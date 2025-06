Norma Nivia y Emiro Navarro se “oponen” al matrimonio del ‘Negro’ Salas: “Ese yucón es mío”

Los exparticipantes de LCDLFC bromearon sobre impedir el evento - crédito @ @luuluuuu19./X

Durante una conversación transmitida en Tik Tok, Emiro Navarro y Norma Nivia ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, intercambiaron comentarios en tono humorístico acerca de la boda de Luis Fernando “El Negro Salas” que formó parte del reality del Canal RCN.

Ambos dialogaron sobre la posibilidad de oponerse al matrimonio, sugiriendo en tono de broma que interrumpirían la ceremonia. “Mira, yo me voy a poner en la boda del Negro Salas. No. Mi yuca, me opongo...”, expresó Navarro, mientras que Nivia respondió afirmando: “Sí, exacto. ¿Quién se opone a es ese patrimonio? Ese yucón es mío”, dijeron entre risas en la transmisión.

Prueba de beneficio y castigo dejó como ganadores a Emiro, Norma, Mateo, Camilo, Melissa y La Toxicosteña - crédito @canalrcn/IG

Durante la conversación, los participantes consideraron la idea de llevar a cabo la broma durante la ceremonia, manifestando el impacto que podría tener una interrupción de esa naturaleza.

Norma Nivia preguntó: “¿Te imaginas donde le hiciéramos el chiste? Sería buenísimo”, a lo que ambos continuaron la conversación riendo y reafirmando su interés en la hipotética intervención: “No, no. ¿Quién se opone? Nosotros. Jajajajajaja. Yo.”

El intercambio entre Emiro Navarro y Norma Nivia se desarrolló bajo un ambiente distendido, centrando su atención en la posibilidad cómica de manifestar oposición durante la boda de Luis Fernando “El Negro” Salas, generando reacciones en tiempo real por parte de la audiencia conectada a la transmisión.

Norma Nivia explicó la razón por la que quiere a Emiro Navarro fuera de 'La casa de los famosos' 2 - crédito @emiro_navarro y @normaniviag/Instagram

Entre los comentarios que circulan en redes sociales, destacan: “Alguien más se ha dado cuenta de que Emiro introdujo a todos en sus transmisiones a través de TikTok”; “jajaja todos ellos peleando por ese Yucón y el Negro en Ibagué con Camilo”; “creo que ya va siendo hora de que más de uno se interponga en el camino de ese matrimonio, eso no puede ser”; “solo saben hacerme reír”, entre otros.

La millonada que rechazó Emiro por trabajar con Dímelo King

El exparticipante del reality fue tendencia recientemente por un video que se viralizó, en el que fue contactado por los conductores del pódcast de Dímelo King, en el que le ofrecieron 400 millones de pesos por trabajar junto a su amiga Karola durante seis meses.

La propuesta para muchos es tentadora - crédito @narme00/TikTok

“Emiro, mira, esta silla está libre … Yo sé que si tu vienes a este programa no como panelista, a mí no me interesa, pero dime y te mando el cheque en blanco pa’ que te sientes aquí y seas el próximo panelista de ‘estamos en vivo’”, expuso uno de los conductores del programa.

En ese momento, Karola Alcendra intervino en la propuesta de uno de los panelistas y dijo que, si ella convencía a Emiro para que en el cheque pusiera una mensualidad, lo aceptaría a lo que dijo “sí, estoy dispuesto”.

El joven creador de contenido colgó y mandó a los creadores de contenido a buscar mujer - crédito @karliclips1/TikTok

Y agregó: “Emiro, no lo dudes, habla con Karola … Mándale tu propuesta de cuánto sería … Ninguna (propuesta) va a ser mejor que esta, Emiro ahora es un tiktoker más, ¿qué hace Emiro? Tiktoks … Vamos a hacer un trato bacano, lo que te dejaste de ganar en la casa de los famosos, te lo voy a dar para que trabajes los seis meses aquí, no vas a pelear con nadie”.

Después de que los creadores de contenido pusieran la oferta sobre la mesa, Karola llamó en vivo a Emiro para que aceptara la oferta de sentarse a hablar de diferentes temas durante una hora de lunes a jueves. “Me gustaría que te mande a comer miércoles aquí en vivo, lo voy a llamar”, dijo Alcendra.

La respuesta del exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue contundente: “Nena, yo no quiero hablar ahí, no tengo nada que hablar con ninguno de ellos, que cojan oficio, que vayan y busquen mujer”, colgando la llamada.