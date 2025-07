Un hombre fue quemado con ácido en Bogotá en un acto de intolerancia: el agresor presuntamente sería un paciente psiquiátrico

Hombre quedando con ácido en Bogotá - crédito captura de pantalla City Tv

Un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá dejó a una persona lesionada con un agente químico por otro sujeto en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con el relato de la víctima, que entregó a City Tv, se desconocen las causas de esa reacción, la identidad del victimario y alega que las razones de las autoridades fue por un problema de salud mental, que en ningún momento fue corroborado con los especialistas.

En las imágenes que fueron reveladas por el sistema informativo se ve el momento exacto en que el criminal camina por una de las aceras del lugar del ataque, de un momento a otro se traslada a la otra y se acerca a la puerta de una de las viviendas, momento en el que Alfonso Leal, la víctima, y su hermano pasaban por el mismo punto.

De repente se ven cruzan algunas palabras, continúan caminando y el sujeto los persigue, se encuentra, y empiezan las agresiones físicas hasta que le es arrojado el químico en la cara al hombre de 48 años.

Un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá dejó a una persona lesionada con un agente químico por otro sujeto en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá - crédito Louisa Gouliamaki/Reuters

Leal relató el momento exacto de la agresión, en un intento de volver a comprender cuál fue el detonante que lo tiene en una delicada condición de salud: “Realmente no sé por qué me lanzó este líquido, el caso es que veníamos con mi hermano de comprar lo del almuerzo, y así como se ve en los videos, el hombre se me lanza, me empuja, ahí tuvimos un cruce de palabras, pero no fueron tan fuertes, el caso es que nosotros seguimos, él paró, nos devolvimos, nos dimos cuenta de que él sacaba un líquido y nos amenazó que nos iba a quemar y ahí fue cuando mi hermano fue y recogió la piedra, todo lo que se ve en el video”.

En video quedo grabado el momento del ataque con el agente químico - crédito captura de pantalla City Tv

Una de las situaciones que más le causó conmoción fue la reacción de las autoridades y la forma en la que este sujeto recobró su libertad:“Lo que no entendí por qué las autoridades no lo capturaron si nos cogieron con él, yo llegué al hospital de Fontibón, y él estaba ahí, pero llegó por sus propios medios, el agresor, de ahí se iba a ir, pero mis hermanos y mi familia lo volvieron y lo cogieron, llamaron a la Policía, pero lo volvieron a dejar ir (...) como una persona con ese alto grado de agresividad este en la calle. Hubiera podido ser un niño, una mujer, una anciana de tercera edad que no se hubiera podido defender”, acusando entre líneas un posible caso de negligencia.

Fueron ocho días en los que este hombre fue atendido en una institución médica por sus heridas que le afectaron el 20 % del rostro y por el momento debe permanecer bajo supervisión médica, incluyendo la de un cirujano plástico que será el que determine cuál es el paso a seguir para su recuperación.

Hombre tenía el ácido en un recipiente que saco de sus pertenencias personales - crédito El Doce

Señaló que el responsable está gozando de su libertad, mientras que él y su familia están sufriendo las consecuencias de este acto de violencia, pues sus condiciones no le permiten volver a sus labores y afirmó al medio de comunicación que no sabe cómo hará para obtener el sustento económico.

Exige a las autoridades que se haga justicia en el caso y se pueda dar con la ubicación y posterior captura del responsable de este desafortunado hecho, que volvió a poner en alerta a la comunidad, pues este tipo de actos sin sentido afectan la tranquilidad de los ciudadanos y los pone como posibles blancos de un nuevo episodio de este tipo de violencia.