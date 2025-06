Petro confesó su tristeza por las obligaciones que trae ser el presidente de la República: “Soy el preso de Colombia, de su oligarquía”

Petro aseguró sentirse preso desde que asumió la presidencia de Colombia - crédito Presidencia

El 5 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró un acto público en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en el que comenzó su discurso criticando a los partidos que se han opuesto a sus reformas sociales.

“Son ocho partidos, la mayoría con solo un congresista, pero ubicados justo donde pueden hundir las reformas que necesita el pueblo. ¿La razón? Sus dueños son la codicia y el poder”, señaló.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante su intervención también habló sobre su estancia en la Casa de Nariño. Para el presidente desde que asumió el cargo se siente vigilado y acosado por la prensa, lo que desató su tristeza, ya que no tiene tiempo para resolver varios asuntos del país.

El jefe de Estado sostuvo que desde que asumió el liderazgo de Colombia está vigilado por todo el país - crédito Karen Toro/Reuters

“Ahora fui a condecorar a los soldados que entraron a El Plateado, fueron como mil, y sin un solo muerto en la acción. Y en Cancillería, los funcionarios de segundo nivel dijeron que no había el material suficiente para hacer las medallas. No he podido condecorar a nadie en mi Gobierno. Esa es la realidad del presidente de Colombia, un presidente preso y vigilado segundo a segundo”, expresó.

Incluso, sostuvo que sus compromisos como jefe de Estado lo convierten en un preso, pero no por culpa de los colombianos, sino de la oligarquía.

“No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía”.

El jefe de Estado aprovechó el evento, que tenía como objetivo el reconocimiento de responsabilidad internacional y la presentación de disculpas públicas a la comunidad de paz de San José de Apartadó, para lanzar duras críticas contra los expresidentes que manifestaron su desacuerdo con la consulta.

El duro mensaje de Petro a los expresidentes que se oponen a su consulta popular - crédito Presidencia

En su discurso tildó a los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana como “asesinos” y “hampones”, señalando que provenían de los sectores acomodados Chapinero Alto en Bogotá y El Poblado en Medellín.

“Estos presidentes que desde ayer me atacan juntos se unieron, uno súplica porque lo acepten en el club, porque se siente muy desolado, porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz”. Con estas palabras, el jefe de Estado hizo referencia a la supuesta exclusión de algunos exmandatarios de los círculos de poder tradicionales, al tiempo que los acusó de haberse unido para oponerse a su propuesta de consulta popular.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro cuestionó el discurso de la defensa de la democracia que promueven los expresidentes - crédito Dolores Ochoa/AP

Incluso, cuestionó el discurso de la defensa de la democracia que promueven los expresidentes. Además de polemizar si durante los gobiernos anteriores no fue cuando ocurrieron las masacres en Colombia y si no fue en esos periodos cuando el país alcanzó el tercer lugar en desigualdad social a nivel mundial.

“¿Cómo puede decir una constitución que buscamos construir un Estado social de derecho y al mismo tiempo ser el tercer país más desigual del mundo? ¿Alguien miente? ¿Alguien miente? Estado de derecho es que se cumplen las normas y Estado Social de Derecho es que las normas buscan la igualdad y la libertad de la sociedad colombiana. Esa es la diferencia”, enfatizó.

Petro resaltó la necesidad de construir un verdadero Estado social de derecho en Colombia, uno que garantice la independencia de poderes, pero que reconozca que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo colombiano. “Claro que tenemos una bandera que conquistar entonces hacia adelante y es que hay que construir un Estado social de derecho que implique independencia de poderes, pero los tres poderes se subordinan al poder exclusivo que es del pueblo de Colombia. Lo demás era aristocracia falsa de sanguinarios”, argumentó Petro durante el evento.