Bogotá recibirá el festival Forever Broken, una celebración del rock de los 2000 con Black Veil Brides como artista principal

Black Veil Brides hace su regreso a Colombia, un año después de su debut en vivo en el país, realizado en el Teatro Astor Plaza en 2024 - crédito cortesía Breakfast Live

El calendario de conciertos en Colombia ya tiene en la mira el segundo semestre de 2025 en lo que promete ser uno de una actividad e intensidad notables.

Sin duda, el rock tendrá un lugar predominante en la programación tomando en cuenta los nombres confirmados hasta ahora, y el anuncio de la creación de un nuevo festival en el país lo ratifica.

Se trata de Forever Broken, organizado por la promotora Breakfast Live y descrito por estos como “el primer festival de música emo en Colombia”. El evento se celebrará el próximo 28 de octubre en el Chamorro City Hall de Bogotá, y aspira a congregar y celebrar a toda una generación marcada por estilos como el emo, el post-hardcore y el metalcore, que tuvieron su mayor impacto durante los 2000.

Siguiendo un concepto similar al de festivales como el Warped Tour o el Riot Fest orientados a un nicho específico, Forever Broken recibe a cinco artistas que se encuentran entre los más influyentes del emo, el post-hardcore y el metalcore de los 2000.

Black Veil Brides encabeza el cartel de Forever Broken, compuesto por un total de cinco artistas - crédito cortesía Breakfast Live

Entre los nombres destaca la presencia de Black Veil Brides, banda insignia de dicho periodo por su combinación de metalcore con post-hardcore y glam metal tanto en su sonido como en sus visuales, permitiéndoles alcanzar éxito internacional gracias a canciones como In the End y Knives and Pens. Esta será su segunda visita al país, a un año de su primera presentación en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, en mayo de 2024.

El cartel lo completan la agrupación de metalcore Underoath (que presentará en el país The Place After This One, su décimo larga duración publicado en mayo pasado), los canadienses Silverstein (que también lanzaron nuevo material, su álbum Antibloom en febrero pasado), y dos exponentes del movimiento emo de los 2000: Senses Fail y I Set My Friends On Fire.

Silverstein, desde Canadá, llega a Colombia presentando su más reciente álbum de estudio, 'Antibloom' - crédito cortesía Breakfast Live

La boletería para el festival estará disponible a partir del 20 de junio de 2025, desde las 10:00 p. m., a través de la página oficial de Tu Boleta, única tiquetera autorizada para su venta hasta agotar existencias.

El mapa del evento mostró que habrá únicamente dos localidades: General por un costo de $199.000, y VIP por $279.000. Cabe señalar que a estos precios se les debe sumar un costo adicional por concepto del servicio de la tiquetera.

De igual modo, se confirmó desde Tu Boleta que la edad mínima para ingresar al festival es de 16 años.

David Guetta confirmó concierto en Bogotá con su show ‘The Monolith’

David Guetta llega a Cclombia con ‘The Monolith Tour’ - crédito @davidguetta/Instagram

Este viernes también se conoció el regreso al país de David Guetta, uno de las figuras más influyentes de la música electrónica en el mundo.

El francés, conocido por éxitos del calibre de The World Is Mine, Titanium, Play Hard, Sexy Bitch, I’m Good (Blue) o Memories, se presentará el próximo 17 de octubre en el Coliseo MedPlus, en una noche que promete ser inolvidable para los fanáticos del EDM en el país.

El espectáculo que trae Guetta a la capital colombiana hace parte de su ambiciosa gira internacional The Monolith, un montaje de gran formato que ya ha cautivado a miles de personas en importantes escenarios de Europa, Asia y Norteamérica.

Los fanáticos interesados en asegurar su entrada al evento podrán acceder a la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella a partir del martes 24 de junio a las 10:00 a. m., la cual se extenderá hasta el jueves 26 de junio a las 9:59 a. m.. Posteriormente, se abrirá la venta general ese mismo 26 de junio a partir de las 10:00 a. m..

El evento será exclusivo para mayores de 18 años y se espera una alta demanda, considerando la magnitud del espectáculo y la popularidad del DJ francés en Colombia y América Latina. Las entradas están entre los $161.000 y $379.000 pesos, sin incluir el valor del servicio.