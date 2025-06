Ornella Sierra le envió mensaje a los finalistas de ‘La casa de los famosos’: “Para mí fue un sueño”

La presentadora elogió la tenacidad de los finalistas al llegar a la final - crédito @andreaaaa.suarez_/IG

La barranquillera Ornella Sierra compartió con sus seguidores que la final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia marcó para ella el cierre de una etapa importante, expresando que la final del reality representó un momento de nostalgia y reflexión sobre su experiencia como host digital.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de la primera temporada habló sobre el impacto personal que tuvo su participación en el programa para referirse a los cuatro finalistas de esta competencia.

Inicialmente, Sierra aseguró que el día de la final estuvo especialmente emotiva, ya que significó el fin de un ciclo que consideró un sueño cumplido el haber formado parte desde otro ángulo.

“Todos los que me conocen, que me siguen y que me apoyan, saben que eso para mí fue un sueño”, expresó la presentadora digital.

Aunque la joven barranquillera mantuvo durante semanas informados a los seguidores del formato televisivo, su paso como host digital fue corto, pues de repente se dejó de ver en el contenido en redes sociales.

Su presencia en redes sociales permitió que los fanáticos tuvieran acceso a contenido exclusivo y a detalles de la convivencia de los participantes, lo que fortaleció su vínculo con la audiencia.

Al referirse a los finalistas, Ornella elogió la resistencia y el esfuerzo de Emiro, Altafulla, Melissa y La Toxicosteña, quienes lograron permanecer en la casa durante 135 días. La influencer hizo énfasis en las dificultades que enfrentaron los concursantes, como la convivencia prolongada y la distancia de sus familias.

“Siento que los cuatro finalistas que llegaron ya son ganadores, bebés, porque estar 135 días en esa casa, tenaz, la convivencia, tenaz, estar lejos de tu familia, tenaz”, afirmó la también llamada Barbie costeña.

Desde su perspectiva, la experiencia en un programa de este tipo abre puertas y brinda nuevas posibilidades en el ámbito profesional y personal. “Yo sé que se llevan cosas bonitas, a todos se les van a abrir las puertas del mundo y nada, que se lo gocen”, concluyó la creadora de contenido.

Sus palabras fueron bien recibidas entre los internautas, pues para muchos no es fácil permanecer más de cuatro meses distanciado del mundo real, de la familia, compitiendo todos los días por un premio millonario y en ocasiones sacrificando la salud mental, tan importante por estos días.

Defendió a Karina García y su relación con Altafulla

Mucho se ha dicho en diferentes publicaciones sobre la relación que sostienen Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia y Karina García, exparticipante del formato de convivencia. Los ataques en redes sociales han sido constantes en contra de la pareja, que ha decidido mostrarse como amantes del amor y las buenas costumbres.

La barranquillera defendió la relación de Karina - crédito @ornellasierra4/ TikTok

A través de una publicación en una dinámica de preguntas y respuestas, la joven barranquillera expresó que le parecía injusto que se esperara que Karina guardara algún tipo de “luto” por su breve relación con Marlon Solórzano, otro exparticipante del programa.

“Ella por qué o qué le tiene que dar luto a Marlon, ¿luto de qué? Si ellos duraron como dos semanas…”, comentó Sierra, refiriéndose a la fugaz relación que García mantuvo con Solórzano antes de su salida del reality.

Además, Sierra destacó que el supuesto conflicto entre Marlon y Altafulla, que aparentemente tenían una relación de amistad, no debería ser motivo para juzgar a la modelo paisa que intentó darse una nueva oportunidad en el amor en su paso por el programa. “Eso ya es problema de ellos dos, que resuelvan”, añadió, dejando claro que, en su opinión, las críticas hacia García carecen de fundamento.