Reviven video viral en redes por culpa de Falcao y su rueda de prensa tras eliminación de Millonarios Vs Santa Fe: “Después de 6 meses en Bogotá”

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

Siguen conociendo más reacciones luego de las polémicas declaraciones del futbolista colombiano de Millonarios, Radamel Falcao García, tras la eliminación en los cuadrangulares finales a manos de su rival de patio Independiente Santa Fe por 2 goles a 1, en juego disputado el jueves 19 de junio de 2025 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín’ de Bogotá.

Las decisiones arbitrales que causaron malestar en “el Tigre” de Santa Marta, que no se guardó nada de lo que pensó sobre las resoluciones por parte del juez del encuentro Andrés Rojas y el equipo del VAR (árbitro asistente de video, por sus siglas en inglés), provocaron que los usuarios en redes sociales compararan a Falcao con un hombre que se hizo viral por cuenta de su comportamiento iracundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que los usuarios en las redes sociales no perdonan y, pese al paso de los años, un video que data de 2015 volvió a tener vigencia en 2025 debido a las palabras que pronunció Falcao durante la rueda de prensa post partido.

“Déjenme decir esto: así me den 50.000 fechas de sanción y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo”.

"¿Qué es la joda? ¡Par de catrejijueputas!" fue la frase que hizo famoso al ciudadano y por la que hicieron la comparación con la reacción de Falcao - crédito Lina Gasca/Colprensa - Red social X - Dimayor

La indignación por parte de uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos llegó al punto en que “el Tigre” afirmó: "Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios"

El video que volvió a ser tendencia en redes por la reacción de Falcao cargada con groserías

Debido a la respuesta que dejó ver por primera vez para muchos usuarios a un Falcao con rabia, debido a que siempre se ha mostrado sereno a la hora de declarar ante la prensa, algunos internautas en la red social X publicaron el video de un conductor de un vehículo particular que terminó sacando su celular y lanzando improperios contra dos jóvenes que iban en otro automóvil.

El caso también ocurrió en Bogotá, y tal fue el boom que tuvo en su momento el video, que hasta un ciudadano descubrió que el punto donde se grabó el video que volvió famoso al sujeto en redes sociales fue resaltado en Google Maps como la ‘Esquina del Perro Jijueputa’.

El video muestra al señor diciendo toda una mezcla de insultos, y pese a que uno de los jóvenes le advirtió que se vería muy bien en internet por cuenta de su rabieta, esto no le importó al hombre, que también grabó con su teléfono a su contraparte.

El caso se registró en límites entre las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo - crédito Facebook

Una de las cuentas en X (@LeagueOfi) que compartió el video aseguró: “Falcao después de vivir 6 meses en Bogotá”.

El video pese a tener más de 10 años volvió a hacer de las suyas y generó risas y comentarios de todo tipo, en especial, de seguidores de equipos rivales de Millonarios, pero lo gracioso del video no fue ajeno incluso para hincha del equipo Embajador.

“Un clásico”, “Ese sujeto es una leyenda”, “Esta ciudad nos daña” y “No me había reído hoy, muchas gracias”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

En 2022 se encontró la ubicación en Google Maps, que un usuario se tomó a la tarea de referenciar - crédito X

Hasta un usuario que alienta al conjunto azul aseguró: “Soy de millonarios pero (...) me da risa siempre que lo veo”.

Los internautas han vuelto a reír por culpa de Falcao que, sin querer queriendo, hizo revivir un momento que quedó marcado para siempre en las redes sociales en Colombia.

Mientras tanto los seguidores de Millonarios y los hinchas del fútbol y Falcao están atentos al futuro del delantero, que no se ha pronunciado en público luego de la polémica rueda de prensa.

En este punto se grabó el famoso video, frente al Centro Comercial Ciprés Plaza: