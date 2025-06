Walter Riso presenta “Los 7 pilares del amor propio” y desmonta el mito de que cuidarse es egoísmo

Poner límites personales, según Walter Riso, es la clave para recuperar la dignidad y evitar ser manipulado en relaciones - crédito Wijmarkphoto

Por décadas, Walter Riso ha sido una de las voces más influyentes de la psicología en Iberoamérica. Con más de 30 años de experiencia clínica y decenas de títulos publicados, regresa con un nuevo libro que propone una transformación profunda: Los 7 pilares del amor propio, una guía para aprender a amarse como se ama a otro, con respeto, compasión y dignidad.

En conversación con Infobae Colombia, el autor plantea una crítica frontal a una cultura que, según él, enseña a poner siempre primero a los demás, incluso a costa del propio bienestar. “Nos han educado con la idea de que preocuparse por uno mismo es egoísmo. Pero no lo es. Yo soy tan importante como tú. Te quiero y me quiero, te cuido y me cuido”, afirmó.

La nueva obra de Riso aborda cómo las redes sociales intensifican la dependencia del “me gusta” y afectan el bienestar emocional - crédito Planeta de Libros

El libro parte de una premisa sencilla, pero transformadora, el amor propio no depende de resultados externos, ni del aplauso ajeno. “La autoestima sube y baja con lo que pasa afuera. El amor propio no. Es un árbol con raíces profundas, la aceptación incondicional de quien soy”, explicó. Para Riso, esa diferencia es vital en una sociedad obsesionada con el rendimiento, la perfección y la imagen. En ese contexto, critica la presión de “sacar nuestra mejor versión” o “vivir en modo óptimo”: “¿Por qué tengo que tener mi mejor versión todo el tiempo? Yo tengo la versión que puedo y la que quiero. Y eso está bien”.

Su propuesta se estructura en siete pilares que guían al lector hacia una relación más sana consigo mismo. Uno de los más potentes, dice, es el establecimiento de límites. “No hay amor propio sin saber decir no. Si no sabes poner límites, tu dignidad se diluye. Y sin dignidad, terminas convirtiéndote en un objeto emocional, disponible para todos menos para ti mismo”.

En la entrevista, Riso también se refirió a cómo las redes sociales amplificaron la necesidad de aprobación externa, especialmente entre los jóvenes. “Vivimos en un escenario público constante. Esa exposición permanente genera dependencia del ‘me gusta’, del visto bueno ajeno. Pero el verdadero aplauso es interior”, sostuvo.

También hizo énfasis en los daños que generan las creencias limitantes adquiridas desde la infancia. “Si de niña te decían que eras tonta, eso se queda como una etiqueta, como una lápida. Y si te va bien, en vez de decir ‘soy capaz’, vas a pensar que fue suerte. Por eso el amor propio necesita desaprender, limpiarse de esas voces tóxicas”.

Riso enfatiza que el amor propio se basa en la aceptación incondicional, no en las fluctuaciones de autoestima externas - crédito Planeta de Libros

Otro punto clave de su propuesta es desmontar los mitos que confunden el amor propio con el narcisismo. “El narcisista no busca amor, busca fans. Quiere ser admirado, no conocido. El amor propio, en cambio, se basa en el autorrespeto y en la dignidad. No se trata de sentirse superior, sino de tratarse con humanidad”, explicó.

Riso también se detuvo en la dimensión política del amor propio. Para él, amarse crea un “espacio de resistencia” frente a las narrativas que nos exigen más, que nos comparan, que nos obligan a encajar. “La cultura no soporta el amor propio. Si todos lo tuviéramos, los algoritmos no funcionarían tan bien. Porque sabríamos poner límites”.

El autor no solo piensa en adultos. En su visión, el amor propio debería enseñarse desde la infancia, con la misma naturalidad con la que se enseña la gravedad. “Debería haber materias: Amor Propio 1, 2, 3 y 4. Internalizarlo como una ley de vida. Así podríamos amar sin depender, sin perdernos en el otro”.

Al preguntarle qué espera que piense el lector al cerrar el libro, su respuesta es contundente: “¡Guau! Me revuelco. Eso es lo que espero. Que diga: ‘me falta mucho, pero puedo empezar’. Porque cada uno de los pilares te mueve, te desafía, te sacude. El viaje empieza ahí”.

El psicólogo desmonta los mitos que confunden el amor propio con el narcisismo, destacando el respeto como diferencia fundamental - crédito Manoel Obando

Para Riso, amar nuestra humanidad es el punto de partida para amar la humanidad de los demás. “Cuando te amas, no aceptas la manipulación, no permites la cosificación. No eres un medio para un fin, eres un fin en ti misma”.

El amor propio es una revolución interior no promete fórmulas mágicas, pero sí propone una ruta. Una que no depende del éxito ni del reconocimiento externo, sino de la decisión radical de decir: “me merezco tratarme bien”. Y en palabras de Riso, eso —hoy más que nunca— es un acto de resistencia.