Amparo Grisales “erizó” las redes tras coqueto mensaje que le dejó a Chayanne por el ‘Día del Padre’: “Papacito”

El impacto del saludo de Amparo Grisales a Chayanne en redes sociales causa furor entre los usuarios - crédito montaje Infobae

El Día del Padre dejó un intercambio inesperado entre dos figuras destacadas del entretenimiento latinoamericano. Amparo Grisales, conocida como “la diva de la televisión colombiana”, sorprendió a sus seguidores con un mensaje dirigido al cantante puertorriqueño Chayanne, que es ampliamente reconocido como “el papá de Latinoamérica”.

En un tono coqueto y fiel a su estilo, Grisales respondió a una publicación del artista en la red social X, generando una ola de reacciones entre los usuarios. Chayanne compartió un mensaje humorístico en el que bromeaba sobre la falta de atención de sus hijos en su día especial: “¡Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado… ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante este comentario, Grisales respondió: “No soy tu hija, pero te saludo, papacito”. La interacción no pasó desapercibida, y miles de usuarios reaccionaron al comentario de la actriz, destacando su audacia y sentido del humor.

La diva colombiana interactúa con el "papá de Latinoamérica" en un cruce cargado de humor y coquetería - crédito @Amparo_Grisales / X

La publicación de Amparo generó una avalancha de respuestas en las redes sociales. Algunos usuarios la elogiaron por su espontaneidad, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre la diferencia de edad entre ambos artistas. Comentarios como “Un saludo de Amparo Grisales vale más que mil desayunos” y “Cuando habla la diva, el pueblo escucha” reflejaron el impacto de su mensaje.

Otros, en cambio, optaron por un tono más sarcástico, señalando: “Señora, usted podría ser la abuela de Chayanne”; “Cómo vas a ser hija de él?... si acaso la abuelita”; “Usted no es la hija ud si acaso es la bisabuela (sic)”.

La reacción de los seguidores tras el coqueteo de Amparo a Chayanne - crédito X

Es preciso mencionar que el intercambio entre Amparo y Chayanne no es casualidad, ya que ambos comparten una amistad de varios años. En tiempo pasado, la actriz confesó en una ocasión que incluso tuvo un breve romance con el cantante. Aunque la relación no prosperó debido a la diferencia de edad, la jurado de Yo me llamo reveló que hubo “besitos” entre ellos.

Luego de la audición de un participante del reality que interpretó al puertorriqueño, la modelo reveló todos los detalles. “Cuando yo hacía el reinado de belleza, él vino a cantar a Cartagena y se me metió al cuarto. Yo le di vuelta y le di vuelta, me escapé varias veces”, relató Amparo. Este dato añade un matiz interesante a la interacción en redes sociales, mostrando la confianza y el cariño que existe entre ambos.

La “Diva de Colombia” confesó que, aunque huyó del cantante, “hubo besos y arrunchis pero no se lo dio”, pues a ella no le gustan los hombres menores. Sin embargo, manifestó sentirse arrepentida y dijo: “Ese si ha sido un polvo que dejé ir y no regresó”.

La relación entre Amparo Grisales y Chayanne, desde un breve romance hasta amistosos intercambios - crédito redes sociales

Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, está casado desde 1992 con la exreina de belleza y abogada venezolana Marilisa Maronesse. Juntos tienen dos hijos: Lorenzo Valentino, nacido en 1997, e Isadora Sofía, nacida en 2000. A pesar de su vida familiar, el cantante ha adoptado con humor el apodo de “el papá de Latinoamérica”, un título que le han otorgado sus admiradoras debido a su carisma y popularidad. En una dinámica reciente con sus seguidores, Chayanne bromeó sobre este apodo al responder a la pregunta de cuántos hijos tiene: “Tengo dos en casa y un montón en Latinoamérica… Bueno, eso es lo que dicen, no lo digo yo”.

El comentario de Chayanne, más allá de su tono humorístico, refleja el cariño que sus fanáticas le profesan, consolidándolo como una figura icónica en la música latina. Por su parte, Amparo Grisales, quien actualmente es jurado del programa de imitación musical Yo me llamo, continúa demostrando su capacidad para mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento, generando conversación y conectando con el público a través de su personalidad única.