Miguel Polo Polo criticó la asistencia al paro nacional: “Hay más palomas en la Plaza de Bolívar que personas marchando”

El 28 de mayo de 2025 se realizó una jornada nacional de movilización convocada por las centrales obreras y apoyadas por el Gobierno, en apoyo a la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro.

La protesta también respaldó las reformas sociales del Ejecutivo, incluida la laboral.

En varias ciudades del país, miles de personas marcharon de forma pacífica para expresar sus demandas.

Los manifestantes pidieron al Congreso que respalde las iniciativas oficiales. Las movilizaciones se centraron en la defensa de derechos y en el llamado a una transformación social.

Sin embargo, varias figuras del ámbito político, en particular de la oposición, cuestionaron el aforo que tuvieron las movilizaciones en el país.

Uno de los congresistas que salió a criticar esto fue el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que en una publicación en su cuenta de X dijo: “Hay más palomas en la Plaza de Bolívar que personas marchando”.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo publicó un video desde la Plaza de Bolívar en el que mostraba el lugar y escribió en su mensaje: “El paro de Petro, un fracaso TOTAL!”.

En el video el congresista cuestionó la relevancia y efectividad del paro nacional en apoyo al Gobierno, resaltando que la asistencia a la Plaza de Bolívar, según sus palabras, evidencia un rechazo o desinterés frente a las reformas sociales promovidas por el presidente Gustavo Petro. Subrayó que, a pesar de las condiciones favorables para la manifestación, el espacio estaba notablemente vacío, lo que interpreta como un reflejo de la falta de apoyo popular y de los resultados limitados del Gobierno.

“Son casi las 3 de la tarde. Este es el panorama de la Plaza de Bolívar, del supuesto paro popular del señor Gustavo Petro para impulsar sus reformas y presionar aquí al Congreso. No hay excusa, el clima está maravilloso, el sol está caliente y miren la plaza”, comentó el legislador durante la jornada de marchas del 28 de mayo.

Además, Polo Polo utilizó la imagen de las palomas presentes en la plaza como sugiriendo que la convocatoria no logró generar el impacto ni la presión política esperada sobre el Congreso. Con esta comparación, enfatizó que la capacidad de Petro para movilizar a las masas se ha reducido significativamente, poniendo en duda la fuerza y legitimidad de sus iniciativas sociales y políticas.

“Está más vacía que la lista de logros del Gobierno de Petro. Es más, hay más palomas en la Plaza de Bolívar que personas marchando y protestando en contra del Congreso de la República. Hoy quedó demostrado que Gustavo Petro ya no mueve masas”, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En el material audiovisual el legislador concluyó diciendo lo siguiente: “Lo único que mueve son bostezos, y si no traen chivas llenas de indígenas del departamento del Cauca, no son capaces de llenar ni media calle. Definitivamente, lo único que salió a marchar hoy fue la dignidad del señor Gustavo Petro. En 2026, con el favor de Dios todopoderoso, lo sacaremos de la Presidencia de Colombia. Fracaso total este paro”.

Pero esta no fue la única publicación que el representante Polo Polo hizo al respecto, en su cuenta de X también escribió un mensaje diciendo: “¿Quieren saber qué es una persona con poder pero SIN liderazgo? Miren a Petro: anuncia un paro de 48 horas y los gremios junto a los comerciantes le dicen que NO. Anuncia día cívico, y los alcaldes y gobernadores le dicen que NO, que en sus territorios se trabaja con normalidad. Petro anuncia consulta popular y el Senado dice NO. Petro quiere imponer sus reformas y en el Congreso también le decimos NO: se las hundimos. Petro tiene el “poder” pero no el respeto de Colombia".

El Ministerio de Defensa informó que en la primera jornada del paro nacional se llevaron a cabo al menos 36 marchas, cuatro movilizaciones masivas, 14 asambleas y siete bloqueos en 28 departamentos y 99 municipios del país. La mayor parte de estas actividades transcurrió de manera pacífica, aunque se reportaron algunos incidentes de violencia en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.