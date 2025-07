EN VIVO | Siga el minuto a minuto del último concierto de Black Sabbath y Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra, desde Colombia

El actor Jason Momoa se subió a la tarima, convirtiéndose en el presentador de este concierto. “...Entonces Ross Halfin, el legendario fotógrafo de todas las bandas, me llamó y me preguntó si iba a estar ahí. Le dije que estaba intentando conseguir una entrada, y me dijo; ‘Sharon (esposa de Ozzy) quiere que seas el presentador’”, relató Momoa en una entrevista con el medio especializado Kerrang!