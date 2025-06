Intersección Autopista Sur-avenida Bosa alcanzó solo el 39% de avance: distrito le puso fecha límite para su entrega

El proyecto de la intersección vial busca descongestionar una de las principales entradas al sur de Bogotá - crédito IDU

El proyecto de construcción de la intersección a desnivel entre la Autopista Sur (NQS) y la avenida Bosa, en el sur de Bogotá, enfrenta serios desafíos que generaron preocupación entre las autoridades y los ciudadanos. La obra, diseñada para descongestionar una de las principales entradas a la capital colombiana y beneficiar a más de un millón de personas diariamente, alcanzó un avance del 39,46% al 25 de mayo de 2025.

Entre los principales obstáculos que afectan el desarrollo del proyecto se encuentran problemas relacionados con la gestión predial y los trámites administrativos. La lentitud en la entrega de predios y otros procedimientos ha obligado a realizar ajustes en el contrato, incluyendo una suspensión parcial de cuatro meses y la reducción de los frentes de obra simultáneos de cuatro a dos. Este tipo de modificaciones ha generado preocupación sobre la capacidad de cumplir con los tiempos estipulados.

El contrato, que fue modificado el 12 de mayo de 2025, también enfrentó complicaciones debido a fluctuaciones en los precios del acero de refuerzo, un material esencial para la construcción. A pesar de estos cambios, el valor total del contrato no ha sido alterado. Sin embargo, según destacó el medio Alerta Bogotá, persiste el riesgo de que la obra no sea entregada dentro del plazo acordado, para el primer semestre del 2026, si no se resuelven rápidamente los trámites pendientes.

El contratista enfrenta un proceso sancionatorio que podría derivar en una multa millonaria por incumplimientos - crédito Diana Diago

El impacto de la obra es crucial para la movilidad en Bogotá, una ciudad que enfrenta una crisis de tráfico con más de 1.200 frentes de obra activos. La intersección a desnivel busca mitigar los graves problemas de embotellamiento causados por semáforos y señales de tránsito en este punto estratégico, además de mejorar el acceso a la Terminal de Transportes del Sur y prolongar la avenida Las Torres (carrera 77J) entre la calle 65 Sur y la avenida Bosa (calle 59 Sur). No obstante, los retrasos han generado frustración entre los ciudadanos, quienes exigen mayor celeridad en la ejecución.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), responsable del proyecto, a través de un comunicado respondiendo al medio local; precisó que de los 137 predios necesarios para la obra, ya se han entregado 133, lo que representa un avance del 96% en esta etapa.

Según el director del IDU, Orlando Molano, el contratista cuenta con las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del proyecto. “De los 137 solo nos faltan 4 predios, pero con el contratista hemos trabajado para revisar los planes de acción y así pueda continuar. También hemos trabajado con los propietarios para que las compras sean lo más rápido posible, así que hacemos un llamado al contratista para que avance en la obra y cumplirles a los ciudadanos, para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de todos”, afirmó Molano.

La construcción de la intersección a desnivel entre la Autopista Sur y la avenida Bosa avanza con dificultades administrativas y técnicas - crédito Diana Diago

El consorcio encargado de la obra, CC Intersección av. Bosa, está compuesto por Constructora Conconcreto SA (75%) y Conconcreto Proyectos SAS (25%). Por su parte, la interventoría está a cargo del Consorcio Las Torres 2022, integrado por Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL sucursal Colombia (32%), ALEPH Ingeniería y Consultoría S.A.S. (33%), Conurma Ingenieros Consultores SL sucursal Colombia (30%) y Sigt Ingenieros y Consultores S.A.S. (5%).

A pesar de los avances en la gestión predial, el consorcio enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento en la ejecución de obras y trámites administrativos. Este proceso, que se encuentra en etapa probatoria, podría derivar en una multa de hasta 2.700 millones de pesos colombianos. De acuerdo con las autoridades, este tipo de sanciones busca garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y evitar mayores retrasos en proyectos de infraestructura clave para la ciudad.

La administración reiteró su compromiso con la finalización de este proyecto, que fue recibido con un avance del 6,73%. Desde entonces, se logró un progreso significativo, aunque insuficiente para satisfacer las expectativas de los ciudadanos. Según el IDU, se realiza un monitoreo constante para garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Autoridades del IDU llaman al consorcio a avanzar en la obra para cumplir con los tiempos estipulados y beneficiar a más de un millón de personas - crédito IDU

Cabe resaltar que la intersección a desnivel entre la Autopista Sur y la avenida Bosa es una de las obras más importantes para mejorar la movilidad en el sur de Bogotá. Su finalización no solo aliviará los trancones en esta zona estratégica, también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, quienes dependen de esta vía para sus desplazamientos diarios.