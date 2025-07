Margoth Salazar, exparticipante del ‘Desafío’ fue internada en UCI por grave complicación de salud: debió ser intubada

Margoth Salazar, exparticipante sufrió complicación de salud que la llevó a ser internada en UCI - crédito @margoth_salazar_/Instagram

Margoth Salazar, entrenadora deportiva y arquitecta nacida en Buenaventura, Valle del Cauca, que formó parte de la temporada 2023 del reality El Desafío atraviesa grave estado de salud que la llevó a permanecer tres días en UCI.

La exparticipante de la competencia de supervivencia de Caracol Televisión debió ser operada por una infección intestinal. No obstante, la cirugía le desencadenó una peritonitis que la obligó a regresar por urgencias a la clínica en la que fue intubada.

“Todo esto comenzó con una infección intestinal que se agravó y la obligó a someterse a una cirugía de urgencia. Durante el procedimiento le fue diagnosticada una peritonitis y además las heridas no lograron cerrar”, se informó en el programa de entretenimiento La Red.

Una infección intestinal llevó a Margoth Salazar, exparticipante de 'El Desafío The Box' a ser intubada en UCI - crédito @laredcaracol/Instagram

De acuerdo a lo que se comunicó, la evolución de la complicación de Margoth Salazar ha sido demasiado lenta y sus heridas apenas están mostrando pequeños signos de cierre. Sin embargo, permanece bajo observación médica y sedación. Hasta la fecha, nadie de su familia se ha referido públicamente sobre su actual parte de salud.

El equipo médico, valorando este progreso, contempla la posibilidad de reducir gradualmente la sedación, siempre condicionándolo a una evolución sostenida. Este punto llega después de varios días marcados por la incertidumbre y los procedimientos sucesivos.

Previamente, la exparticipante volvió al quirófano tan solo 72 horas postoperatorias, cuando nuevas complicaciones exigieron un drenaje para controlar la acumulación de fluidos. Los especialistas habían detectado que las heridas no cicatrizaban tras la intervención inicial, lo que agravó su cuadro, según detalló el presentador Carlos Vargas durante el programa dedicado a la farándula.

Seguidores de Margoth Salazar, exparticipante del ‘Desafío’ elevaron sus oraciones por la salud de la deportista - crédito @margoth_salazar_/Instagram

La peritonitis, complicación detectada en el primer procedimiento, representó un riesgo inminente y cambió el rumbo de la recuperación de Salazar, obligándola a atravesar un proceso hospitalario prolongado y riesgoso.

“Dios te bendiga , te acompañe y derrame sanidad y una pronta recuperación”, “fuerza Margot desde Venezuela. Fuiste una dura en El Desafío”, “estamos en oración por ti”, “Dios, vas a salir de esta”, “demostraste tu resistencia mental y física, saldrás de esta”, “pronta recuperación”, son parte de los mensajes de aliento que le han dejado los cibernautas a la deportista.

Esta es la razón por la que Margoth Salazar, exparticipante de ‘El Desafío’ abandonó su casa a los 16 años

La deportista vallecaucana que se recupera de grave afección intestinal, ha tenido marcadas diferencias con sus padres por su explosivo carácter. De hecho, sus problemas en casa la llevaron a independizarse a la edad de 16 años.

Este es el detrás de cámara de la entrevista de Margoth en 'Día a día' | Video: Instagram @margoth_Salazar_

Luego de su salida del reality de competencia física, Salazar contó —evidentemente afectada— en el matutino Día a día que estudió arquitectura y pagó la carrera por su cuenta, lo que le ayudó a reconciliarse con su familia. Sin embargo, los problemas regresaron cuando decidió abandonar esta profesión para seguir sus sueños como deportista.

“Pasa con mi padre, sobre todo”, dijo Margoth Salazar entre lágrimas, tras lo cual agregó: “Él siempre se esforzó para darme lo que necesitaba, pero me di cuenta que había algo que no aceptaba y, con mucha certeza, puedo decir hoy que él no me acepta del todo como hija”.

Uno d elos mayores obstáculos en la carrera deportiva de Margoth fue la falta de apoyo y motivación por parte de su padre.

“Él decía: ‘¿Cómo así? ¿Tienes una carrera profesional y te vas a meter al deporte?’. Siempre sentía ese rechazo y generamos muchos conflictos. Siempre había un ‘amor-odio’, siempre esperé que él me aprobara, siempre esperé y espero que me diga que está orgulloso de mí”, agregó la exparticipante de El Desafío The Box.

Al final de su relato, la arquitecta de profesión expresó lo que más le molestaba de la mala relación que tenía con su progenitor y que la llevó a independizarse cuando era todavía menor de edad.

“¿Por qué no me aceptas? Siempre te preguntas por qué mi corte, por qué me visto así, por qué soy tan extrovertida, por qué, por qué y por qué. A mis 30 años no necesito que me preguntes por qué, necesito que digas: ’Mi hija va para adelante y yo voy con ella’”, concluyó.