Influencer catalán reveló cómo le fue en exigente prueba atlética en la isla de San Andrés, en Colombia: “Se convirtió en un infierno”

El periodista y creador de contenido Valentí Sanjuan logró completar la prueba - crédito @valentisanjuan/IG

El periodista, influencer y atleta catalán Valentí Sanjuan sumó un nuevo desafío a su historial al participar en el Ironman 70.3 de San Andrés, en Colombia, una exigente prueba de resistencia física en la que se enfrentó a severas inclemencias meteorológicas.

Sanjuan compartió detalles de la carrera desde sus redes sociales, y mediante un video explicó cómo el evento estuvo a punto de cancelarse por el temporal.

El creador de contenido conocido por afrontar pruebas de ultraresistencia, detalló que la organización canceló la parte de nado por el diluvio y adaptó el recorrido de ciclismo tras una tormenta tropical.

“Gran día en el Ironman 70.3 de San Andrés, a pesar de que por el diluvio estuvo a punto de cancelarse. Es época de huracanes y se acortó la parte de agua, que al final se canceló. La bici salió bajo una tormenta tropical de locos y de 1 en 1, viento huracanado y mucha agua”, escribió Sanjuan.

crédito valentisanjuan/IG

Durante el trayecto en bicicleta, Sanjuan sufrió una caída a 45 kilómetros de la meta, y esto provocó un daño en los cambios de su bicicleta y ello lo obligó a completar el tramo con la transmisión fija en una sola combinación de plato y piñón.

El atleta catalán reconoció la dificultad añadida para encarar el tramo de pedestrismo: “La parte de correr se hizo especialmente dura por el esfuerzo de la bici. Me daba miedo que faltaran patas, pero se pudo correr los 21 kilómetros del tirón a pesar de que el diluvio no paró”.

A pesar de estas adversidades, Valentí Sanjuan completó la prueba y resaltó la hospitalidad local.

“Muy feliz por la carrera, por no rendirse, por apretarse, por no desanimarse, por saber darle la vuelta al tropiezo y por haber salvado un día muy duro en el infierno, en especial cuando veníamos al paraíso. De corazón, no pararon de animarme y me los llevo para siempre. San Andrés es un espectáculo, habrá que volver el año que viene”, concluyó Sanjuan, quien anticipó que planea regresar para una nueva edición del evento.