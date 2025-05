Gustavo Petro confirmó que convocará la consulta popular por decreto si el Senado no se pronuncia: “Por hacer trampas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó que hubo presuntas irregularidades en la votación de la primera consulta popular, que fue negada por el Senado - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro ratificó la posición del Gobierno nacional de convocar la consulta popular por medio de un decreto, en caso de que el Senado de la República no se pronuncie al respecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer el plazo que tendrían los congresistas para dar a conocer su decisión sobre la iniciativa.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, aclaró el jefe de la cartera ante los medios.

Sus declaraciones generaron malestar entre los legisladores. El mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó sus afirmaciones, asegurando que la presentación de la consulta por decreto significa desconocer la decisión del Senado que, en un primer momento, negó la propuesta.

En consecuencia, anunció que recurrirá a instancias judiciales en caso de que el Gobierno ignore la determinación de los senadores. “No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, escribió.

Presidente Petro se mantiene en su postura de expedir un decreto

De acuerdo con el jefe de Estado, la posibilidad de expedir un decreto sigue en pie, teniendo en cuenta que, presuntamente, hubo fraude en el proceso de votación y en el conteo de los votos de la primera consulta popular.

“Solo cumpliré la ley. Por hacer trampas y fraude contra la consulta, sabiendo que había mayoría en la plenaria a favor de ella, e impidiendo la votación de los senadores presentes, levantando la sesión de afán, se le olvidó lo más importante”, indicó el presidente en X.

El 14 de mayo de 2025, día en el que la plenaria del Senado rechazó la primera consulta popular presentada por el Gobierno con 49 votos en contra, el ministro del Interior denunció a través de sus redes sociales presuntas anomalías de las cuales habría sido testigo durante el conteo de votos manuales.

Informó que el secretario del Senado, Diego González, añadió un voto por el “Sí” al “No”, garantizando así el hundimiento de la iniciativa. Según sus cuentas, si esto no hubiera pasado, se habría registrado un empate de 48-48. Además, probablemente se habría logrado la aprobación de la propuesta si se hubiera permitido votar a cuatro senadores. Entonces, anunció que recurriría a acciones penales por el supuesto “robo”.

Secretario del Senado negó irregularidades en votación de la consulta

No obstante, González emitió un comunicado el 27 de mayo en el que aseguró que no hubo ninguna irregularidad en la votación. Aclaró que se cumplió con el principio de publicidad, que se hizo la respectiva deliberación y que, además, se votó según lo establecido en el orden del día. Finalmente, 47 congresistas mostraron su respaldo a la consulta, mientras que 49 la rechazaron.

“El presidente del Senado estableció la deliberación de a solicitud en el orden del día del 13 de mayo. Durante la sesión se contó con la participación de todos los sectores, esto es, Gobierno nacional a través de sus ministros, y senadores(as) de todas las bancadas. Esta sesión tuvo una duración aproximada de 6 horas”, detalló.

De igual manera, recordó que la consulta no es un proyecto de ley, sino un mecanismo de participación ciudadana, sobre el cual el Congreso no legisla, sino que emite un concepto sobre su conveniencia. Además, haciendo referencia a las palabras de Benedetti, afirmó que el Gobierno no presentó una proposición para que la propuesta fuera votada, sino que hizo una solicitud formal al Senado para que diera un concepto favorable al respecto.

“Es importante resaltar que el Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición (…). No es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, explicó.

