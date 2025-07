Humberto de la Calle planteó una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Bolívar y Vicky Dávila, y la periodista respondió: “Estoy cansada”

Humberto de la Calle aseguró que Vicky Dávila representa un extremo en la política colombiana - crédito Colprensa y @VickyDavilaH/X

Se acercan las elecciones presidenciales de 2026 y son varios los aspirantes que ya empezaron su carrera electoral de manera oficial. Entre ellos está la periodista y exdirectora de la revista Semana Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, que como comunicadora y como aspirante ha mostrado su postura opositora al Gobierno actual, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Dávila ha dado a conocer algunas de sus propuestas de gobierno y su discurso se ha centrado en impedir que la izquierda progresista, representada por Petro, vuelva a ganar las elecciones. En consecuencia, algunos políticos consideran que su ideología es de derecha, tendiente hacia el extremismo.

Así lo expuso el exsenador Humberto de la Calle en su cuenta de X, donde planteó un escenario electoral que podría ser complejo para quienes no colindan con los extremos ideológicos. El excongresista puso sobre la mesa la posibilidad de que dos candidatos de pensamientos muy opuestos lleguen a competirse la Presidencia de la República en segunda vuelta.

Los aspirantes que mencionó son:

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y uno de los exfuncionarios del Gobierno que más respaldan la gestión del presidente Gustavo Petro. Aunque no ha anunciado formalmente su aspiración a la Presidencia, su renuncia a la entidad estaría ligada a ese interés.

La periodista Vicky Dávila, que representa el sector opuesto a Bolívar.

“La segunda vuelta puede ser endemoniada o redentora. Pero cómo lleguemos a ella depende de cómo lleguemos a la primera. Si la segunda es entre Bolívar (digamos) y Vicky (digamos), ¿qué vamos a hacer los que no queremos extremos? Hay que anticiparse”, afirmó el exsenador en la red social.

La candidata presidencial respondió al comentario de De la Calle, asegurando que el discurso de centro que maneja el exsenador es “tibio” y que en realidad tiene como fin la recuperación de un “establecimiento podrido”.

Asimismo, puso en duda la llegada de De la Calle a la Vicepresidencia en 1994. Para entonces fue la fórmula del expresidente Ernesto Samper, cuya campaña electoral habría sido financiada, en parte, con dineros ilícitos del cartel de Cali, un caso conocido mediáticamente como el Proceso 8.000. “Usted, quiera o no, ganó como vicepresidente de Ernesto Samper en los años 90 con dineros del cartel de Cali”, indicó Dávila.

Asimismo, criticó su participación en el proceso de paz que derivó en la desmovilización de miles de guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP); De la Calle fue jefe del equipo negociador del Gobierno, entonces liderado por el expresidente Juan Manuel Santos.

Desde la perspectiva de la periodista y precandidata, la firma del Acuerdo de Paz con el grupo armado fue un error, toda vez que habría otorgado más poder a la organización ilegal. “Como si eso no fuera suficiente, le entregó el país a las Farc como jefe negociador de Santos en los acuerdos de La Habana. Hasta se afanó para poder lanzar su fracasada candidatura presidencial”, detalló.

En ese sentido, aseguró que aquellos que tienen la misma forma de pensar que el exsenador no deberían ocupar la Presidencia. También descartó a los políticos que por generaciones han estado gobernando al país, que han tendido hacia una ideología de derecha. “Usted y el establecimiento le temen a un cambio real, y lo tildan de extremista”, añadió Dávila.

Insistió en que la población colombiana requiere de gobernantes que se centren en cumplir con sus funciones y no es trabajar para satisfacer sus propios intereses. “Es hora de pensar en el progreso de Colombia y en generar prosperidad y seguridad. Ya no más caos, ya no más politiquería”, concluyó.

