primera persona en conocerla y sumarse. En Instagram, la cantante agradeció públicamente a las actrices por su participación: “Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes”.

La grabación tuvo lugar en un set que reproduce el ambiente característico de una mansión de telenovela. Además de mostrar una faceta actoral de Karol G poco vista, el video alimentó rumores sobre futuras colaboraciones musicales, especialmente con Ricky Martin y Anahí, a quienes la historia menciona visual y narrativamente.

Karol G responde a las críticas por ‘Tropicoqueta’: “El arte no se mide por aplausos”

Karol G abordó las críticas que su álbum Tropicoqueta ha recibido en redes sociales, afirmando que la honestidad artística y el vínculo real con su público son su mayor prioridad, más allá de los comentarios negativos. La cantante paisa fue entrevistada por la revista Elle España, que la ubicó como portada de la edición de julio bajo el título “El arte de ser”, con una propuesta estética inspirada en los años 80.

En la entrevista, Karol G profundizó en los aspectos personales y profesionales de su carrera, y comentó sobre el documental Mañana fue muy bonito, señalando que mostrarse vulnerable le permitió conectar con su audiencia. “En el documental era como decirle a la gente: ‘A mí esto me apasiona demasiado, y así como me apasiona, me duele’. Cuando hice Mañana será bonito no esperaba que pasase lo que sucedió. Eran un montón de canciones que hablaban de mí y fueron las que conectaron”.

Sobre la exposición y el impacto de las críticas en internet, la intérprete indicó que suele leer los comentarios sobre cada lanzamiento y que, aunque intenta protegerse, los juicios ajenos pueden afectar. “Nunca aprendes del todo. Yo me pongo la coraza y digo: ‘Ya no me importa lo que dice la gente de mí’. Pero es imposible. Lees comentarios porque quieres saber qué piensa la gente de tu disco, y ves cosas increíbles y otras, en cambio, que te golpean”, sostuvo.

Las declaraciones surgen en un contexto de opiniones divididas tras la publicación de Tropicoqueta, un proyecto que representa un giro en su discografía, pero que, de acuerdo con la artista, sigue fiel a su esencia.

Karol G reacciona a los comentarios sobre Tropicoqueta y defiende la autenticidad en su música- crésito (Fuente: Instagram)

“Doy las gracias al que lo entiende, al que me escucha, porque hago esto con tanto amor... Y siento mucho al que no le gusta, pero esto es lo que soy. Es la única forma en la que de verdad creo que puedo seguir haciendo esto, porque si no vamos a enloquecer todos. No me molesta que me critiquen, me preocupa que no estén escuchando con el corazón. Y, aunque a veces las cosas duelen y confunden, aprendí que el arte no se mide por aplausos, sino por el eco que deja. Mientras mi música sea honesta, me represente y toque a alguien real, voy a seguir cantando”.