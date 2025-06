La Liendra envió emotivo mensaje tras la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Suelto el juego y continúo con mis proyectos”

El creador de contenido pidió dejar atrás el reality y volver a la realidad tras su conclusión - crédito @laliendraa_oficial/TikTok

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, compartió con sus seguidores un mensaje luego de regresar a Medellín, tras haber asistido a la final de La casa de los famosos Colombia. El cafetero mencionó que el reality terminó para él desde el momento en el que salió de la competencia, por lo que se dedicó de nuevo a sus proyectos.

En este nuevo mensaje, Gómez dejó una reflexión para quienes lo apoyaron durante el tiempo que permaneció en competencia, asegurando, además, que sintió que tanto él como sus demás compañeros estaban consumidos por el formato, “porque fue demasiado buena esta temporada”. Adicionalmente, pidió a su fandom que dejen atrás el juego y retomen sus actividades cotidianas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su estancia en el ‘reality’, el quindiano fue premiado por su creatividad y carisma - crédito @la_liendraa/Instagram

El influenciador se dirigió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram para expresar sus sentimientos luego de la conclusión del programa de convivencia, en el que el cantante Altafulla resultó ganador.

Por otro lado, La Liendra no dudó en expresar públicamente sus felicitaciones al barranquillero por el logro que consiguió, y destacó el esfuerzo de Melissa, Emiro y la Toxi.

“La dimos toda, nos expusimos a que nos odiaran, amaran 24/7 que conocieran nuestros defectos virtudes y todo por entretener a un país y creo que lo logramos, estuvimos al nivel de lo que ustedes estaban buscando, pero ya se acabó el juego, suelto el juego y a eso los invito a ustedes, regresemos a la vida real, a sus proyectos, estábamos consumidos porque fue demasiado buena esta temporada”, señaló en el mensaje el quindiano.

La Liendra y José Rodríguez enfrentan una difícil decisión durante la octava semana de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

Además de agradecer el respaldo que tuvo del canal por haberle dado la oportunidad, Mauricio hizo énfasis en que se dedicará de nuevo a la creación de contenido en sus diferentes plataformas especialmente para YouTube. “Gracias, quédense con lo bonito, espero que les haya gustado y la dimos toda, espero hayamos cumplido sus expectativas”, concluyó.

Las reacciones por sus declaraciones no faltaron, algunos lo felicitaron por pedir a sus seguidores que dejen de lado las peleas, mientras que otros siguen enfrascados en el dilema Altafulla y Melissa Gate: “Uy sí, menos mal se acabó, porque una semana más y nos echan de la casa y de nuestros empleos😂”; “te diste tu lugar en el juego, se nota lo excelente persona que eres”; “Dani Duke tuvo más calzones para apoyar a Altafulla que La Liendra”, entre otros.

El acento de José Rodríguez, influido por su infancia en España, generó burlas en redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

Dani Duke habló sobre el pago que recibió La Liendra

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Dani Duke le aclaró a uno de sus seguidores el interrogante que le formuló: ¿Qué piensas de que tu novio sea el famoso mejor pagado de la casa?“.

Al respecto, la maquilladora y creadora de contenido fue contundente en su respuesta al afirmar que no tenía información sobre los pagos y contratos, porque toda la información era confidencial.

Su pareja Dani Duke organizó una celebración especial con amigos y familiares - crédito @la_liendraa/Instagram

“Que si es él es el famoso mejor pago, no sé. Porque los contratos de las personas son diferentes para cada uno y son confidenciales. Lo que sí sé, es que cobró muy buen dinero... Si él no hubiese quedado contento o satisfecho o no hubiera superado sus expectativas de cuánto iba a cobrar, no lo hubiera hecho“, mencionó la creadora de contenido.

Agregó que el pereirano es uno de los hombres más trabajadores que ha conocido a lo largo del tiempo: “Si hay alguien que es trabajador y es loco, obsesionado y compulsivo con el trabajo, es mi novio. Entonces, yo no sé si fue el más, pero si te puedo decir que estuvo súper hiper mega bien“, finalizó.