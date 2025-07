‘Pipe Tuluá’ reveló detalles sobre supuesto plan para atentar contra alias Araña dentro de La Picota: “Yo tengo la pistola”

‘Pipe Tuluá’ revela en carta detalles del plan para asesinar a alias ‘Araña’ en La Picota - crédito Fiscalía General de la Nación/Redes sociales

En una carta enviada a La W Radio y firmada el 2 de julio de 2025, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, entregó detalles sobre un presunto plan para atentar contra Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, comandante del grupo Comandos de la Frontera.

El hecho, según su versión, habría tenido lugar en la cárcel La Picota de Bogotá y estaría vinculado a integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.

En el documento, Marín Silva relató que desde hace menos de dos meses se gestaba un intento de asesinato contra alias ‘Araña’ en el interior del penal.

Afirmó que, a través de un intermediario relacionado con el conductor del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alertó sobre la situación a las autoridades.

Alias 'Araña' recibió protección tras ser alertado sobre el atentado en prisión

“Me tocó a mí, por medio de un intermediario que habla con el chofer del director general del Inpec, hacerle saber la situación”, escribió en la misiva.

Según el relato, dos ciudadanos venezolanos iban a ejecutar el atentado usando una pistola Glock.

Marín sostuvo que el operativo se planeó para las 8:00 de la noche y que el propio director de la cárcel, Horacio Bustamante, retiró a los dos presuntos atacantes del patio de extraditables, algo que, en palabras del denunciante, no tenía precedentes dentro del penal.

Marín afirmó, además, que actualmente posee el arma con la que se habría intentado ejecutar el crimen: “Yo tengo la pistola Glock por la cual me sacaron de donde yo estaba, con el fin de buscarla y callar lo que estaba sucediendo”.

Agregó que no entregó la pistola porque buscaba negociar un traslado para más de 300 personas privadas de la libertad, quienes, según aseguró, se encuentran alejadas de sus familias en otros departamentos.

“Yo le dije al mediador entre los coroneles y mi persona: yo tengo la pistola y si la quieren, yo se la entrego y me mueve a estas personas”, manifestó.

Hasta el momento, según Marín, las autoridades no han dado una respuesta directa a la solicitud: “Yo hablé con gente del Inpec porque se me hacía raro el no de una respuesta de ellos”, dice la carta citada por La W.

Aseguró que supo a tiempo de una trampa para revisar su celda y sustraer el arma: “Pilas que te están armando una trampa para sacarte y buscar la pistola en tu celda, y así fue”.

Marín, que lleva 20 años recluido, recalca que continúa custodiando el arma y que las autoridades buscan recuperarla sin que se haga público el hecho, para evitar que trascienda lo que estaba ocurriendo en La Picota. “Esa pistola no la han encontrado, aún la tengo en un lugar muy seguro. Ellos la quieren sacar sin que nadie se entere”.

El papel del Tren de Aragua y funcionarios del Inpec en el presunto plan criminal

En la misiva, ‘Pipe Tuluá’ advirtió que alias ‘Araña’ habría recibido amenazas por parte del coronel Rolando Ramírez: “Sé muy bien que al señor ‘Araña’ lo ha amenazado el coronel Rolando Ramírez que, si habla, lo mueven de cárcel”.

Añadió que, gracias a su experiencia en el sistema penitenciario, ha podido recoger información sobre otros intentos de atentados en contra de personas de su círculo cercano, los cuales afirma haber logrado evitar.

El recluso también señaló que hay personas interesadas en silenciarlo debido a los conocimientos que posee. “Saben que yo sé muchas cosas, las cuales les dañarían los ascensos que les darán en el mes de octubre”, sostuvo en su carta.

También se refirió a los intentos de buscar acercamientos con el Gobierno desde la estructura que lidera, los cuales, según sus palabras, no han tenido resultados.

“Como buenos y positivos líderes que somos, jamás nos detenemos y seguimos buscando las formas y maneras hasta lograrlo”, concluyó.

Delegado del Gobierno confirmó conocimiento del posible atentado

Armando Novoa niega reunión entre Gustavo Petro y alias Fito en Ecuador para recomponer diálogos

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano, confirmó en entrevista con La W Radio que sí existió información sobre un posible atentado contra Giovanni Andrés Rojas, alias Araña.

Novoa especificó que la alerta provino de facilitadores del proceso de paz, quienes informaron sobre el atentado en preparación dentro de La Picota.

El funcionario precisó que alias Araña fue advertido sobre la amenaza y recibió protección por parte de otro recluso, que habría sido trasladado posteriormente a una estación de policía para garantizar su seguridad.

La versión de ‘Araña’, también escuchada por Novoa, coincidió en señalar la existencia de la amenaza y aseguró que la situación ya se había superado.

Novoa aclaró que el Gobierno no tiene competencia directa sobre los protocolos internos de seguridad en los centros penitenciarios, aunque reiteró su preocupación por la gravedad de los hechos.

“No tenemos una relación para efecto de examinar las reglas concretas de seguridad en las cárceles, aunque por supuesto ese es un tema de nuestro interés directo”, indicó. Calificó como “muy grave” cualquier atentado contra miembros activos del proceso de paz que se encuentren privados de la libertad por cuenta del Estado.

Sobre las denuncias del abogado de alias ‘Pipe Tuluá’, que afirmó que había un arma y dos personas dispuestas a ejecutar el ataque dentro del penal, Novoa sostuvo que desconoce detalles sobre el paradero del arma y las acciones adoptadas por las autoridades penitenciarias.

El funcionario aseguró que la información proveniente de ‘Pipe Tuluá’, quien se encuentra en proceso de extradición, es recibida “con beneficio de inventario”, y aclaró que este recluso no es parte del proceso de paz ni objeto de interés directo para las delegaciones en la mesa de negociación.