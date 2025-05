Influenciadora paisa perdió $100.000 por darle “la liga” a un guarda carros en Medellín, los confundió y no se dio cuenta

Alejandra Urrea perdió plata por confundir un billete y así fue como le pasó - crédito @alejandraurreaa/IG

La influenciadora Alejandra Urrea, conocida por su estilo espontáneo y su sentido del humor, volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de compartir una anécdota que hizo reír –y conmover– a miles de sus seguidores.

En un video publicado en su TikTok, cargado de su autenticidad y drama cotidiano, Alejandra relató el curioso momento en el que, sin darse cuenta, entregó un billete de $100.000 a un cuidador informal de carros en la ciudad de Medellín, pensando que le estaba dando solo $5.000.

De acuerdo con sus declaraciones, la historia comenzó de forma sencilla y en medio de una diligencia de afán que ella tenía que realizar. Según narró Urrea, salió en su carro –al que cariñosamente llama “el Ale móvil”– rumbo a una farmacia porque tenía que comprar unos medicamentos urgentes.

Al llegar al lugar no encontró un sitio adecuado para parquear de manera segura, así que decidió dejar el vehículo “tirado por ahí en una calle toda desolada”, como ella misma describió y confiar en que cuando saliera del local comercial iba a seguir sano y salvo.

Luego de hacer sus compras, regresó al carro y solo hasta ese momento fue que apareció el tradicional “señor del trapito rojo”, la figura ya común en muchas ciudades del país, que ofrece cuidar los carros a cambio de una propina voluntaria.

Alejandra, queriendo ser generosa, explicó que no se fijó bien en los billetes y, en su intención de entregarle uno de $5.000, terminó por darle el de $100.000.

“Cuando me monté al carro apareció el señor del trapito a pedirme la respectiva ‘liga’, entonces yo dizque toda amplia no miré en el cosito donde tengo las monedas en el carro, no; cogí la billetera para darle un billete de $5.000, porque yo me sentía Camilo Cifuentes en ese momento. Y listo, le pasé el billete, llegué a mi casa y descargué el bolso” contó con evidente molestia.

La sorpresa llegó cuando regresó a casa porque su hermano, Jerónimo, le propuso pedir algo de comer y, al revisar su billetera para pagar el domicilio, se dio cuenta de la confusión.

“Abro la billetera y adivinen quién estaba ahí: el billete de $5.000 que yo supuestamente le había dado al señor del trapito. ¿Y adivina cuál billete era el que no estaba? El de $100.000. Le di el billete de $100.000 al señor porque no vi bien y me confundí”, dijo entre gestos de tristeza y sorpresa.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral rápidamente y muchos usuarios se rieron del infortunio de Alejandra, mientras otros aplaudieron su buena intención y aseguraron que ese billete cayó en las manos de alguien que probablemente lo necesitaba más.

“No lo pierdas, Dios se encarga de devolvértelo multiplicado”, escribió una seguidora. Otro usuario comentó: “Ese señor tuvo el mejor día de su vida, gracias a ti”. También hubo quienes aprovecharon para burlarse y molestarla por lo distraída que se muestra ser.

Más allá de la anécdota cómica, el gesto involuntario de Alejandra Urrea terminó siendo motivo de alegría para los usuarios que pensaron en el cuidado de carros. Además, por la naturalidad con la que la influenciadora salió a contar lo sucedido y la forma en que se rió de sí misma, pues es su manera de demostrar la cercanía que tiene con su audiencia, lo que ha sido clave en su crecimiento como creadora de contenido.

Mientras tanto, el señor del “trapito” –anónimo en esta historia– seguramente tuvo un día inolvidable. Por su parte Alejandra, aunque perdió un billete de alta denominación, ganó una historia que seguirá sacando carcajadas entre sus seguidores. Como ella misma concluyó en su video, “Pero bueno… ojalá el señor lo haya usado bien. Se le quiere”.